Festival della scrittura a mano Manu Scribere

BOLOGNA – Si è svolta martedì 19 settembre, nella sala conferenze di Sala Borsa, in Piazza del Nettuno a Bologna, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival Manu Scribere, il primo Festival italiano dedicato alla scrittura a Mano (www.manuscribere.it), che si svolgerà a Bologna sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Grafologica Italiana (AGI) in collaborazione con l’Istituto Grafologico Internazionale “G. Moretti” di Urbino e la Campagna per il Diritto di Scrivere a Mano.

La seconda edizione di Manu Scribere è dedicata ai giovani. A dialogare con loro grandi nomi della cultura italiana.

L’importanza della scrittura a mano e la necessità di tutelarla e riconoscerla “patrimonio immateriale dell’umanità” è stata recentemente ribadita da accademici e politici. Anche dal mondo scientifico continuano ad arrivare conferme in merito ai benefici connessi alla pratica della scrittura manuale e, in particolare, del corsivo, per giovani e adulti.

Come è stato ricordato in conferenza stampa dal presidente dell’Associazione grafologica italiana, Guglielmo Incerti Caselli.

Festival Manu Scribere – 2a edizione

Bologna – Sala Borsa, 30 settembre e 1 ottobre 2023

II Festival Manu Scribere, ii primo festival italiano sulla Scrittura a Mano, torna nel centro storico di Bologna in Sala Borsa (Piazza Nettuno, 2) sabato 30 settembre e do­ menica 1 ottobre e dedica questa sua seconda edizione ai giovani. A dialogare con loro scienziati, scrittori, artisti, grafologi e calligrafi che in 14 incontri, sviluppati nelle due giornate, incroceranno i loro pensieri e le loro riflessioni sull’importanza dello scrivere a mano.

II Festival (www.manuscribere.it) e organizzato da AGI, Associazione Grafologica Italiana in col­laborazione con l’lstituto Internazionale G. Moretti di Urbino e la Campagna per ii Diritto di scrivere a mano.

«Questa edizione del festival mira a sensibilizzare ii pubblico sull ‘importanza di educare fin da picco­ li alla scrittura a mano e della necessita di tutelare la scrittura come patrimonio immateriale dell ‘u­ manita – dichiara Guglielmo Incerti Caselli, presidente dell’Associazione Grafologica ltaliana. Pua certamente apparire paradossale, quasi provocatorio, portare in piazza la scrittura a mano in un momenta storico in cui sembra destinata a tramontare. Eppure mai come in questi ultimi anni se ne par/a e se ne stanno riscoprendo i benefici in ambiti di studio anche molto distantifra loro. AGJ vuole difendere ii valore della scrittura a mano come grande e insostituibile patrimonio dell ‘uomo, che trova nella scrittura la sua vera espressione unica e inimitabile».

Agli incontri in programma si affianca un Evento speciale che sabato alle ore 18, nell’auditorium Enzo Biagi di Sala Borsa, vede ospite Cochi Ponzoni. In dialogo con l’attore Marco Pagani raccon­ tera ii suo intenso rapporto con la scrittura.

Ad aprire i lavori saranno l’on. Federico Mollicone, Presidente della Commissione VII – Cultura, Scuola, Universita, Scienza, Ricerca, Editoria e Sport, e !’on. Monica Ciaburro, prima firma per ii disegno di legge per l’istituzione della “Giornata nazionale della Scrittura a Mano”.

Manu Scribere -A.G.I. Associazione Grafologica Jtaliana

L’ADOLESCENZA E IL SUO MONDO

La giornata di sabato si inaugura con la lectio di Marco Aime, scrittore e docente di Antropologia culturale all’Universita di Genova, che parlera di Antropologia de/la scrittura a cui seguiranno gli incontri L‘adolescente da nutrire deIla grafologa Carla Salmaso esperta di orientamento e Dal segno al disegno dell’illustratrice per ragazzi Cristina Portolano. L’ultimo incontro del mattino sara con la rinomata scrittrice e autrice di libri per bambini e ragazzi Annalisa Strada che, forte anche della sua esperienza come insegnante, dialoghera con Guglielmo Incerti Caselli sull’importanza della scrittura a mano nella scuola italiana.

UNIVERSO GIOVANI

Carlo Nofri, portavoce del Coordinamento Nazionale delle Citta Unesco dell’Apprendimento e Di­ rettore del Festival della Calligrafia di Fermo, terra ii primo incontro pomeridiano parlando del Rico­ noscimento Unesco de/la Scrittura Manuale come Patrimonio Immateriale dell ‘Umanita su cui AGI sta lavorando alacremente. Negli incontri a seguire saranno prese in considerazione altre modalita di scrittura attraverso discipline piu moderne che animano ii panorama giovanile contemporaneo: la Street art con Dalla carta al muro dello street artist e Urban artist Gep Caserta; la Tatoo art con Gilda Malakfan e L‘estetica del permanente. La Scrittura disegnata con ii fumettista, illustratore e scrittore Otto Gabos. Conclude la prima giornata del festival ii grafologo Antonello Pizzi, autore del libro Psicologia de/la scrittura (Armando editore) con un intervento dal titolo Modelli grafici giovanili nel mondo.

MONDO BAMBINO

II primo incontro della domenica sara tenuto da Padre Fermino Giacometti, presidente dell’Isti­ tuto Grafologico G. Moretti di Urbino, che fara Alcune rifiessioni tratte dallo studio di scritture di bambini. La grafologa Barbara Di Giusto parlera di Disgrafia: da problema a opportunita, mentre Rossella Certini, pedagogista, approfondira ii tema delle Scritture manuali: dalla multiculturalita all’inclusione culturale. La grafologa Iride Conficoni e la pediatra e medico chirurgo Annarita Di Buono affronteranno La realta infantile fra normalita e patologia.

II festival si concludera con la conferenza di Patrizio Bianchi, economista e politico italiano, giàministro dell’Istruzione col governo Draghi, su Educazione, emozione e creativita nello sviluppo individuale e sociale.

LABORATORI

II programma de! festival propone anche esperienze hands on con workshop per bambini e adulti.

I laboratori per i bambini, Laboratori di gioco e prescrittura proporranno: esercizi di disegno, di psicomotricita e di prescrittura. Guidati dall’esperta grafologa ed Educatrice del Gesto Grafico Nadia Zanzottera i bambini (dai 3 ai 12 anni) potranno raccogliere indicazioni preziose per una armoniosa e corretta crescita grafomotoria e per un sano sviluppo delle loro abilita grafiche.

Gli adulti si potranno cimentare invece in Laboratori di calligrafia che saranno condotti dal calligra­ fo e amanuense Aldo lotti.

II festival gode de! patrocinio dell’UNESCO, della Regione Emilia-Romagna, de! Comune di Bo­logna, della Biblioteca Sala Borsa, dell’Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo, dell’INDIRE e dello IAAD.