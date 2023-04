festival Crossroads: il 18 aprile concerto di Simone Zanchini & Orchestra Giovanile Luigi Cherubini a Imola

IMOLA (BO) – Un concerto per fisarmonica e orchestra d’archi su musiche di Astor Piazzolla, Richard Galliano e Roberto Di Marino con Simone Zanchini come solista assieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Enrico Saverio Pagano. Il festival Crossroads fa le cose in grande per la sua seconda serata al Teatro Ebe Stignani di Imola (BO), martedì 18 aprile con inizio alle ore 21.15.

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e di SIAE. Il concerto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietti: prezzo intero euro 20; ridotto 16.

La giornata imolese di Crossroads comprenderà inoltre un appuntamento letterario pomeridiano, con la presentazione della riedizione – promossa da Fondazione Ravenna Manifestazioni – del libro fotografico You tourned the tables on me (Seipersei, 2022) di Roberto Masotti, recentemente scomparso. A condurre l’incontro (Ridotto del Teatro Ebe Stignani, ore 18, ingresso libero) sarà il fratello Franco Masotti, co-direttore artistico di Ravenna Festival, nonché co-autore del prezioso volume, che raccoglie una singolare galleria di centoquindici ritratti, rigorosamente in bianco e nero, di protagonisti dell’avanguardia musicale degli ultimi decenni del Novecento, scattati da Roberto tra il 1974 e il 1981, intorno a un vecchio tavolino. Masotti sarà affiancato dal musicologo e storico dei media Veniero Rizzardi.

È decisamente insolito trovare una fisarmonica come strumento solista assieme a un’orchestra sinfonica. Ma il solista in questione è Simone Zanchini, che ha abbondantemente dimostrato di avere uno spirito musicale avventuroso e decisamente privo di tabù estetici, e che da sempre si divide tra musica classica e jazz. E la formazione che lo spalleggerà è l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti nel 2004: un’incredibile realtà giovanile, un’orchestra dalla forte identità, forgiata per l’opera lirica e il repertorio sinfonico ma aperta a esperienze fuori dai suoi abituali territori.

Il programma sottolinea la pluralità di interessi in campo: l’Opale Concerto di Richard Galliano, Tango Suite di Astor Piazzolla e due composizioni di Roberto Di Marino (Bandoneon Concerto e, in prima esecuzione assoluta, la suite Four Colors). Un menù musicale ricco di contrasti espressivi, nel quale si alterneranno momenti più classici ad altri totalmente improvvisati.

Simone Zanchini è un fisarmonicista capace di inondare di pathos le pagine di Piazzolla come di sostenere la causa della più totale ed estemporanea improvvisazione. Nel suo stile eclettico, le sonorità ricercate convivono con un senso della forma musicale dal quale si intuiscono gli studi di fisarmonica classica. Jazz e improvvisazione totale, musica contemporanea e colta: la varietà degli approcci musicali di Zanchini emerge chiaramente dalle sue collaborazioni (Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, Marco Tamburini, Paolo Fresu, Antonello Salis, Mauro Ottolini, Gabriele Mirabassi, Han Bennink, Art Van Damme, sino ai Solisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano coi quali ha girato il mondo).

Enrico Saverio Pagano, nato a Roma nel 1995, si è diplomato giovanissimo in violoncello, composizione e direzione d’orchestra. All’età di 19 anni ha fondato l’Orchestra Canova, con la quale ha all’attivo circa un centinaio di concerti in Italia e all’estero. Come direttore ospite si è inoltre esibito per il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il 2021 è stato un anno ricco di riconoscimenti: la rivista Forbes lo ha inserito fra i cento giovani under 30 che cambieranno l’Italia; D – la Repubblica delle donne lo ha incluso nello speciale dedicato alla nuova generazione di talenti under 30; JCI – Italia lo ha insignito del premio The Outstanding Young Persons per la categoria cultura.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Teatro Ebe Stignani, Via Verdi 1, tel. 0542 602600.

Biglietteria serale giorni di concerto dalle ore 17.

Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.

Ufficio Stampa

Daniele Cecchini

Direzione Artistica

Sandra Costantini

festival Crossroads

XXIV Edizione

3 marzo – 27 luglio 2023

Appuntamenti di martedì 18 aprile

Imola (BO), Ridotto del Teatro Ebe Stignani, ore 18:00

Presentazione del libro

“You tourned the tables on me. 115 musicisti contemporanei ritratti dal 1974 al 1981”

(Seipersei, 2022)

di Roberto Masotti, Franco Masotti, Daniel Charles

interverranno Franco Masotti e Veniero Rizzardi

in collaborazione con Combo Jazz Club

ingresso libero

Imola (BO), Teatro Ebe Stignani, ore 21:15

ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

solista SIMONE ZANCHINI alla fisarmonica

direttore Enrico Saverio Pagano

“Concert for Accordion and String Orchestra”

Musiche di Richard Galliano, Roberto Di Marino, Astor Piazzolla