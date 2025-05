Ferrara ospiterà i Mondiali di Rally Aereo 2025

Presentata in comune la manifestazione internazionale in programma dal 30 agosto al 7 settembre 2025

FERRARA – Dal 30 agosto al 7 settembre, la città di Ferrara sarà sede della competizione internazionale promossa dall’Aeroclub d’Italia. Spazio alle gare negli impianti dell’Aeroclub Ferrara.

Ferrara è pronta a ospitare i Campionati Mondiali di Rally Aereo 2025, in programma dal 30 agosto al 7 settembre prossimi. La città accoglierà per una settimana equipaggi provenienti da tutto il mondo, confermandosi ancora una volta come punto di riferimento per grandi eventi sportivi capaci di generare visibilità, partecipazione e ricadute concrete sul territorio.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta mercoledì 30 aprile nella Sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara e ha visto la partecipazione di Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara; Stefano Arcifa, presidente nazionale dell’Aeroclub d’Italia; Stefano Vita Finzi Zalman, presidente dell’Aeroclub Ferrara; Filippo Papale, Direttore di gara; Gabriele Catapano, CEO di FiftyFive Media, partner organizzativo.

“Saluto i giornalisti gli organizzatori presenti a questo incontro di presentazione – ha affermato l’assessore comunale Francesco Carità in avvio di conferenza stampa -. Siamo felici di ospitare una manifestazione che porterà a Ferrara tanti appassionati di uno sport particolare e spettacolare. Se Ferrara è stata scelta come sede di un evento mondiale vuol dire che in questi anni abbiamo fatto scelte giuste di valorizzazione del nostro territorio, sviluppando infrastrutture come il nostro aeroporto, oggetto a breve di un importante intervento di riqualificazione”. Nell’intervento del presidente dell’Aeroclub Ferrara Stefano Vita Finzi Zalman la soddisfazione per la positiva conclusione del percorso di candidatura che porterà a Ferrara questa manifestazione mondiale, sottoineando i punti di forza della nostra città.

Il Mondiale verrà ospitato negli impianti dell’Aeroclub Ferrara, all’interno dell’Aeroporto “San Luca”, che sarà il centro nevralgico della manifestazione. Il rally aereo, disciplina che unisce navigazione, precisione e capacità di orientamento, rappresenta uno dei vertici dell’aviazione sportiva. Le squadre – attualmente sono iscritti 55 equipaggi formati da due piloti – si confronteranno su prove tecniche articolate, in una competizione ad alta intensità, regolata da criteri stringenti e da un calendario internazionale.

Ferrara, con la sua posizione strategica, l’accessibilità e l’equilibrio tra patrimonio culturale e innovazione, è stata scelta come sede proprio per la sua capacità di coniugare sport, storia e qualità dei servizi. Il contesto urbano e il tessuto produttivo offriranno il necessario supporto a un evento di questa portata.

Oltre all’aspetto sportivo, il Campionato Mondiale rappresenta un’occasione per mettere in evidenza l’infrastruttura aeroportuale locale. L’Aeroclub Ferrara, forte della sua esperienza e della rete di competenze interne, avrà un ruolo chiave nella realizzazione dell’evento, garantendo standard organizzativi elevati e accoglienza per atleti, team, ufficiali di gara e visitatori.

Oltre allo spettacolo delle gare, la manifestazione offrirà a cittadini e turisti, spazi dedicati a momenti ludici, spettacoli musicali, stand ristoro e promozionali di aziende.

Le opportunità attese sul territorio sono significative, sia in termini economici che in termini di immagine. La manifestazione coinvolgerà direttamente centinaia di persone, con impatti favorevoli per l’indotto turistico e per le attività connesse. Al tempo stesso, rappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese, operatori culturali e cittadini, valorizzando Ferrara come sistema.

Con l’organizzazione dei Mondiali di Rally Aereo, Ferrara coglie l’occasione per valorizzare le proprie infrastrutture, rafforzare la rete tra realtà istituzionali e produttive e generare benefici concreti per il territorio. La manifestazione porterà visibilità, ma anche opportunità: per l’economia locale, per il sistema turistico e per chi vive e lavora in città. È un’iniziativa che promuove la coesione, stimola l’interesse verso le professioni aeronautiche e rafforza l’identità di una comunità capace di mettersi in gioco a livello nazionale e oltre.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Scheda relatori conferenza stampa del 30-4-2025

Francesco Carità – Assessore allo Sport del Comune di Ferrara. Convinto sostenitore dello sport come leva di coesione sociale, sviluppo urbano e promozione del territorio.

Stefano Arcifa – Presidente nazionale dell’Aeroclub d’Italia. Guida l’ente che rappresenta l’aviazione sportiva italiana, con l’obiettivo di promuovere il volo come patrimonio tecnico e culturale.

Stefano Vita Finzi Zalman – Presidente dell’Aeroclub Ferrara e assessore all’Urbanistica. Figura chiave nella candidatura e nell’organizzazione locale dell’evento.

Filippo Papale – Presidente dell’Aeroclub Catania e Direttore di Gara del Mondiale 2025. Professionista di lungo corso dell’aviazione sportiva, coordina gli aspetti tecnici della competizione internazionale.

Gabriele Catapano – CEO di FiftyFive Media, realtà specializzata nel marketing e nella produzione di eventi. Porta visione, esperienza e innovazione nell’organizzazione del Mondiale.

