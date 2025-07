L’incontro, guidato dalla Dott.ssa Maristella Orsini, esplorerà gli effetti nascosti della guerra sul cervello umano. Mercoledì 16 luglio alle ore 20.45 nella Biblioteca comunale

RUSSI (RA) – Il trauma della guerra non si esaurisce sul campo di battaglia. Esistono ferite che non si vedono, ma lasciano segni profondi e duraturi nella mente umana. Se ne parlerà durante l’incontro “Ferite invisibili: la battaglia della mente tra PTSD, traumi intergenerazionali e guerra psicologica”, un evento pensato per approfondire l’impatto devastante dei conflitti armati sulla psiche attraverso il contributo delle neuroscienze, della psicologia e con il supporto di filmati originali d’epoca.

“Ferite invisibili: la battaglia della mente tra PTSD, traumi intergenerazionali e guerra psicologica” è il titolo dell’evento organizzato da Anpi Russi e dall’Associazione Senior River, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Russi.

L’incontro, che si svolgerà presso la Biblioteca comunale di Russi, il 16 luglio alle 20.45, vuole esplorare gli effetti nascosti della guerra sul cervello umano.

A guidare l’incontro sarà la Dottoressa Maristella Orsini, laureata in psicologia clinica, che da anni si occupa dello studio dei traumi psicologici legati alla guerra, al Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e alla trasmissione del trauma tra generazioni.

L’iniziativa nasce dalla volontà di portare l’attenzione su un aspetto spesso trascurato nella narrazione storica dei conflitti: quello delle conseguenze mentali e psicologiche, tanto per i soldati quanto per i civili. Un tema che, purtroppo, è ancora tragicamente attuale: dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente fino ai conflitti dimenticati in altre parti del mondo, le immagini di violenza e distruzione che continuano a raggiungerci ogni giorno ricordano quanto profondi possano essere i danni, non solo materiali ma anche interiori.

Oggi più che mai, comprendere gli effetti psicologici della guerra significa dare voce a chi porta dentro di sé ferite invisibili, riconoscere il dolore che attraversa le generazioni e promuovere una cultura della cura e della consapevolezza.

L’incontro, a ingresso libero, è aperto al pubblico e si rivolge a chiunque voglia approfondire questo importante tema, con un linguaggio accessibile ma scientificamente solido.

senioriverww2@gmail.com

www.senioriver.com

Fb: Senio River 1944-1945

Ig: senioriver.ww2