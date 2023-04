Eventi dei ponti di primavera dal 22 aprile al 2 maggio

Tutti in gita nei Castelli del Ducato tra Emilia e Lombardia

PARMA – I due lunghi ponti di primavera, consecutivi, dal 22 al 25 aprile e fino al 2 maggio 2023 offrono nei Castelli del Ducato tante idee per gite fuori porta, mini vacanze o weekend: eventi per famiglie con bambini, mostre, visite guidate tematiche, iniziative per coppie, X-Scape Experience Castle, degustazioni, festival, escursioni, pranzi, aperitivi, cene tra rocche, manieri, giardini storici, luoghi d’arte! Ammirare il sogno di un’epoca lontana che rivive davanti ai vostri occhi è possibile: tra enigmi della notte e tavole apparecchiate come nei fasti della grande storia, tra favole antiche in forma di caccia al tesoro ai più contemporanei escape, dalle mostre florovivaistiche alle passeggiate in giardini, dalle degustazioni in terrazze romantiche ai picnic en plein air, l’Emilia Romagna ti aspetta!

Nel Giardino Storico della Reggia di Colorno (PR), da venerdì 21 aprile a domenica 23 aprile dalle ore 10 alle ore 19, Nel Segno Del Giglio, 30entesima edizione della storica Mostra-Mercato dedicata al giardinaggio di qualità. Possibilità di acquistare il biglietto cumulativo Reggia. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Compiano (PR), Mostra 1900-1961 – Sacro Cuore: l’ex collegio femminile del Castello di Compiano, venerdì 21 e sabato 22 aprile 2023 e fino al 22 ottobre. Con visite guidate al maniero. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Rivalta (PC), Tavole apparecchiate di un’antica famiglia piacentina – Grande Mostra, dal 21 aprile e fino al 28 maggio, dal lunedì al venerdì solo su prenotazione alle ore 11.00 e 15.30. Sabato ore: 11.00-14.00-15.20-16.40 e 18.00. Domenica e festivi ore: 10.30-12.00-14.00-15.20-16.40 e 18.00 Ammirare il sogno di un’epoca lontana che rivive davanti ai vostri occhi è possibile. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Contignaco (PR), Corso di Fiori di Bach, “Level 1” certificato dal Bach Centre UK sabato 22, domenica 23 aprile a lunedì 24 aprile nell’ambito del “Programma Internazionale di Formazione Bach Centre”. Alla fine del corso verrà consegnato un diploma di “Level 1” riconosciuto dal Bach Centre UK. Il corso sarà tenuto da Maria Chiara Verderi, consulente e insegnante certificata del Bach Centre. Il corso sarà impreziosito, il 24 aprile, da una mattinata esperienziale che si terrà presso i prati della fortezza. I partecipanti potranno cercare in natura alcuni dei Fiori di Bach per approfondirne le qualità e il significato; inoltre, se il clima lo permetterà, prepareranno uno dei 38 rimedi del dott. Bach seguendo il suo metodo originale. Per informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), I Misteri del Castello Millenario, sabato 22 e sabato 29 aprile alle 19 e alle 21.30, nel labirinto del Castello più antico del Parmense visita notturna alla scoperta dei suoi luoghi segreti. Per chi desiderasse dormire nel Castello, due esclusive suites nella torre a pianta quadrata e nell’ala Est sono a disposizione degli ospiti per un minimo di due notti e con prima colazione offerta nella suite. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), Visite guidate e mostra Ricordi di Famiglia, tra acconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d’epoca della famiglia Pallavicino. Con l’apertura straordinaria di alcune sale del Castello. Sabato 22, domenica 23, martedì 25 aprile 2023 e fino al 2 maggio sabato e festivi. Sabato: ore 15.00; 16.00; 17.00. Domenica e festivi: ore 10.30 e 11.30; 15.00; 16.00; 17.00 – ultima visita ore 18h. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Contignaco (PR), La Magia e gli Enigmi della Notte, speciale visita guidata del maniero alla tra la luce delle candele e un misterioso gioco a enigmi, alla scoperta dei segreti ancestrali della crittografia medievale, sabato 22, domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 aprile, sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 maggio 2023. Con degustazione dei vini del Castello. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Contignaco (PR), per famiglie con bambini, Caccia al Tesoro in Castello – Favole antiche, 22-23-24-25 aprile e 29-30 aprile e 1 maggio, alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Contignaco (PR), Tra Storia e Sapori, 22-23-24-25 aprile e 29-30 aprile e 1 maggio visite guidate speciali accompagnate dai proprietari per scoprire la storia del Castello e i segreti delle sue sale interne. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Attorno al Castello di Gropparello (PC), Tour di aprile alle Gole del Vezzeno, dal 22 al 25 aprile 2023 dalle ore 10 e in turni successivi sulle tracce degli antichi camminamenti di ronda. Al termine è possibile prenotare il pranzo alla Taverna Medievale del Castello di Gropparello. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Roccabianca (PR), Il Cantico delle Creature – Una mostra di Antonella Leoni, dal 22 aprile fino al 14 maggio: pittrice nativa di Roccabianca, da diversi anni risiede al Cairo, attraverso le sue opere interamente realizzate su papiro racconta “Il Cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi: sabato 15.00 – 18.00; domenica 15.00 – 18.00; festivi 15.00 – 18.00. Ingresso gratuito. Prenotazioni consigliate: info@castellidelducato.it

Al Castello di Rivalta (PC), Bollicine dalla Torre del Castello – Unconventional Sensory Experience, domenica 23 e domenica 30 aprile le porte del Castello di Rivalta si apriranno per una visita speciale. Appuntamento alle ore 16.30 per un tour guidato che si concluderà sulla torre del Castello con un calice di vino, offerto dalla cantina Terre d’Aenòr Franciacorta. In caso di brutto tempo, il brindisi si svolgerà al coperto in una sala del castello. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Gropparello e Parco delle Fiabe (PC), Parco delle Fiabe, domenica 23 aprile 2023 dalle 10.00 alle 18.00, tutti i bambini sono invitati a rispondere all’appello di Merlino, tornato dal suo esilio per salvare il Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, messo in pericolo dalla possibilità che un oscuro presagio sia destinato a tramutarsi in realtà. Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it

A Fontanellato (PR), domenica 23 aprile 2023 Tour al giardino segreto dei Conti Sanvitale. Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it

Davanti alla Rocca di Fontanellato (PR) Rocca e Natura, mostra mercato, domenica 23 aprile con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato, dalle 8 alle 18.30. Visite guidate tutto il giorno in Castello. Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it

Alla Rocca e Castello di Agazzano (PC), Libri In Castello – Festival Eno-Culturale alla Rocca di Agazzano grazie a Oligo Editore e Castello di Agazzano, domenica 23 aprile dalle 11.00 alle 20.00: adagiato sui dolci colli piacentini, il Castello di Agazzano si staglia immerso in un paesaggio da favola. Prenotazioni consigliate: info@castellidelducato.it

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), Magica visita per bambini alla scoperta del Castello Millenario, martedì 25 aprile ore 14.45 e 16.15. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Varano De’ Melegari (PR), 25 aprile in Castello: visite guidate in abiti medievali alla scoperta dell’inespugnabile Fortezza con le nostre guide in abiti medievali! Martedì 25 aprile inizio visite alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Alla Rocca dei Rossi di San Secondo (PR), Arte e Suggestioni in Rocca, speciali visite spettacolo notturne, sabato 29 aprile, ore 21.30. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Varano De’ Melegari (PR), da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, visite guidate in abiti medievali alla scoperta dell’inespugnabile Fortezza con le guide in abiti medievali! Sabato: inizio visite alle ore 15.00 e 16.30. Domenica e Lunedì: inizio visite alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

Alla Dallara Academy di Varano de’ Melegari (PR), Sim Week-End, visita guidata con simulatore di guida, sabato 29 aprile e domenica 30 aprile dalle 15.00 in poi.Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC), Trekking del vino, sabato 29 e domenica 30 aprile, in occasione del Monterosso Val d’Arda Festival, si svolge una passeggiata non impegnativa fra le colline che circondano il borgo di Castell’Arquato, illuminate dai caldi colori del tramonto, alla scoperta dei segreti di questo territorio e del perché proprio i colli piacentini sono perfetti per la produzione di vino. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 28 aprile: info@castellidelducato.it

Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), è in programma la Visita Guidata al Castello con concerto di clavicembalo del maestro Andrea Chezzi, domenica 30 aprile alle 17. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Bianello (RE), L’apprendista stregone e i segreti della magia, domenica 30 aprile: da una ballata di Goethe ripresa da Dukas nel suo poema sinfonico ecco una storia che allieterà grandi e piccini! arrivano le storie di un mago e il suo assistente. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di Gropparello (PC), Mercato Medievale al Castello di Gropparello. Grande fermento intorno al Castello e all’accampamento dei soldati! Lunedì 1 maggio 2023 -10.00 alle 18.00. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Paderna (PC), I Frutti del Castello – speciale giardini VII edizione. Fiori, piante, arredi, idee per il tuo giardino! Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, 9 – 19. Grande mostra mercato di rilevanza nazionale dedicata al giardinaggio, con vivaisti di fiori e piante, arredi da giardino, agricoltori con verdure fresche di stagione e artigianato di qualità. Con possibilità di pic nic nel parco del maniero o pranzi e colazioni seduti ai tavoli nel fienile. Parcheggi vicini: ampi parcheggi gratuiti nei prati attorno al castello. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Ponte dell’Olio (PC), Diciannovesima edizione della Fiera della pancetta, in occasione della fiera di primavera, domenica 7 maggio. Fiera della pancetta, in occasione della fiera di primavera, con: stand gastronomici, negozi aperti, area food, stand fieristici, laboratori per bambini, visite guidate, caccia al tesoro, musica con esibizione delle majorettes e molto altro! Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), domenica 7 maggio, Principessa a Corte tornano le visite animate per bambine e bambine alla Rocca di Fontanellato. Dalle ore 15 con diversi turni a seguire, vuoi visitare il Castello accompagnato proprio da una principessa delle fiabe tutta dolcezza, energia, grazia, simpatia? Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

A Sabbioneta (MN), domenica 7 maggio Mercatino dell’Antiquariato, presenti, nell’ambito della manifestazione, i principali antiquari del settore, i rigattieri, ma anche i privati hobbisti, con le belle cose di casa. Informazioni e prenotazioni per tour guidati alla città e ai suoi monumenti: nfo@castellidelducato.it

A Casalmaggiore – Museo del Bijou (CR), Aqua Benedicta, le acquasantiere fra collezionismo e arte ceramica, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 e 1 e 2 maggio. Prenotazioni e informazioni: info@castellidelducato.it

Alla Reggia di Colorno (PR), Serse. Bianchi e Neri, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 e 1 e 2 maggio, un raffinato racconto in bianco e nero di Serse. Sono “paesaggi dell’anima” quelli che l’artista triestino propone in questa mostra. Offrendo un percorso attraverso quei paesaggi, dalla natura incontaminata fino all’architettura che li abita e ne interpreta il senso. Fino a domenica 11 giugno da lunedì a domenica: 10.00-13.00 e 15.00-18.00 Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

A Sabbioneta (MN), Tour con biglietto unico alla scoperta di Sabbioneta sabato 29 aprile e domenica 30 aprile sabato 2023 e fino al 7 maggio nei weekend e festivi. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Parma, X-scape Experience on the road, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile 2023. Prenotazioni obbligatorie con almeno 24 ore di anticipo: info@castellidelducato.it – Mistero, cultura, storia on the road! Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

