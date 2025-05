European Projects Festival: dal presente al futuro dell’Ue

Giovedì 15, seconda giornata di Festival incentrata sul tema del futuro: panel, tavole rotonde e numerosi workshop

FERRARA – Secondo giorno di incontri e approfondimenti per il Festival della Progettazione Europea | European Projects Festival.

Giovedì 15, all’interno di Palazzo Bevilacqua Costabili di Ferrara, sede dell’evento, sono in programma 3 panel, 2 tavole rotonde e 4 workshop per approfondire il tema del futuro all’interno dell’Ue, in coerenza con titolo di questa edizione: Idee che Prendono Forma.

La giornata si aprirà con il keynote di Francesco Nappi narratore e formatore presso la Scuola Holden di Torino, con titolo “Instability”, la frenetica corsa verso la rivoluzione digitale, che sta catapultando la società in un nuovo ‘Far West’.

Vari e interessanti per il pubblico i panel: “Narrazioni del futuro 2.0 – Narratives that Matter” che esaminerà le pratiche di narrazione, analizzando come queste possono contribuire al pensiero sul futuro, alla resilienza e alla capacità di agire di fronte a rapidi cambiamenti e incertezze; “Approcci innovativi per l’aggiornamento e la riqualificazione nel settore manifatturiero” e “Sviluppo di analisi bidirezionali dei cittadini per una società digitale sostenibile” che affronterà la complessa sfida finalizzata a costruire una nuova forma di intelligenza sociale in grado di informare le decisioni pubbliche e le azioni di governo.

Al di fuori del Dipartimento di Economia e Management, precisamente presso la Libreria Feltrinelli (via Garibaldi 30), ci sarà la presentazione del libro “La trappola dell’integrazione? Capire l’Europa degli Stati nazionali” di Matteo Scotto, direttore del dipartimento ricerca e progetti di Villa Vigoni. Dialogherà con l’autore il direttore di Estense.com Marco Zavagli.

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

Il Festival della Progettazione Europea aprirà la sua seconda giornata (giovedì 15) con l’intervento di Francesco Nappi all’interno di Palazzo Bevilacqua Costabili di Ferrara, location principale dell’evento e sede del Dipartimento di Economia e Management Unife. Nappi, narratore e formatore presso la Scuola Holden di Torino, attraverso un keynote dal titolo Instability affronterà la frenetica corsa generalizzata verso la sempre più accesa rivoluzione digitale, che sta catapultando la società in un nuovo ‘Far West’ ricco di insidie.

Seguiranno, nella mattinata, 3 panel, di grande interesse. Il primo, con titolo “Narrazioni del futuro 2.0 – Narratives that Matter”, esaminerà le pratiche di narrazione, analizzando come queste possono contribuire al pensiero sul futuro, alla resilienza e alla capacità di agire di fronte a rapidi cambiamenti e incertezze. Parteciperanno Nerina Finetto, Fondatrice e Direttrice di Traces&Dreams, Boyka Boneva, Fondatrice e Project Manager di Inter Alia, Francesco Nappi, oltre ad Alexandra Storari ideatrice del Festival di Progettazione Europea.

Il secondo, in parallelo, verterà sugli approcci innovativi per l’aggiornamento e la riqualificazione nel settore manifatturiero, moderato da Simona Maccagnani di Officine Europa, con gli interventi di Iana Dulskaia, Program Manager di EIT Manufacturing South, Gian Luigi Zaina, Vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro e Ruggero Villani, Presidente di Confcooperative Ferrara.

Il terzo panel ha come titolo “Sviluppo di analisi bidirezionali dei cittadini per una società digitale sostenibile” che affronta la complessa sfida finalizzata a costruire una nuova forma di intelligenza sociale in grado di informare le decisioni pubbliche e le azioni di governo e, allo stesso tempo, amplificare la partecipazione dei cittadini alla conversazione scientifica per la sostenibilità. Il panel, moderato da Asia Guerreschi, vedrà la partecipazione di Davide Antonioli, Professore Ordinario, Principal Investigator del Progetto CITYBLE dell’Università di Ferrara, Francesca Mochi, Ricercatrice Post-Dottorato dell’Università degli Studi di Milano, Cinzia Bracci, Presidente, C.D.S. Centro Ricerche Documentazione e Studi Economico Sociali.

Il Festival della Progettazione Europea offrirà due interessanti tavole rotonde che prenderanno il via nel pomeriggio: “Donne e città: politiche europee per spazi urbani inclusivi ed equi” e “Città di Terra e di Acqua: il patrimonio ambientale nelle politiche europee”. Quattro i workshop di approfondimento:

“La fabbrica internazionale di talenti EXCEED” a cura di ART-ER e Centoform, “Citizen Science: la scienza dei cittadini per i cittadini” con Francesca Mochi, “Bridging Creative Cities: progettazione di un modello per visite di studio interurbane” a cura di Città di Modena, “Progettare progetti Erasmus+ di impatto: un approccio orientato agli obiettivi” con Roberto Zanon.

Sempre giovedì si terrà il secondo appuntamento con “Il sentiero della pace: l’eredità consacrata dei signori della guerra” con Gianfranco Franz, professore ordinario del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione Università di Ferrara. Fuori da Palazzo Bevilacqua Costabili, precisamente presso la Libreria Feltrinelli di via Garibaldi 30, ci sarà la presentazione del libro “La trappola dell’integrazione? Capire l’Europa degli Stati nazionali” di Matteo Scotto, Direttore del dipartimento ricerca e progetti di Villa Vigoni. Dialogherà con l’autore il Direttore di Estense.com Marco Zavagli.

Il programma completo con sedi e orari.