Euromec2 – Innotec: ricerche di lavoro attive

EMILIA ROMAGNA – (Euromec2 Srl) è una piccola-media realtà commerciale del portogruarese (provincia di Venezia), che si sta allargando a livello Italia – in virtù di un recente accordo con la casa madre belga Innotec – e sta creando di questi tempi molti nuovi posti di lavoro qualificati.

Anche nelle zone di Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena. Qui il dettaglio per provincia: https://www.euromec2.it/lavora-con-noi/

EUROMEC2: Competitività, investimenti, innovazione continua e … tanti nuovi posti di lavoro

|Euromec2| festeggia nel 2019 il suo 34esimo compleanno. Attiva sul mercato dal 1985, oggi è partner di riferimento per più di 25.000 aziende (clienti attivi) nel mondo dell’Automotive e della Mobilità per il territorio del Triveneto e della Lombardia, nel mondo dell’Industria e dell’Artigianato per tutto il territorio italiano.

L’azienda distribuisce il marchio Innotec della multinazionale belga PCS Innotec International NV, che sviluppa e produce prodotti innovativi per uso professionale, cioè efficienti soluzioni tecnico-chimiche per la manutenzione, l’installazione, la riparazione.

L’allargamento a livello Italia del settore Industria e Artigianato è novità di quest’anno, in piena fase di sviluppo e implementazione: un importante salto di qualità che apre interessanti e ancora inesplorati orizzonti, un notevole passo avanti che nasce dall’esperienza acquisita e dagli ottimi risultati ottenuti nel Nord Est in termini di distribuzione e fatturato consolidato.

I settori di applicazione sono molteplici:

✔ Automotive

✔ Mobilità e Nautica

✔ Industria e manutenzione industriale

✔ Edilizia

✔ Idraulica ed elettrotecnica

✔ Agricoltura e agroalimentare

✔ Artigianato

Mondo auto e moto, mondo grande industria, mondo piccole e medie imprese e mondo artigiani sono gli interlocutori, ai quali |Euromec2| propone soluzioni ad elevato contenuto tecnologico e formazione a 360°. Un servizio completo, dalla A alla Z; una gamma che si concretizza in sigillanti e mastici, primer, rivestimenti, vernici, grassi e lubrificanti, pulitori, nastri e prodotti autoadesivi, prodotti per la riparazione, kit completi ed accessori per uso professionale. E, soprattutto, in un team altamente formato per trasferire la giusta competenza alle aziende clienti e ai loro operatori, attraverso il team ACADEMY.

Con più di 80 tra dipendenti, venditori tecnico-commerciali e collaboratori esterni, |Euromec2| mira ad essere sempre più vicina ai clienti diventando per loro un partner insostituibile: comprendendone il business e le sfide, conoscendone i mercati e ascoltandone le necessità.

I due macro settori di attività sono seguiti in modo diretto da ciascuno dei due fratelli Falcier, Carlo e Paolo, figli del fondatore Mario.

Carlo è Amministratore Delegato per il Settore Automotive.

Paolo è Amministratore Delegato per i Settori Industria e Artigianato.

Il futuro dell’azienda porta ora il nome di Euromec2 Academy, divisione dedicata alla formazione e alla consulenza per collaboratori interni, venditori, clienti e scuole/corsi professionalizzanti (ACADEMY FOR US, FOR YOU, FOR STUDENTS).

Una vera punta di diamante su cui l’azienda sta investendo in modo sempre più convinto, in termini di risorse umane e di progettualità operativa: segno di un’apertura e una lungimiranza rare nel panorama imprenditoriale odierno.

Gli oltre 200 prodotti Innotec che |Euromec2| commercializza sono certificati UNI ISO 9001:2015 (quelli destinati all’industria alimentare hanno anche l’approvazione NSF) e sono testati secondo i più elevati standard di applicazione. Questo permette di garantire il massimo grado di efficienza, qualità e sicurezza ai clienti.

Innotec promuove inoltre in prima linea una tutela sostenibile dell’ambiente e delle risorse e rispetta le normative ambientali europee più severe; questo si riflette di conseguenza in tutti i suoi processi produttivi e in tutti i suoi prodotti. Per |Euromec2| scegliere Innotec è stata una decisione consapevolmente dettata da una forte responsabilità verso l’ambiente.

Le parole chiave di Euromec2:

✔innovazione

✔formazione

✔assistenza

✔tecnologia moderna e rispettosa

✔contatto diretto con i clienti

✔specializzazione ai massimi livelli

✔ampio ventaglio di applicazioni

✔un partner internazionale sicuro e affidabile come Innotec

✔una gamma di più di 200 prodotti ad altissimo contenuto tecnologico

✔presenza capillare in Triveneto per Automotive e in tutta Italia per Industria/Artigianato

✔una rete di 60 specialisti tecnico-commerciali su tutto il territorio

✔una logistica di alta qualità

✔azienda strutturata e dinamica, con sistema di qualità certificata Tuv

✔azienda green in linea con Innotec, che ha nella sostenibilità uno dei propri asset

✔azienda che cura il benessere dei propri dipendenti e collaboratori

✔azienda che crede nei valori dello sport e sostiene attivamente due società del territorio (Vola Volley di Cinto Caomaggiore e ASD Sorgente Pradipozzo – ciclismo)

✔azienda che cresce e crea sempre nuove opportunità di lavoro*

*Euromec2 cresce grazie ad un’intensa e convinta politica di investimenti dedicata al sostegno dell’innovazione e all’estensione della rete di vendita.

Le ricerche per la posizione di venditore tecnico – commerciale sono aperte nelle regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, con progressivo allargamento al centro e sud Italia, dove si prevede una costante espansione per il prossimo biennio, in linea con le strategie aziendali >> https://www.euromec2.it/lavora-con-noi/.

“La crescita del paese parte dalla crescita delle persone”, ne sono convinti Paolo e Carlo Falcier. “Offriamo con orgoglio nuovi posti di lavoro qualificati su tutto il territorio nazionale, curiamo la formazione e certifichiamo le competenze. Creiamo quindi seri e strutturati percorsi di crescita personale intorno ai nostri 3 principi e valori:

qualità

formazione

rispetto per le persone e per l’ambiente.

La qualità si traduce in affidabilità, credibilità, prestazioni di alto livello, sicurezza, velocità di esecuzione, costanza nel tempo, solida reputazione. E la qualità dei prodotti si trasferisce immediatamente alla figura del commerciale che li rappresenta.

Cerchiamo sia giovani ad alto potenziale, con l’X FACTOR, sia risorse già operative che abbiano anche precedenti esperienze di coordinamento.

La vendita è per noi, a tutti gli effetti, non un atto ma un percorso: trasmissione di conoscenza e di esperienza, un insieme di azioni efficaci e pensieri efficaci, energia positiva. All’inizio una palestra selettiva, necessaria per creare proprio l’esperienza e il ricordo della vendita perfetta; in corso d’opera, procediamo con adeguate iniziative che garantiscano motivazione e continuità nel rapporto nell’ottica di una reciproca soddisfazione.

Non solo buoni stipendi e un’interessantissima parte variabile (incentivi, bonus e premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi concordati), ma un ambiente di lavoro stimolante, solido e sicuro, percorsi di crescita e formazione che valorizzano il merito, la garanzia di un corretto equilibrio tra tempo dedicato al lavoro e vita privata”.

► ONLY QUALITY HAS A FUTURE, “Solo la qualità ha un futuro”

☎ +39 0421 275018

Via Maestri del Lavoro, 6 – 30026 Portogruaro (VE)

✉ info@euromec2.it

👉 www.euromec2.it

🖋 https://www.euromec2.it/blog/

Facebook: Euromec2 – Innotec

Linkedin: Euromec2 – Innotec

Instagram: Euromec2

You Tube: canale Euromec2

Ufficio Stampa e Comunicazione: alessandra.grafica@euromec2.it