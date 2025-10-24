ERF 25-26: il 24 ottobre Mirabassi – Zanchini Duo

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – ERF@CASSEROMUSICA 2025/26

VIII edizione

Inaugurazione stagione

Il gatto e la volpe

MIRABASSI-ZANCHINI DUO

Gabriele Mirabassi clarinetto

Simone Zanchini fisarmonica

Venerdì 24 ottobre, ore 21.00

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – Teatro Cassero

Venerdì 24 ottobre (ore 21.00) prende il via l’VIII Stagione musicale ERF@CasseroMusica, organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, con un duo d’eccezione formato da Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica che porta sul palco “Il Gatto e La Volpe”, un concerto di musica da camera, in cui la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno, alternando composizioni originali a celebri standard del repertorio latino-americano.

“Il Gatto e La Volpe” s’ispira e prende il nome dal primo lavoro discografico (Egea, 2021) del duo, un disco divertente, brillante, ricco di mille spunti e colori musicali che contraddistingueranno anche il concerto imolese. Nel disco così come nel concerto, il dialogo tra i due strumenti, alternando atmosfere di sapore popolare ad altre colte, raggiunge vette di puro lirismo. La trasversalità musicale che contraddistingue entrambi i musicisti – due grandi virtuosi del proprio strumento, nonché protagonisti della scena musicale internazionale – permette loro di esprimersi con facilità da sempre sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica.

Gabriele Mirabassi, da più di trent’anni al vertice tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale, è capace di muoversi con naturalezza tra classica, jazz e musica popolare sudamericana. Ha collaborato con artisti del calibro di Richard Galliano, Enrico Rava, John Taylor, Steve Swallow, Guinga, John Cage, Mario Brunello, oltre che con ensemble come l’Orchestra d’Archi Italiana e la Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. La sua curiosità musicale lo ha portato a intrecciare esperienze anche nel teatro e nella canzone d’autore, accanto a figure come Gianmaria Testa, Ivano Fossati, Mina ed Erri De Luca.

Simone Zanchini, considerato uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale, unisce tecnica virtuosistica e ricerca timbrica in un linguaggio che abbraccia jazz, classica e sperimentazione. Collabora con artisti come Paolo Fresu, Han Bennink, John Patitucci, Adam Nussbaum e Gabriele Mirabassi, e dal 1999 è partner stabile dei Solisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ha pubblicato oltre venti album, tra cui Don’t try this anywhere (con Patitucci e Nussbaum), Nino con la HR Frankfurt Radio Big Band e il già citato Il gatto e la volpe in duo con Mirabassi.

MUSICA A 1 EURO

Elemento consolidato delle stagioni invernali di Emilia Romagna Festival, il progetto educational “Musica a 1 Euro” rappresenta un’importante opportunità formativa per gli studenti delle scuole di Imola, Faenza, Forlì e Castel San Pietro Terme. L’iniziativa consente a tutte le studentesse e gli studenti fino ai 19 anni di età di accedere agli spettacoli delle quattro stagioni concertistiche al costo simbolico di 1 euro. Il progetto si arricchisce inoltre di incontri-concerto e prove aperte, durante i quali gli artisti delle stagioni dialogano con il giovane pubblico, in modo coinvolgente ed informale. Tali momenti sono ulteriormente valorizzati dall’intervento di relatori con specifiche competenze musicali e didattiche, con l’obiettivo di promuovere un ascolto consapevole e un coinvolgimento attivo nell’esperienza musicale.

La settima edizione di ERF@CasseroMusica 2025/26 è realizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia – Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Turkish Airlines, CLAI, Terme di Castel San Pietro, Curti Costruzioni Meccaniche, Sfera, BCC Ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA.

INGRESSO

Platea e Galleria € 15

Biglietti ridotti*

– over 65 anni e fino a 25 anni

– clienti Parco delle Terme

– titolari della YoungER Card Emilia-Romagna

– titolari Card Cultura Bologna

– soci T.I.L.T. – Imola

– associati CNA Forlì-Cesena

Platea e Galleria € 12

Per tutti gli spettacoli

€ 1 fino a 10 anni (prenotabili esclusivamente contattando ERF 0542 25747)

Prevendita su Vivaticket

BIO ARTISTI

GABRIELE MIRABASSI Clarinettista stimato e conosciuto in tutto il mondo, Gabriele Mirabassi si muove con uguale disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Negli ultimi anni poi svolge una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere. Collabora sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti di teatro, danza, canzone d’autore, ecc. Le collaborazioni quindi nel corso degli anni sono state numerosissime. Nel jazz, fra i tanti Richard Galliano, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Battaglia, Roberto Gatto, Rabih Abu Khalil, Edmar Castaneda. In Brasile: Guinga, André Mehmari, Monica Salmaso, Sergio Assad, Trio Madeira Brasil, Orquestra a Base de Sopro di Curitiba e molti altri. Nella musica classica: John Cage, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Marco Rizzi, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra d’Archi italiana, Banda Sinfonica do Estado de Sao Paulo, Ensemble Conductus, Orchestra Bruno Maderna ecc. Mirabassi vanta un’intensa attività anche nel mondo del teatro, della canzone d’autore e della danza, ambiti nei quali ha collaborato con – per citarne solo alcuni – Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Giorgio Rossi, David Riondino, Marco Paolini.

SIMONE ZANCHINI Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, la sua ricerca si muove tra i confini della musica contemporanea, acustica ed elettronica, sperimentazione e contaminazioni extracolte senza dimenticare la tradizione, sfociando così in un personalissimo approccio alla materia improvvisativa. Diplomato con lode in fisarmonica classica al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, tra i primi in Italia. Strumentista eclettico, esercita un’intensa attività concertistica con gruppi di svariata estrazione musicale (jazz, classica, improvvisazione, musica contemporanea). Ha suonato nei maggiori festival e rassegne in Italia e nei più importanti festival jazz internazionali. Vanta collaborazioni con musicisti di fama internazionale e di differenti

estrazioni: Thomas Clausen, Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, Tamara Obrovac, Vasko Atanasovski, Paolo Fresu, Antonello Salis, Han Bennink, Art Van Damme, Bruno Tommaso, Mario Marzi, Andrea Dulbecco, Giovanni Tommaso, Gabriele Mirabassi, Frank Marocco, Bill Evans, Adam Nussbaum, Jim Black, John Patitucci.

Dal 1999 collabora stabilmente con i Solisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con cui compie regolarmente tournee in ogni parte del mondo. Dal 1996 ha pubblicato più di venti dischi,

Per citarne solo alcuni: 2006: “Bebop Buffet” (Wide Sound) in duo con Frank Marocco. 2009: “Meglio solo!” (Silta Records) e “Fuga per Art” (Dodici Lune records). 2010: “The way we talk” (In+Out records). 2012: “My Accordion’s Concept” (Silta records). 2015: “CASADEI SECONDO me” (Stradivarius) 2016: “Don’t try this anywhere” con, tra gli altri, John Patitucci e Adam Nussbaum. 2019: “NINO” (In+Out records) che vede Zanchini solista con la prestigiosa HR Frankfurt radio big band, big band della radio-tv nazionale tedesca. 2020: “Il gatto e la volpe” (Egea records) in duo con Gabriele Mirabassi.