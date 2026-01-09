“Erbaria”: nella mostra di Debora Pugliesi un viaggio nell’immaginario botanico come specchio dell’esperienza femminile

Sabato 10 gennaio 2026 alle 11:00 inaugurazione in via Grosoli 42. Esposizione visitabile fino al 31 gennaio 2026. Ingresso libero

FERRARA – È un percorso che intreccia arte, introspezione e identità femminile quello raccontato dalla mostra delle opere di Debora Pugliesi dal titolo “Erbaria” che sarà inaugurata sabato 10 gennaio 2026 alle 11:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). L’esposizione rientra nella rassegna ‘Picta’ dedicata all’arte dell’illustrazione, giunta alla quinta edizione.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 31 gennaio 2026 negli orari di apertura della biblioteca.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

“Erbaria” nasce come un’indagine personale e poetica: uno sguardo giovane, sensibile e in divenire sui sentimenti, le emozioni e le realtà che abitano la femminilità contemporanea. Le tavole esposte dialogano con il mondo vegetale non come semplice repertorio di forme, ma come metafora delle dinamiche sociali e intime che accompagnano la crescita, il radicamento e la trasformazione di ogni donna.

Tra foglie, radici e fioriture, l’erbario di Debora Pugliesi diventa un archivio simbolico: un luogo dove raccogliere fragilità e forza, rinnovamento e ferite, gesti quotidiani ed epifanie improvvise. Il percorso invita a osservare ciò che spesso rimane nascosto – il modo in cui il corpo si adatta, reclama spazio, si difende o sboccia – restituendo una mappa emotiva in cui ritrovarsi o perdersi.

Una mostra che non si limita a mostrare immagini, ma che cerca di raccontare stati d’animo: la timidezza che germoglia, la rabbia che brucia, la cura che avvolge, la memoria che trattiene. Un viaggio nell’immaginario botanico come specchio dell’esperienza femminile, dove ogni pagina è una domanda aperta e ogni segno un tentativo di ascolto.

Debora Pugliesi – Nata e cresciuta in Brasile, si trasferisce in Italia a 14 anni. Frequenta prima il liceo artistico e successivamente l’ISIA di Firenze, dove approfondisce il design e la ricerca visiva. Si avvicina alle stampe alternative durante gli anni del liceo, trovando nella xilografia un linguaggio espressivo capace di coniugare gesto, materia e introspezione. Continua a coltivare questa tecnica fino ad oggi, sviluppando una poetica che esplora il rapporto tra natura, identità e corpo femminile. I suoi lavori nascono spesso da osservazioni silenziose, da piccoli frammenti quotidiani che si trasformano in narrazioni visive sospese tra realtà e simbolo.

Per info: 0532418280 – info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it