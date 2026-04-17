“Emozioni”: nel libro di Fiorella Poletti un viaggio in poesia tra i sentimenti dell’animo umano

Lunedì 20 aprile 2026 alle 17:00 incontro con l’autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – È un viaggio nell’anima, tra le percezioni e i sentimenti umani, la nuova raccolta di poesie di Fiorella Poletti dal titolo “Emozioni” che lunedì 20 aprile 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Dialogheranno con l’autrice: Gina Nalini Montanari (prefatrice) e Chris Del Grosso (illustratore), con introduzione di Fausto Bassini (editore).

L’incontro è a cura della Società Dante Alighieri-Comitato di Ferrara e del Gruppo Scrittori Ferraresi e ha il patrocinio del Comune di Ferrara. Potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

«Il titolo, accuratamente scelto, introduce il tema dominante della narrazione che di pagina in pagina dipinge un mosaico di sentimenti. L’Autrice accompagna il lettore in un metaforico viaggio nell’anima interessante e suggestivo per cogliere la delicatezza e l’essenza delle sensazioni, delle percezioni e delle emozioni umane nella varietà delle loro sfaccettature e innalzare un canto alla bellezza dei sentimenti che ci rendono umani» (dalla prefazione di Gina Nalini Montanari).

Fiorella Poletti, nata ad Aguscello, vive a Ferrara, attualmente è pensionata. Ha frequentato gli studi all’Istituto “Luigi Einaudi” di Ferrara poi, vinto un concorso per pubblico impiego e pubblica amministrazione, ha svolto il lavoro presso gli uffici di Concorezzo (Monza e Brianza) e successivamente di Ferrara, dove è rimasta fino al pensionamento. Svolge attività di volontariato presso il SAV (Servizio di Accoglienza alla Vita) che si prende cura di mamme e bambini in difficoltà. Suo libro d’esordio: Momenti di vita (Faust Edizioni, 2024), con prefazione di Gina Nalini Montanari e illustrazioni di Chris Del Grosso, dedicato alla figlia Cristina.

Gina Nalini Montanari, scrittrice e critica letteraria, conta al suo attivo numerose pubblicazioni in ambito storico, artistico e narrativo. Risiede e lavora a Ferrara; i suoi saggi appaiono in volumi collettanei editi tra il 2000 e il 2019, in riviste, in periodici cittadini e nazionali. Per evidenziare il legame con l’Autrice, si ricordano le biografie: Un balcone sulla città: Marietta Rossi Scutellari (2001); Un’altra Costanza Monti Perticari (2004); Cronaca di una chiamata: suor Maria Benedetta Camilla Mazzolani (2004); Il coraggio dell’attesa: Anna Sforza fra le dame di casa d’Este (2007); L’anima di un’artista: Mirella Guidetti Giacomelli (2015); particolarmente quella del padre di Fiorella: Gino Poletti: fra cielo e terra (2011).

Chris Del Grosso, modenese, ha conseguito la Laurea nel corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, per poi diplomarsi nel corso di Illustrazione presso l’Accademia “Walt Disney” di Milano. Tiene corsi di Disegno, Pittura, Illustrazione, Fumetto, Fotografia, Progettazione Grafica e Visiva, rivolti a varie fasce di età, per scuole e associazioni. È autore di libri illustrati per bambini e adulti.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg