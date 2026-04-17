Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara: al via gli interventi notturni di asfaltatura con chiusura al transito del comparto stradale

FERRARA – Si avviano verso la conclusione i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell’Accesso Nord Ovest della città, finanziati con fondi PNRR. Nella settimana del 20 aprile 2026 saranno realizzati i lavori di nuova asfaltatura, con interventi programmati nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi per la circolazione. Per consentirne l’esecuzione, da lunedì 20 aprile 2026 dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo, per una settimana (con conclusione alle 6:00 di sabato 25 aprile), è prevista chiusura al transito veicolare di tutto il comparto “Nord-Ovest” che ricomprende le vie Po, Padova e Modena (esclusa la rotatoria tra le vie Modena-Marconi). Saranno in particolare vietati al transito i tratti di:

– VIA MODENA tra via Marconi e viale Po;

– VIALE PO tra via del Lavoro e via Padova;

– VIA PADOVA tra viale Po e via Modena;

– VIA SANTINI per tutto lo sviluppo della via.

In viale Po, i veicoli provenienti dal centro città saranno indirizzati su via del Lavoro e potranno utilizzare via Marconi per dirigersi verso via Modena.

In via Modena, i veicoli provenienti da Cassana potranno utilizzare via Marconi e via del Lavoro per dirigersi verso il centro città.

In via Padova, i veicoli con provenienza dal Veneto potranno utilizzare via Galvani e via Marconi per dirigersi verso la rotatoria con via Modena.

In via del Lavoro il varco di controllo della corsia preferenziale riservata ai bus è disattivato.