Tra marzo e settembre 2020, un fiorire di eventi dedicati a piante e giardini trasforma Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei vivai di Destinazione Turistica Emilia

PARMA – La primavera è il momento ideale per immergersi nel territorio di Destinazione Turistica Emilia, che diventa un immenso giardino in piena fioritura, in grado di sorprendere ogni sguardo con i suoi colori e i suoi profumi. Avventurarsi tra gli appuntamenti dedicati al mondo delle piante che sbocciano tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia significa lanciarsi in un’esperienza unica, dove la tavolozza della natura e il pennello dell’artista collaborano in armonia al grande affresco dei mesi tra marzo e ottobre 2020.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2020, un’incredibile varietà di piante e fiori di floricoltori provenienti da tutta Italia – fra gerani, gigli, fresie, camelie, tulipani e primule, specie vegetali da interni, da giardino e da frutto – trasforma il centro storico di Reggio Emilia in un coloratissimo vivaio diffuso. Piante di limone e arancio dalla Sicilia, azalee e rododendri dalla Toscana, bonsai orientali, rose, orchidee, erbe aromatiche di ogni tipo invadono l’area tra Piazza Martiri del 7 luglio e Piazza della Vittoria per la nuova edizione di Reggio Emilia in Fiore. Come è tipico della manifestazione, molta attenzione sarà data alle tendenze green style. Inoltre, gli espositori dispenseranno consigli sulla cura delle piante. Per info: www.reggioemiliainfiore.it

In programma al Castello di Tabiano (PR) dall’11 al 13 aprile 2020, “Fiori, saperi e sapori” prodotti ed eccellenze della tradizione: la dimostrazione di come il mondo di steli e petali possa essere solo lo spunto per iniziative caleidoscopiche, che coinvolgono anche le eccellenze gastronomiche locali e le creazioni originali dell’artigianato di alto profilo, tra gioielli fatti a mano, trame preziose, scarpe, abbigliamento e brocantage. Nella suggestiva cornice del maniero che domina l’antico borgo dell’XI secolo immerso tra boschi di querce distesi su colline che offrono un panorama aperto tra l’Appennino Tosco-Emiliano e le Alpi, florovivaisti, artigiani e “maestri” del buon cibo si danno appuntamento per la seconda edizione, in cui sarà anche possibile assistere a una esibizione di falconeria ed esplorare lo splendido Castello. Il prezzo per l’ingresso all’esposizione è di 8 euro a persona, l’ orario dalle ore 10 alle 19. Per la visita guidata al Castello 5 euro a persona. www.castelloditabiano.com

Parma Capitale della Cultura e – per estensione – Emilia2020 offrono a Nel Segno del Giglio l’occasione di mettere alla Reggia di Colorno (PR) il vestito della festa per un’edizione che si preannuncia spettacolare. Dal 24 al 26 aprile 2020, la manifestazione torna a fiorire con l’obiettivo di confermare la propria natura di evento di punta nel fitto calendario delle mostre mercato italiane riservate al giardinaggio di qualità. Esattamente come l’aveva pensata 26 anni fa il suo ideatore, Ippolito Pizzetti. Come dicono gli organizzatori, «cultura è anche cultura del verde, confronto, approfondimento, quindi l’occasione perfetta per valorizzare la Regia e il suo magnifico Parco».

L’ottava edizione di GEORGICA fiorisce a Guastalla (RE) il 18 e 19 aprile 2020. Il Lido del fiume Po torna a ospitare la mostra mercato che promuove la riscoperta di un mondo rurale da conosce, riconoscere e salvaguardare, celebrando le pratiche agricole del lavoro dei campi, la cura degli animali e dell’orto e i frutti della terra. È una festa che, in un magnifico paesaggio naturale, ospita dal 2013 florovivaisti d’eccellenza, antiche razze di animali, enogastronomie di qualità, arte ambientale, appuntamenti culturali, incontri con esperti, mercatino del collezionismo, atelier per i più piccoli.

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni, 4 euro per gli adulti. Per info: http://georgica-guastalla.it tel 0522 839756-57

La terra di Giuseppe Verdi si trasforma in un giardino verde per la nuova edizione di Ortocolto, il 9 e 10 maggio 2020 negli splendidi spazi della Villa Pallavicino di Busseto (PR). La festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo è anche una fiera dedicata al mondo delle piante, dove trovare preziose rarità botaniche, artigianato di pregio, tra eventi, concerti e laboratori. Dalle ore 10.00 di sabato 18 e dalle 9.00 di domenica 19 maggio fino al tramonto, si potrà girovagare tra stand con piante, semi e fiori da tutta Italia, oltre a punti ristoro e golosità enogastronomiche. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Ortocolto, che vuole promuovere il suo territorio poetico e laborioso, all’insegna della costruzione di una società in cui regni una cultura più rispettosa dell’ambiente delle origini culturali di tutti, al motto “la sostenibile leggerezza dell’essere”. Ortocolto diventa così un’occasione di incontro e di cultura, tra musica e momenti di confronto. Per info: www.ortocolto.it

Il 16 e il 17 maggio 2020, Villa Braghieri a Castel San Giovanni (PC) è la sede dell’ottava edizione di Floravilla, mostra mercato di fiori, artigianato e design. Eccezionalmente aperta per visite guidate, la residenza storica è ormai il simbolo riconoscibile di un evento a tema floreale che estende il proprio interesse alle piante ornamentali e da frutto, aromatiche e orticole. Ad arricchire il programma, anche selezionati espositori di oggetti di artigianato e di articoli per il giardino e una sezione culturale affidata a mostre d’arte e conferenze sul verde in ogni suo aspetto. Per info: www.floravilla.it

Il FAI mette il proprio marchio di garanzia su Il Castello in Fiore, mostra-mercato di piante e fiori che si propone anche di rappresentare un’occasione di incontri e approfondimenti culturali sul tema del giardino. Il 30 e il 31 maggio 2020, il Castello Malaspina Dal Verme di Bobbio (PC) condividerà il proprio splendido panorama sul fiume Trebbia e sul centro storico con gli appassionati del verde e del giardinaggio proveniente da ogni parte d’Italia. Per info:

https://www.facebook.com/bobbiocastelloinfiore/

I migliori vivaisti del mondo tornano infine a invadere la provincia di Piacenza per la terza edizione di Verde Grazzano, l’evento dedicato al verde che si svolge nello scenario unico al mondo del Parco del Castello di Grazzano Visconti (PC). In programma dal 25 al 27 settembre 2020, la manifestazione ripropone per il terzo anno una formula unica, che le ha consentito di distinguersi grazie alla scelta di ammettere esclusivamente produttori, escludendo quindi tutti gli “intermediari”, ovvero quegli operatori che, non producendo le loro piante, si limitano a rivendere quelle prodotte da altri. Per info: www.verdegrazzano.it

Il quarto weekend di settembre 2020, si svolgerà la 24° edizione di Piante e Animali Perduti a Guastalla (RE), manifestazione dedicata alla biodiversità. Si terranno la mostra mercato di antiche varietà di frutti, fiori, ortaggi, sementi e razze di animali rurali, salvate dall’oblio grazie alla dedizione di appassionati collezionisti e ancora la mostra mercato di prodotti eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati, di prodotti artigianali, animazioni, giochi antichi, incontri, laboratori. Per info: Comune di Guastalla Tel. 0522 839763

Offerte di soggiorno

In occasione di Parma Capitale della Cultura 2020, Argante Viaggi confeziona il pacchetto Nel segno del Giglio, due giorni per scoprire il bello e il romantico, in un trionfo di colori e in un tripudio di fiori. Valida dal 24 al 26 aprile 2020.

Per info: Argante Viaggi, tel. 0521.814547 info@arganteviaggi.it, www.arganteviaggi.it

Tante le proposte di INC Hotels Group per scoprire l’Emilia. A Reggio Emilia per soggiornare in città c’è il Best Western Hotel Classic oppure l’ Holiday Inn Express di Reggio Emilia.

Tanti avvenimenti a Parma City of Gastronomy da vivere a pieno con la rinomata l’ospitalità degli INC Hotels Group, nel centrale Best Western Plus Hotel Farnese o all’ Holiday Inn Express.

A Piacenza invece l’ospitalità porta il nome del Grande Albergo Roma situato nel centro storico a due passi dalla rinomata Piazza Cavalli. Per info: INC Hotels info@inchotels.com www.inchotels.com

Parma

Per info: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Parma.

Tel. 0521 218889. E-mail: turismo@comune.parma.it

Piacenza

Per info: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Piacenza.

Tel. 0523 492001. E-mail: iat@comune.piacenza.it

Reggio Emilia

Per info: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Reggio Emilia.

Tel. 0522 451152. E-mail: iat@municipio.re.it

Per informazioni: Destinazione Turistica Emilia

Parma – Piacenza – Reggio Emilia

Viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma

Tel. 0521 931634

E-mail: info@visitemilia.com

Sito web: www.visitemilia.com

