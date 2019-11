“Effetto domino” domani la proiezione a Cesena

Lunedì 11 novembre alle 21 al cinema San Biagio sarà proiettato il film di Alessandro Rossetto

CESENA – Per la rassegna “Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico”, lunedì 11 novembre alle 21 al cinema San Biagio sarà proiettato il film “Effetto domino” di Alessandro Rossetto.

Ispirato all’omonimo romanzo di Romolo Bugaro, il film evoca il più diabolico anelito del nostro tempo occidentale: non invecchiare.

Vero e proprio inno all’attrazione/repulsione per il disfacimento e la morte, il film è la storia di un imprenditore del Nordest che decide di recuperare venti hotel abbandonati e trasformarli in un algido Eden per la terza età. La fascinazione per i luoghi in abbandono, che ha dato vita a file crescenti di urban explorers, trova qui un suo cupo e ineluttabile apogeo.

Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico è una rassegna promossa da Fice Emilia-Romagna (Federazione italiana cinema d’essai) in collaborazione con Sncci Emilia-Romagna e Marche e La rete degli spettatori per portare o riportare in sala il miglior cinema italiano della stagione, troppo spesso svilito da una distribuzione miope. Ingresso 5 euro, 3 euro il ridotto.