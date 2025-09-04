Edoardo Bennato il 16 novembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna

BOLOGNA – EDOARDO BENNATO

SONO SOLO CANZONETTE Tour

Il re italiano del rock

torna live per un nuovo tour

“Mi ricordo che anni fa

Di sfuggita dentro un bar

Ho sentito un jukebox che suonava

E nei sogni di bambino

La chitarra era una spada

E chi non ci credeva era un pirata!

E la voglia di cantare

E la voglia di volare

Forse mi è venuta proprio allora

Forse è stata una pazzia

Però è l’unica maniera

Di dire sempre quello che mi va!”

Edoardo Bennato è pronto a tornare live nei più importanti teatri d’Italia nell’autunno 2025.

Nel 2025 si festeggiano i 45 anni del leggendario “Sono solo canzonette”, l’album che consacrò il successo di Bennato portandolo, come primo italiano, a riempire gli stadi con i suoi concerti.

Edoardo torna sul palco con oltre due ore di pura energia

L’artista ribelle, pirata del rock, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, sarà on-stage live nei teatri più prestigiosi d’Italia.

L’“impertinente” Peter Pan, allergico a ogni etichetta e sovversivo della musica, proporrà in concerto un formidabile juke-box di brani vecchi e nuovi, capolavori diventati pietre miliari della musica italiana.

Testi e note contraddistinti da una peculiarità di stile e un’eterogeneità di influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genìa di irregolari della nostra canzone.

Sul palco i temi da sempre cari a Bennato e più che mai attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo.

Il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia, tra irriverenti provocazioni e inconfondibili melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo.

Bennato sarà accompagnato dalla sua band storica, la BeBand, composta da Raffaele Lopez alle tastiere, Giuseppe Scarpato alle chitarre, Gennaro Porcelli alle chitarre, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.

LE DATE DEL TOUR

con organizzazione a cura di DIMENSIONE EVENTI

3 novembre, ore 21: Teatro Politeama Rossetti TRIESTE

10 e 11 novembre, ore 21: Teatro Alfieri TORINO

16 novembre, ore 21: Teatro EuropAuditorium BOLOGNA

3 dicembre, ore 21: Teatro Dis_Play BRESCIA

