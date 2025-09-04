Edoardo Bennato il 16 novembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna

BOLOGNA – EDOARDO BENNATO
SONO SOLO CANZONETTE Tour
Il re italiano del rock
torna live per un nuovo tour
“Mi ricordo che anni fa
Di sfuggita dentro un bar
Ho sentito un jukebox che suonava
E nei sogni di bambino
La chitarra era una spada
E chi non ci credeva era un pirata!
E la voglia di cantare
E la voglia di volare
Forse mi è venuta proprio allora
Forse è stata una pazzia
Però è l’unica maniera
Di dire sempre quello che mi va!”
Edoardo Bennato è pronto a tornare live nei più importanti teatri d’Italia nell’autunno 2025.
Nel 2025 si festeggiano i 45 anni del leggendario “Sono solo canzonette”, l’album che consacrò il successo di Bennato portandolo, come primo italiano, a riempire gli stadi con i suoi concerti.
Edoardo torna sul palco con oltre due ore di pura energia
L’artista ribelle, pirata del rock, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, sarà on-stage live nei teatri più prestigiosi d’Italia.
L’“impertinente” Peter Pan, allergico a ogni etichetta e sovversivo della musica, proporrà in concerto un formidabile juke-box di brani vecchi e nuovi, capolavori diventati pietre miliari della musica italiana.
Testi e note contraddistinti da una peculiarità di stile e un’eterogeneità di influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genìa di irregolari della nostra canzone.
Sul palco i temi da sempre cari a Bennato e più che mai attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo.
Il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia, tra irriverenti provocazioni e inconfondibili melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo.
Bennato sarà accompagnato dalla sua band storica, la BeBand, composta da Raffaele Lopez alle tastiere, Giuseppe Scarpato alle chitarre, Gennaro Porcelli alle chitarre, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.
LE DATE DEL TOUR
con organizzazione a cura di DIMENSIONE EVENTI
- 3 novembre, ore 21: Teatro Politeama Rossetti TRIESTE
- 10 e 11 novembre, ore 21: Teatro Alfieri TORINO
- 16 novembre, ore 21: Teatro EuropAuditorium BOLOGNA
- 3 dicembre, ore 21: Teatro Dis_Play BRESCIA
CONTATTI SOCIAL ARTISTA
|I biglietti di tutte le date sono in vendita:
– on-line su www.ticketone.it
– in tutti i punti vendita affiliati Ticket One
– presso le biglietterie delle singole location ospitanti i concerti
|Per maggiori informazioni contattare
Dimensione Eventi all’indirizzo e-mail biglietteria@dimensioneeventi.it
www.dimensioneeventi.it
FB /dimensioneeventi.it
IG /dimensioneeventi
Sito www.bennato.net
Facebook www.facebook.com/edoardobennato
Youtube www.youtube.com/edoardobennato
Instagram edoardobennato_official
Twitter www.twitter.com/edoardo_bennato