“Ecila, Alice a rovescio” il 13 marzo al Teatro Masini di Faenza

FAENZA (RA) – Per la rassegna Favole, domenica 13 marzo alle ore 16, al Teatro Masini di Faenza andrà in scena Ecila, Alice a rovescio, uno spettacolo liberamente ispirato al classico Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Scritto e diretto da Francesca Pompeo, lo spettacolo è interpretato da Chiara Pistoia e Federico Raffaelli e prodotto da Fondazione Sipario Toscana.

Alice finisce in una dimensione altra per caso. Ma, si sa, il caso non esiste. Forse voleva cercare una sua strada, un suo modo di procedere, di piazzarsi nel mondo. E per piazzarsi bisogna spiazzarsi. Così Alice si spiazza, forse cade o forse vola, forse attraversa lo specchio.

Entra in un altro mondo. Incontra strane creature, personaggi anormali che le propongono nuove visioni di tempi e di relazione. Chissà se il tempo ordinario del nostro mondo è poi più normale del tempo del Calzolaio Matto. Forse questi incontri fuori dalla norma possono dare il senso reale di cosa sia incontrare l’altro da sé, forse nella relazione c’è la possibilità di scoprire nuovi tempi e nuovi spazi di ascolto e di crescita.

Alice cerca un tempo fatto a misura di Ecila, un tempo rovesciato, dove ha il tempo di cercare la sua strada, la sua andatura, le scarpe adatte per andare a scoprire il mondo. E chissà se Alice/Ecila cerca le scarpe o sono le scarpe a cercare Alice. Dipende sempre dal punto di vista, da dove ti piazzi per guardare il mondo.

Anche la Regina, la Regina di Scarpe, esiste solo se la guardi. Forse al ritorno dal suo viaggio Alice/Ecila avrà un segreto da portare nel mondo normale. E il segreto renderà questo mondo più accogliente, più giocoso, meno normale!

Teatro d’attore e clownerie

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

Nel giorno di spettacolo la Biglietteria del Teatro Masini aprirà alle ore 15.

Biglietti online: Vivaticket – Prezzi: 5 euro

Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it

