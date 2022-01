Duo Anna Tifu e Giuseppe Andaloro il 12 gennaio in concerto al Teatro Bonci di Cesena

CESENA – Al Teatro Bonci di Cesena il 2022 inizia con la musica classica: mercoledì 12 gennaio (alle ore 21.00) il duo Anna Tifu al violino e Giuseppe Andaloro al piano suona composizioni di César Franck, Maurice Ravel, Ernest Chausson, Pablo de Sarasate.

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione.

Nata a Cagliari, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni sotto la guida del padre e a otto anni ha vinto il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto. A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo alla Scala di Milano.

Si è formata con Salvatore Accardo all’Accademia Walter Stauffer di Cremona e successivamente all’Accademia Chigiana di Siena, al Curtis Institute di Philadelphia, con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenazy e Pamela Frank, e a Parigi.

Si è esibita con alcune tra le più importanti orchestre nazionali ed internazionali.

Gli impegni più prestigiosi includono i concerti al George Enescu Festival di Bucharest con l’Orchestra RAI di Torino e Juraj Valcuha, tournée in Russia con l’Orchestra RAI, il concerto con Gustavo Dudamel e la Simòn Bòlivar Orchestra del Venezuela, l’inaugurazione della Stagione del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui ha suonato il famoso violino Guarneri del Gesù detto “IL CANNONE” appartenuto a Niccolò Paganini, l’inaugurazione a Venezia del Teatro La Fenice con Diego Matheuz, il concerto inaugurale della Stagione della Fondazione Società dei Concerti di Milano, l’inaugurazione della Stagione a Verona per gli Amici della Musica, il concerto allo Stradivari Festival di Cremona insieme all’Etoile Carla Fracci, i concerti all’Auditorium Parco della Musica di Roma insieme a Yuri Temirkanov e l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e l’inaugurazione della Stagione a Parigi con l’Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Mikko Franck.

Ha collaborato con artisti come Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Ezio Bosso, Julien Quentin, Pekka Kuusisto, Mario Brunello, Michael Nyman, Boris Andrianov, l’Etoile Carla Fracci, l’attore John Malkovich e Andrea Bocelli, il quale nel 2011 l’ha invitata come solista ospite in numerosi concerti in Italia, Egitto e Stati Uniti.

Recente è il suo debutto per la casa discografica Warner Classics, in duo con il pianista Giuseppe Andaloro.

Giuseppe Andaloro, nato a Palermo nel 1982, ha iniziato giovanissimo una intensa attività concertistica. La sua trascrizione della Sagra della Primavera di Stravinsky per due pianoforti e due violoncelli ha riscosso approvazione dalla critica e grande successo di pubblico alla serata della prima esecuzione.

È stato ospite di importanti festival e in alcune delle più celebri sale da concerto del mondo.

Suona regolarmente con rinomate orchestre e direttori del calibro di Vladimir Ashkenazy, Jean-Jacques Kantorow, Gianandrea Noseda, Andrew Parrott, Giuseppe Lanzetta. Tra le sue collaborazioni con altri artisti spiccano quelle con Sarah Chang, Giovanni Sollima, Sergej Krylov, Anna Tifu, Svetlin Roussev, John Malkovich.

Vincitore del Primo Premio in diversi concorsi pianistici internazionali – fra cui il “Ferruccio Busoni” di Bolzano, il London Piano Competition, Porto, Sendai, Hong Kong – nel 2005 è stato insignito del premio per meriti artistici conferito dal Ministero Italiano dei Beni e delle Attività Culturali.

Ha al suo attivo registrazioni per varie etichette discografiche (Sony, Warner, Naxos, Fontec) ed è stato ospite di radio e televisioni italiane e straniere.

Programma

César Franck Sonata per violino e pianoforte in la maggiore

Maurice Ravel Tzigane per violino e pianoforte in re maggiore

intervallo

Ernest Chausson Poeme op. 25

Pablo de Sarasate Carmen Phantasy op. 25

Informazioni

Teatro Bonci, Piazza Guidazzi – Cesena

Biglietteria da lunedì a sabato esclusi festivi dalle 10.00 alle 14.00; nei giorni di rappresentazione aperta anche dalle ore 17.00 alle 19.00, poi dalle ore 20.00 fino ad inizio spettacolo. Le domeniche di rappresentazione diurna aperta dalle ore 14.30.

info@teatrobonci.it | cesena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietti da 21 a 12 euro.

Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con Green Pass rafforzato.

All’ingresso il personale di sala incaricato chiederà di mostrare il QR code digitale o cartaceo, oltre che di indossare la mascherina. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del Green Pass.

12 gennaio 2022

mercoledì ore 21.00

durata 1 ora e 10’