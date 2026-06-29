Dottorati di Ricerca: pubblicato il bando per l’ammissione al XLII Ciclo

Da
Roberto Di Biase
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Domande online dalle 12 del 1° luglio alle 13 del 23 luglio. Il 7 luglio alle 11.30 su Teams il webinar di presentazione “Il Dottorato di Ricerca a Parma: quali percorsi e quali opportunità”

PARMA – L’Università di Parma ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al XLII Ciclo di Dottorato di Ricerca. Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione online dalle 12 del 1° luglio alle 13 del 23 luglio.

L’Ateneo ha istituito anche per il XLII ciclo 23 corsi di dottorato, di cui 5 in convenzione con altre Università ed Enti di Ricerca.

Nel complesso 20 sono i corsi di cui Parma è sede amministrativa e per i quali è stato pubblicato il bando di ammissione.

Sono 148 i posti messi a bando per la sede di Parma, tutti coperti da borsa o da altra forma di sostegno equivalente. Per il BANDO XLII ciclo 102 borse sono finanziate dall’Università di Parma (con fondi Ministeriali, di Ateneo e dei Dipartimenti), delle quali 87 con il cofinanziamento della Fondazione Cariparma16 sono finanziate interamente dalla Fondazione Cariparma, 16 sono le borse finanziate da Enti e Aziende e Università, 13 sono i posti di Dottorato industrialeposto è riservato a borsiste/i in specifici programmi di mobilità internazionale.

Inoltre l’Università di Parma ha finanziato 8 borse destinate alle sedi convenzionate.

Per le modalità di iscrizione e le procedure di ammissione i candidati e le candidate dovranno attenersi a quanto indicato nel bando e nelle schede dei singoli corsi di dottorato allegate al bando stesso.

L’indirizzo web di riferimento è https://www.unipr.it/i-dottorati-di-ricerca-xlii-ciclo-aa-20262027, l’indirizzo mail dottorati@unipr.it.

Corsi di Dottorato con sede amministrativa all’Università di Parma

  1. Advanced Research in Economics and Management (corso in convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore)
  2. Biotecnologie e Bioscienze
  3. Fisica
  4. Ingegneria Civile e Architettura
  5. Ingegneria Industriale
  6. Medicina Molecolare
  7. Microbiota and Health
  8. Neuroscienze
  9. Psicologia
  10. Scienza e Tecnologia dei Materiali (corso in convenzione con il C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche)
  11. Scienze Chimiche
  12. Scienze degli Alimenti
  13. Scienze del Farmaco
  14. Scienze della Terra
  15. Scienze Filosofiche, Sociali, del Patrimonio Culturale e Ambientale
  16. Scienze Giuridiche
  17. Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali
  18. Scienze Medico-Veterinarie
  19. Scienze Storiche e del Testo
  20. Tecnologie dell’Informazione

Corsi di Dottorato in convenzione con sede amministrativa in altri Atenei 

  • Automotive Engineering for Intelligent Mobility – Automotive per una Mobilità Intelligente (sede amministrativa: Bologna, consorziata con l’Università di Parma e l’Università di Modena e Reggio Emilia)
  • Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (sede amministrativa: Università di Firenze)
  • Matematica (in convenzione con l’Università di Ferrara e l’Università di Modena e Reggio Emilia sede amministrativa)

IL 7 LUGLIO WEBINAR DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO BANDO
Per presentare il nuovo bando di concorso l’Ateneo ha organizzato per il 7 luglio alle 11.30 su Teams il webinar Il Dottorato di Ricerca a Parma: quali percorsi e quali opportunità, cui parteciperà la Delegata ai Dottorati di ricerca Chiara Dall’Asta.

Sarà possibile partecipare al webinar collegandosi al link

https://events.teams.microsoft.com/event/2ada857e-3de5-4c6d-9fa6-a6258d43c917@bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c

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