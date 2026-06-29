Dottorati di Ricerca: pubblicato il bando per l’ammissione al XLII Ciclo

Domande online dalle 12 del 1° luglio alle 13 del 23 luglio. Il 7 luglio alle 11.30 su Teams il webinar di presentazione “Il Dottorato di Ricerca a Parma: quali percorsi e quali opportunità”

PARMA – L’Università di Parma ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al XLII Ciclo di Dottorato di Ricerca. Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione online dalle 12 del 1° luglio alle 13 del 23 luglio.

L’Ateneo ha istituito anche per il XLII ciclo 23 corsi di dottorato, di cui 5 in convenzione con altre Università ed Enti di Ricerca.

Nel complesso 20 sono i corsi di cui Parma è sede amministrativa e per i quali è stato pubblicato il bando di ammissione.

Sono 148 i posti messi a bando per la sede di Parma, tutti coperti da borsa o da altra forma di sostegno equivalente. Per il BANDO XLII ciclo 102 borse sono finanziate dall’Università di Parma (con fondi Ministeriali, di Ateneo e dei Dipartimenti), delle quali 87 con il cofinanziamento della Fondazione Cariparma, 16 sono finanziate interamente dalla Fondazione Cariparma, 16 sono le borse finanziate da Enti e Aziende e Università, 13 sono i posti di Dottorato industriale, 1 posto è riservato a borsiste/i in specifici programmi di mobilità internazionale.

Inoltre l’Università di Parma ha finanziato 8 borse destinate alle sedi convenzionate.

Per le modalità di iscrizione e le procedure di ammissione i candidati e le candidate dovranno attenersi a quanto indicato nel bando e nelle schede dei singoli corsi di dottorato allegate al bando stesso.

L’indirizzo web di riferimento è https://www.unipr.it/i-dottorati-di-ricerca-xlii-ciclo-aa-20262027, l’indirizzo mail dottorati@unipr.it.

Corsi di Dottorato con sede amministrativa all’Università di Parma

Advanced Research in Economics and Management (corso in convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore) Biotecnologie e Bioscienze Fisica Ingegneria Civile e Architettura Ingegneria Industriale Medicina Molecolare Microbiota and Health Neuroscienze Psicologia Scienza e Tecnologia dei Materiali (corso in convenzione con il C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche) Scienze Chimiche Scienze degli Alimenti Scienze del Farmaco Scienze della Terra Scienze Filosofiche, Sociali, del Patrimonio Culturale e Ambientale Scienze Giuridiche Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali Scienze Medico-Veterinarie Scienze Storiche e del Testo Tecnologie dell’Informazione

Corsi di Dottorato in convenzione con sede amministrativa in altri Atenei

Automotive Engineering for Intelligent Mobility – Automotive per una Mobilità Intelligente (sede amministrativa: Bologna, consorziata con l’Università di Parma e l’Università di Modena e Reggio Emilia)

Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (sede amministrativa: Università di Firenze)

Matematica (in convenzione con l’Università di Ferrara e l’Università di Modena e Reggio Emilia sede amministrativa)

IL 7 LUGLIO WEBINAR DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO BANDO

Per presentare il nuovo bando di concorso l’Ateneo ha organizzato per il 7 luglio alle 11.30 su Teams il webinar Il Dottorato di Ricerca a Parma: quali percorsi e quali opportunità, cui parteciperà la Delegata ai Dottorati di ricerca Chiara Dall’Asta.

Sarà possibile partecipare al webinar collegandosi al link

https://events.teams.microsoft.com/event/2ada857e-3de5-4c6d-9fa6-a6258d43c917@bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c