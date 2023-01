Don Chisciotte martedì 10 gennaio al Teatro Il Piccolo di Forlì

FORLÌ – Teatro Il Piccolo di Forlì

Venerdì 6 gennaio 2023 ore 11

Teatri d’Inverno

Martedì 10 gennaio 2023 ore 21

STIVALACCIO TEATRO

Don Chisciotte

Tragicommedia dell’arte

soggetto originale Marco Zoppello

elaborazione dello scenario Carlo Boso e Marco Zoppello

dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello

interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori

costumi e fondale Antonia Munaretti

maschere Roberto Maria Macchi

struttura scenografica Mirco Zoppello

co-produzione Stivalaccio Teatro e Teatro Stabile del Veneto

Per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, il Teatro Il Piccolo di Forlì ospita, martedì 10 gennaio alle ore 21, Stivalaccio Teatro con Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte, uno spettacolo di Marco Zoppello che ne è anche interprete e regista insieme a Carlo Boso.

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.

E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa sul tema dell’amore e della fame, del sogno impossibile, dell’iperbole letteraria, della libertà di pensiero e di satira con “l’unico limite: il cielo” come direbbe Cervantes.

Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, perché è quest’ultimo che avrà il compito di salvare i due attori dalla morte…di salvare il teatro.

Anche noi, attori dietro i “personaggi attori” abbiamo attinto in assoluta libertà a quel contenitore straordinario che è il Don Chisciotte, rimasticandolo in un tosco-veneto condito di emilianismi e francesismi e prendendoci il permesso di “tirare per la giacchetta” autori come Leopardi, Pulci, Ruzzante, Dante, De la Barca, Shakespeare e tanti altri.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under29).

Prevendite: dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 (a esclusione di venerdì 23 e sabato 31 gennaio).

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 (a esclusione di venerdì 23 e sabato 31 gennaio).

Biglietti online: Vivaticket.

Nelle sere di spettacolo, la biglietteria del Teatro Il Piccolo aprirà alle ore 20.

Info: 0543 26355 – 0543 64300 – www.accademiaperduta.it