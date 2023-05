Domenica 7 maggio, alla Tana, Joplin/ Winehouse Acoustic Tribute di Clarissa Vichi

CATTOLICA (RN) – Continuano gli aperitivi musicali alla Tana Birreria & Cucina nel mese di maggio, con inizio alle ore 18.30. Dopo la serata di apertura del primo maggio con I Birri Medi, tocca alla cantautrice pesarese Clarissa Vichi, accompagnata dalla chitarra acustica di Paolo Sorci, animare il secondo appuntamento, con un doppio tributo a Janis Joplin ed Amy Winehouse.

Si tratta di un virtuoso duo acustico nato dalla potente ed emozionante voce di Clarissa, intenzionata da tempo a creare un tributo a una delle cantanti che l’ha influenzata di più. In questa serata alla Tana, si potranno rivivere le emozioni di un incredibile viaggio attraverso le graffianti note di Janis Joplin e il soul/black di Amy, due artiste uniche, unite da un destino beffardo, ma da una musicalità senza tempo.

“La mia passione per Janis Joplin nasce tanto tempo fa – spiega Clarissa Vichi -, l’amore per la sua vocalità e la sua espressione intima del vissuto, così come la rabbia e la disperazione per i suoi dolori. Insomma, in quella voce e in quella presenza si capta tutto, una “donna bianca” che ci ha fatto viaggiare sotto tutti i punti di vista – continua Clarissa –.Amy Winehouse è riuscita ad unire jazz e soul in maniera perfetta, riportando in me un sound a cui mi sento molto vicina. Ho deciso di fare questo tributo, perché adoro il rock blues come jazz soul e loro, per me, sono state due stelle incontrastate, così distanti e, allo stesso tempo, così simili – conclude la cantante -.Ho conosciuto Andrea, molti anni fa, quando aveva la Tana del Luppolo. Ho portato più formazioni nel suo locale, sicuramente uno dei punti di riferimento dei live della Romagna. Sono contenta di tornare nella sua nuova Tana”.

Breve Bio Clarissa Vichi

Classe ’83, è una cantante, cantautrice, performer, vocal coach e, soprattutto, appassionata di musica sin da piccola.

Clarissa canta soul/funk/blues/gospel con naturalezza e in chiave personale, incrociando il pop, musical, rock & new jazz.

Ha conseguito il Diploma specialistico in “Musical”- LIM (Roma), una Laurea Musicale presso il CET (Centro Tuscolano Europeo diretto da Mogol).

È una docente formata ed inserita nell’albo VOICEtoTEACH. Ha un Master “Berklee College of Music Collage”, uno in “La Voce Didattica 2021” e un Corso “EMV Extreme Mix Voice” 2022/2023.

È Mezzo soprano, Range vocale C2-A5.

È apparsa in tv come vocalist e collabora con Popi/Maurizio Fabrizio/Paul Manners per produzioni discografiche.

Ha aperto concerti di artisti Italiani, del calibro di Lucio Dalla, Alan Sorrenti, Finley, Rosario Giuliani e Katia Ricciarelli.

Dal 2016 è voce solista pop dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e dal 2019 female vocalist dell’Orchestra Filarmonica di Mosca e Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Collabora con l’Orchestra di Livorno e Grosseto. Viene diretta da direttori ed arrangiatori: R.Molinelli, G.De Lorenzo, L.Bavaj, F. Mondelci, A.Paoletti, A.Vito Morra, P.Corrado e D.Riccardi.

È female performer su Navi da Crociera e back vocals per Sergio Cortes, Alan Sorrenti, Christine Wiltshire, Mitchell Burnings e Belinda Davids.

In parallelo all’attività di cantante è insegnante di canto e collabora come vocal coach e giudice per il “Tour Music Fest”, ma è anche event manager e music director per festival e manifestazioni musicali nella Regione Marche.

È autrice e compositrice dei suoi brani inediti (Italiano/Inglese/Spagnolo), e delle produzioni Dance House.

Podio e premi/riconoscimenti (Interprete ed Autrice): Accademia di Sanremo, Destinazione Sanremo, Premio D’Aponte, Premio Hengel Gualdi, Festival Canzone Italiana di New York e Bengio Festival.

Vincitrice: Premio Giovagnini, Bim Music Nework , Tiberio Nicola Award, Bucharest in Music e Tour Music Fest 2011.

Partecipazioni televisive in Romania con il suo trio femminile “THREAL” a XFactor Romania 2021, Diva’s all star choir Antena 1 e The Voice Romania 2022.

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno all’interno del locale in versione acustica e con posti limitati.

Per info e prenotazioni: 333/7876447

