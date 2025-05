Domenica 18 maggio Ensemble Forma Libera – ECLIPSE

MODENA – Domenica 18 maggio, alle ore 17.30 presso Casa Ciao (Ex Cinema Cavour) continua, con il secondo appuntamento, la programmazione del Festival Modena Contemporanea, la rassegna dedicata alla musica del presente e all’esplorazione dei nuovi linguaggi. MODENA –, allepresso(Ex Cinema Cavour) continua, con il secondo appuntamento, la programmazione del Festival Modena Contemporanea, la rassegna dedicata alla musica del presente e all’esplorazione dei nuovi linguaggi.

Ensemble Forma Libera, gruppo residente che firma la direzione artistica della rassegna, per questa occasione in formazione di trio (clarinetto, violoncello e pianoforte) presenta un nuovo programma che accosta alcuni lavori di giovani e rappresentativi compositori italiani – le ispirazioni letterarie di Anna Chiara Gedda; il mondo sonoro misterioso e affascinante di Filippo Perocco; la rilettura del passato di Sara Caneva – con la musica di Georg Friedrich Haas, uno dei più importanti e celebrati compositori dell’ultimo ventennio. La figura di Haas reca con sé un fascino oscuro e un profilo pubblico per certi versi controverso: la famiglia – dal quale prende dolorosamente le distanze – attivamente schierata nel partito nazista; l’emancipazione di una sessualità inizialmente vissuta come problematica e ora integrata. In una recente intervista al Corriere il compositore racconta alcuni motivi di orgoglio personale: «… avere creato e gestito la mia vita da solo, sapendo distaccarmi da quello da cui provengo, produrre musica che i miei genitori avrebbero considerato “degenerata”. Oggi conduco una vita non ordinaria e molto libera: mi sento un ambasciatore di questa possibilità per l’umanità».

Domenica 18 maggio | ore 17.30 | Casa Ciao (Ex Cinema Cavour)

ECLIPSE

Ensemble Forma Libera

Cosimo Linoci clarinetto

Anna Freschi violoncello

Luca Benatti pianoforte clarinettovioloncellopianoforte IL PROGRAMMA

Filippo Perocco (1972)

Tre luoghi immaginari (2013)

per clarinetto basso, violoncello e pianoforte

delle ombre fatte da’ ponti sopra la loro acqua

delle cose specchiate in acqua torbida

degli animali e così degli insetti

Annachiara Gedda (1986)

Memoriale II (2017)

per clarinetto basso e pianoforte risonante

Sara Caneva (1991)

Eusocial buzz, bees &Brahms (2023)

per clarinetto, violoncello e pianoforte

Bruno Mantovani (1974)

Bug (1999)

per clarinetto solo

Georg Friedrich Haas (1953)

Dai 2 Stücke für Klarinette, Violoncello und Klavier (2018)

Lunar Eclipse

per clarinetto, violoncello e pianoforte (1953)Dai 2 Stücke für Klarinette, Violoncello und Klavier (2018)Lunar Eclipseper clarinetto, violoncello e pianoforte Guida all’ascolto

La musica di Filippo Perocco (Treviso 1972, compositore eseguito e commissionato da importanti festival e orchestre come Biennale Venezia, RAI ecc.) può essere descritta come un deposito stratificato di materia, memoria e canto. La passione per la costruzione di rudimentali oggetti sonori e la manipolazione degli strumenti classici porta alla creazione di un immaginario sonoro poroso, ruvido. Sono persistenti i riferimenti ai concetti di detrito e maceria, di precarietà e di nenia come persistente profilo di canto ridondante e lontano. La musica di Filippo Perocco custodisce gelosamente un vocabolario di fragilità. Anche nei Tre luoghi immaginari (2013), miniature dal sapore evocativo, la manipolazione degli strumenti (tramite applicazione di paste modellabili, fogli di alluminio o l’utilizzo di strumenti accessori come i ‘coristi’), la caratterizzazione dei frammenti melodici e l’utilizzo sempre espressivo delle tecniche estese restituiscono un sentire personalissimo e unico nel panorama italiano.

Memoriale II di Annachiara Gedda (Torino – 1986, compositrice con un ricco palmarès di premi raccolti a livello internazionale) si ispira al Memoriale del Convento di Saramago, la storia dei sogni di Giovanni V di Portogallo e di Padre Bartolomeo. Nel sogno del sovrano, il desiderio muta in una pulsione di morte; in Padre Bartolomeo il desiderio diventa fonte inesauribile di volontà che sopravvive alla morte. Rappresentando queste differenze nella musica, si compone di differenti episodi: Sospeso, senza tempo, governato da piccole fibrillazioni; Inquieto e Ossessivo, che si basano su metronomi veloci, figurazioni complesse e l’uso di tecniche diverse volendo ricreare le tensioni di persone costrette a inseguire un sogno che non gli appartiene; episodi violenti, dove l’esasperazione delle dinamiche, l’irregolarità delle figurazioni e il la rapidità dell’esecuzione simboleggia lo spietato tribunale dell’Inquisizione; sezioni più dilatate, Come un’eco, lontana, dove sopravvivono reminiscenze di frammenti melodici. Nell’ultima sezione, Elegia, il clarinetto crea eteree polifonie attraverso la voce dell’esecutore.

Sara Caneva (Roma – 1991) è un esempio di giovane cervello in fuga: dopo gli studi in pianoforte, direzione e composizione (è stata compositrice in residenza del Teatro dell’Opera di Roma e ha ricevuto commissioni dal Teatro La Fenice di Venezia) la sua carriera l’ha portata a diventare PhD researcher and teaching fellow in Music Composition all’Università di Birmingham. Il brano Eusocial buzz bees&Brahms, commissionato proprio da Ensemble Forma Libera, è un caleidoscopio minimo, che procede per ciclico gioco a rotazione di un breve inciso tratto dallo Scherzo del Trio n. 2 di Brahms, arricchito da effetti strumentali e ronzii; è un istantaneo, rapsodico pensiero alla sostenibilità di passato e futuro, con ammirazione verso l’organizzazione eusociale delle api.

Bruno Mantovani (1974), a dispetto dell’apparenza del nome, è un compositore francese. Il suo brano per clarinetto solo, Bug, fa sfoggio di una scrittura assai virtuosistica ed è metafora musicale del caos causato da un immaginario guasto informatico. Sebbene all’inizio la maggior parte delle formule ritmiche siano multipli di un’unità comune (la semicroma), la musica perde via via di regolarità, assumendo contorni sempre più instabili. La densità e la sensazione di caos sono anche rese attraverso numerosi trilli, bisbigliandi e articolazioni imprevedibili.