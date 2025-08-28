Doktoro Esperanto fa tappa a Salsomaggiore Terme

SALSOMAGGIORE TERME (PR) – Venerdì 29 agosto alle ore 21.30 in Piazza Libertà andrà in scena lo spettacolo teatrale “Doktoro Esperanto”. L’evento fa parte del programma del 91° Congresso Italiano di Esperanto, organizzato dalla Federazione Esperantista Italiana (FEI) con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore Terme. L’allestimento è scritto e interpretato da Mario Migliucci, con la regia di Giancarlo Fares e ispirato al libro Una voce per il mondo di Vitaliano Lamberti. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Mario Migliucci è un attore, regista e autore teatrale italiano. Il suo “Lupi nella Rete” è stato finalista al Roma Fringe Festival 2021 nella sezione TUBE. È attivo anche nel cinema, con film come “La stranezza” e “D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso”.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2007 al Teatro dell’Orologio di Roma. È incentrato sulla figura di Zamenhof, l’ideatore della lingua internazionale esperanto, e sul tema della non comunicazione. “Zamenhof – spiega Migliucci – ha vissuto tenendo sempre vivo il suo ideale di fratellanza e di comprensione autentica. Lo ha concretizzato con uno strumento di intercomprensione accessibile a tutti gli uomini”.

“Dietro lo pseudonimo di Doktoro Esperanto, “che spera”, Zamenhof nel 1887 pubblicò a Varsavia la sua Lingvo Internacia. Con quel piccolo opuscolo presentava al mondo la lingua che si è diffusa e ha preso il nome stesso di esperanto. Nel 1959 l’Unesco ha deciso di commemorare Zamenhof nel centenario della sua nascita. Lo ha riconosciuto tra le grandi personalità dell’umanità. Questo significa che la sua intuizione non è soltanto linguistica, ma ha un respiro universale, un messaggio che ancora oggi rimane attuale”, conclude Migliucci.

Una serata di teatro che promette di emozionare e far porta in scena la vita e gli ideali di Zamenhof, con un messaggio universale di fratellanza che non ha perso la sua forza. Lo spettacolo chiude il 91° Congresso Italiano di Esperanto, dopo un intenso programma di incontri, conferenze e momenti culturali.

Per informazioni:

Federazione Esperantista Italiana – Ufficio stampa

Email: stampa@esperanto.it

Tel. 371 530 0874