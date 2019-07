DidjinOz: Il Festival della musica australiana nel cuore della Romagna

Il 12 e 13 luglio l’evento in programma nell’ arena della Rocca di Forlimpopoli

FORLIMPOPOLI (FC) – “Forlimpopoli fa cantare l’Australia”. Questa è la traduzione dallo slang australiano del DIDJIN’OZ Festival: arte, cultura, suoni antichi moderni dall’ Australia, che quest’ anno si terrà il 12 e 13 luglio nell’ arena della Rocca trecentesca della cittadina Romagnola.

Giunto alla sua 13^ edizione, come sempre i protagonisti del festival saranno, in primis, il Didgeridoo, lo strumento tradizionale degli aborigeni australiani e naturalmente, gli artisti che lo rappresentano al meglio, in giro per il mondo. Sul palco del DidjinOz saliranno, nell’ ordine: Venerdì 12: Jacopo Mattii dall’ Italia, Matsumoto Zoku dal Giappone e gli Analogue Birds dalla Germania; Sabato 13: Andrea Guidetti dall’ Italia, Austraal dalla Francia, Jeremy Nattagh meets Kelu dalla Francia e Keyaky dal Giappone.

Oltre alle due serate ricche di concerti, tante saranno le attività collaterali: gli immancabili workshops degli artisti durante la giornata del sabato e della domenica mattina, il contest per suonatori di didgeridoo emergenti sul palco off, il mercatino artigianale di oggettistica etnica e strumenti musicali, lo stand gastronomico e confermata, come l’anno scorso, la collaborazione col Museo Archeologico MAF ( all’ interno della Rocca) con esposizione di Didgeridoo tradizionali, Bark Painting (dipinti su corteccia aborigeni) e mostra fotografica.

Tanto pubblico è atteso, soprattutto dall’ estero e da ogni parte d’ Italia, di appassionati e curiosi.

Info Festival

www.didjinoz.com

www.facebook.com/DidjinOz