Di precise parole si vive con Lella Costa il 20 marzo a Crevalcore

CREVALCORE (BO) – Mercoledì 20 marzo con Otello – Di precise parole si vive è la talentuosa Lella Costa, attrice elegante e raffinata, tra le più amate del teatro italiano, a chiudere la stagione teatrale del Comune di Crevalcore, TTTXTE-TreTeatriPerTe 2023/2024. Lo spettacolo è in scena alle 21,00 presso Auditorium Primo Maggio (Viale Caduti di Via Fani, 300, Crevalcore) per la regia di Gabriele Vacis che, insieme alla Costa, firma anche la drammaturgia.

Con Otello – Di precise parole si vive Lella Costa e Gabriele Vacis riportano in scena dopo 24 anni dal debutto il loro Otello, una tragedia difficile da archiviare, la cui trama è di un’attualità lampante.

Così nelle parole di Lella Costa: “Succede con i grandi autori, forse soprattutto con Shakespeare: i loro testi, le loro storie, i loro personaggi sono, letteralmente, immortali. Continuano a parlarci, a stupirci, a incantarci; a volte ci aiutano perfino a capire chi siamo, cosa ci sta succedendo adesso. E quando incontri una di queste storie perfette in genere te ne innamori, e soprattutto ti rendi conto che non avrebbe alcun senso provare a inventarne un’altra per dire le stesse cose, ma che è lecito, forse perfino doveroso, continuare a raccontare quella. Precisamente quella. E’ quello che è successo a Gabriele Vacis e a me, e non una volta sola. E’ quello che ci ha entusiasmati a tal punto da pensare di riportare in scena, dopo 24 anni, il nostro Otello, preservando intatta la sostanza narrativa (Shakespeare) ma intervenendo e modificando quelle parti in cui l’attualità, o meglio la contemporaneità, richiedevano un aggiornamento. Quelle parti in cui lo stesso Bardo si divertiva a inserire allusioni e citazioni per noi incomprensibili (chi mai sarà quel “Signor Angelo” che condiziona perfino il Doge?), ma che sicuramente per gli spettatori dell’epoca erano chiarissime, e probabilmente molto divertenti. Se poi ci aggiungiamo una trama folgorante, il cui riassunto potrebbe sembrare una notizia di cronaca di oggi (un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole), allora ci rendiamo conto di quanto bisogno abbiamo di continuare a raccontare e ascoltare questa storia. Precisamente questa”.

Come già comunicato ampiamente al pubblico nelle settimane scorse dal teatro, lo spettacolo sostituisce Cuore di burattino, sempre con Lella Costa, previsto originariamente in cartellone.

Lella Costa è attrice, autrice e scrittrice. Tra gli spettacoli più recenti: Le nostre anime di notte (2022), con Elia Schilton e regia di Serena Sinigaglia; Intelletto d’amore. Dante e le donne (2021) regia di Gabriele Vacis; La vedova Socrate (2020) di Franca Valeri, regia di Stefania Bonfadelli; Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione (2020) regia di Serena Sinigaglia e La parola giusta (2019) regia di Gabriele Vacis. Ha pubblicato con Feltrinelli, Piemme e Solferino.

