“Della cura”: nel libro di Loredana Di Adamo studi fenomenologici e salute mentale

Giovedì 16 aprile 2026 alle 17:00 incontro con l’autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – Si concentra sugli studi fenomenologici nell’ambito della psichiatria e della salute mentale il volume di Loredana Di Adamo dal titolo “Della cura” (Negretto Editore, 2024) che giovedì 16 aprile 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Dialogheranno con l’autrice: Natale Calderaro (psichiatra e collaboratore di Antonio Slavich a Genova), Paolo Verri (psichiatra e collaboratore di Antonio Slavich a Ferrara e Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicopatologia Fenomenologica) e Luigi Missiroli (già collaboratore di Antonio Slavich e Direttore dei Servizi Psichiatrici Ferraresi).

Presentazione a cura di Stefano Caracciolo (già psichiatra nei Servizi di Salute Mentale e Professore Ordinario di Psicologia Clinica nell’Università di Ferrara).

L’incontro rientra nel ciclo ‘Anatomie della mente’ e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il lavoro di Loredana Di Adamo si propone di riaprire il dialogo tra filosofia, clinica e pratiche di salute mentale, mostrando come la comprensione fenomenologica dell’esperienza umana possa contribuire a una concezione più umana e relazionale della cura. Il punto di partenza del libro è la constatazione che, negli ultimi decenni, la psichiatria fenomenologica è stata progressivamente marginalizzata da due tendenze dominanti: da un lato la crescente centralità della psichiatria farmacologica, dall’altro la diffusione di modelli diagnostici descrittivi e a-teoretici come quelli del DSM. In questo contesto, l’autrice sostiene che il rischio è quello di ridurre la sofferenza psichica a una mera classificazione sintomatologica, perdendo di vista l’esperienza soggettiva del paziente e il significato esistenziale del disturbo mentale. Di Adamo ritiene quindi necessario recuperare la tradizione della fenomenologia psichiatrica, che affonda le sue radici nel pensiero di autori come Eugène Minkowski e trova una declinazione originale nella riforma italiana promossa da Franco Basaglia. La rivoluzione basagliana non fu soltanto una trasformazione istituzionale – con la chiusura dei manicomi – ma anche un cambiamento culturale profondo nel modo di pensare la cura. Basaglia, infatti, recuperò implicitamente l’eredità fenomenologica trasformandola in una prassi etica e politica, fondata sul riconoscimento della dignità e della libertà della persona sofferente. L’autrice insiste inoltre sulla necessità di reintegrare le scienze umane e filosofiche nella formazione degli operatori della salute mentale.

Loredana Di Adamo è psicologa clinica e filosofa teoretica. Perfezionata nell’ambito dell’autismo, delle neurodivergenze e salute mentale, adotta un orientamento fenomenologico attingendo al pensiero di Basaglia e Borgna. Si occupa di sostegno genitoriale e familiare collaborando con i servizi psichiatrici e le associazioni del Terzo settore. Svolge attività di ricerca nell’ambito della fenomenologia della cura e dell’epistemologia con diverse Università italiane. È autrice di numerosi articoli di divulgazione su riviste specialistiche e ha pubblicato con l’editore Negretto Filosofia e clinica (2022).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg