Lions Day a Ferrara: oltre 100 screening e 700kg di alimenti raccolti per le famiglie in difficoltà

Grande partecipazione all’iniziativa di prevenzione sanitaria e solidarietà. Ass. Coletti: “Numeri che testimoniano il forte senso civico della comunità ferrarese”

FERRARA – Oltre 100 screening sanitari effettuati e quasi 700kg di alimenti raccolti in favore delle famiglie assistite dalla Caritas che fa riferimento alla parrocchia “Santa Caterina Vegri” di Quacchio. Dati che si aggiungono ai 350 alunni e alle 10 scuole che hanno aderito al Concerto per la Pace. È questo il bilancio dell’iniziativa che nell’ultimo fine settimana ha visto protagonisti 7 club lionistici del territorio – 5 di Ferrara, più Bondeno e Santa Maria Maddalena – scendere in piazza per il Lions Day, al fine di promuovere le buone pratiche sanitarie. Una vera e propria giornata di consapevolezza nazionale che ha toccato anche Ferrara.

“Il Lions Day, e prima ancora il Concerto per la Pace, hanno rappresentato momenti importanti per la nostra comunità, capaci di unire prevenzione, solidarietà e partecipazione attiva – dichiara l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti -. I numeri di questa edizione parlano chiaro e sono un segnale forte di come i valori della solidarietà e dell’attenzione al mantenimento dei corretti stili di vita siano sentimenti solidi nei cittadini ferraresi. Grazie ai presidenti, ai soci e ai volontari del Lions Club per l’instancabile attività e grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato e contribuito al successo dell’iniziativa, facendo del bene per sé stessi e agli altri”.

A salutare i volontari, riconoscibili per la pettorina gialla, è arrivato anche Roberto Nesci, coordinatore distrettuale 108 Tb del Lions International: “La nostra mission è portare il nostro contributo come service. In questo nostro speciale giorno, oltre a promuovere screening sanitari e una raccolta di beni alimentari, il nostro compito è presentare chi sono i Lions, la più grande associazione del mondo, che conta 1 milione e mezzo di associati. Noi siamo tutti volontari, crediamo nel nostro lavoro e portiamo le nostre competenze al servizio della città. Ringrazio la città perché si è da subito instaurato un rapporto stretto con gli Enti”.

In piazza Trento Trieste sono stati oltre 100 i cittadini che si sono sottoposti a prove di glicemia, pressione arteriosa e oculare. In contemporanea, presso il punto vendita Interspar-Malpasso di via Casalecchio i circa 14 volontari in campo dei Lions Club Ferrara Estense, Ferrara Diamanti, Ferrara Host e Ferrara Ducale Ets hanno raccolto quasi 700kg di beni alimentari di prima necessità, destinati alle famiglie più svantaggiate, che trovano nella parrocchia di Quacchio un aiuto certo.

(Nella foto: l’Assessore Cristina Coletti durante l’iniziativa in Piazza Trento Trieste)