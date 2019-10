Degustazioni e incontri con i vignaioli all’Italia nel Bicchiere Day

Lunedì 28 ottobre al locale ALPARCO di Gambettola, all’interno del Parco Fellini, ospiti vignaioli di diverse regioni d’Italia con oltre 100 vini in degustazione da abbinare ai sapori romagnoli

GAMBETTOLA (FC) – La Ribolla friulana, l’Amarone della Valpolicella, il Verdicchio e il Pecorino delle Marche, il Sangiovese toscano e quello romagnolo, gli spumanti dell’Oltrepò Pavese, delle terre vulcaniche di Gambellara e della Franciacorta: sono solo alcuni dei vini che saranno protagonisti a Gambettola lunedì 28 ottobre in occasione dell’ottava edizione dell’Italia nel Bicchiere Day.

L’evento annuale di degustazione organizzato da Italia nel Bicchiere torna quest’anno in Romagna, ospite del locale ALPARCO all’interno del Parco Fellini (Via Sopra Rigossa 785), dove dalle ore 12 alle 21 una ventina di vignaioli di diverse regioni italiane proporranno i vini dei rispettivi territori raccontando in prima persona le scelte fatte in vigna e in cantina. Calice alla mano sarà possibile assaggiare liberamente spumanti, vini bianchi, rossi e rosé, accompagnandoli con i passatelli romagnoli del food truck ASPASSO e altre golosità territoriali per trovare gli abbinamenti migliori.

Saranno presenti i vini delle seguenti cantine: Bugno Martino (San Benedetto Po, Mantova), Colletto (Adrara San Martino, Bergamo), Davide Vignato (Gambellara, Vicanza), Fattoria Ca’ Rossa (Bertinoro), Fiorano (Cossignano, Ascoli Piceno), I Clivi (Corno di Rosazzo, Udine), La Sabbiona (Faenza), La Staffa (Staffolo, Ancona), Monte Dall’Ora (San Pietro in Cariano, Verona), Pietro Torti (Montecalvo Versiggia, Pavia), Rigoloccio (Gavorrano, Grosseto), Stana (Valdobbiadene, Treviso), Tenuta Casali (Mercato Saraceno), Tenuta Diavoletto (Bertinoro), Tenuta Il Plino (Cesena), Terra Argillosa (Offida, Ascoli Piceno), Thomas Niedermayr (Appiano sulla strada del vino, Bolzano), Vigna Cunial (Traversetolo, Parma). A completare la galleria dei sapori al calice saranno le birre artigianali del Birrificio Marialti (Cesena) e i succhi di melograno e di frutta nutraceutica di Rio del Sol (Faenza).

L’evento è gratuito per ristoratori e operatori del settore; ingresso a 10 euro con degustazione libera dei vini presenti per il pubblico. Consigliata la prenotazione scrivendo a info@italianelbicchiere.it o telefonando al 338.1274770.