Data Science, IoT e sostenibilità: all’Università di Parma un progetto innovativo con Raspberry Pi

Studentesse e studenti chiamati a sviluppare soluzioni reali per il monitoraggio dei dati. Una delle prime esperienze di questo tipo realizzate all’interno di un Dipartimento di Economia a livello internazionale

PARMA – Nell’ambito del corso di laurea magistrale in Data Science for Management dell’Università di Parma è stata avviata un’iniziativa didattica innovativa che coniuga tecnologie IoT, analisi dei dati e applicazioni concrete in ambito ambientale. “Protagonisti” i microcomputer Raspberry Pi: ne sono stati distribuiti 20 a studentesse e studenti, organizzati in gruppi di lavoro, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni reali per il monitoraggio dei dati.

Tra le attività realizzate, uno dei gruppi ha installato un sistema dotato di sensore per il particolato fine all’interno del bar del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Il dispositivo è stato collegato alla piattaforma MATLAB di MathWorks, consentendo la raccolta, l’elaborazione e la visualizzazione dei dati in tempo reale tramite ThingSpeak cloud.

Tra i docenti coinvolti Asad Ullah Khan (Modellazione statistica) e Marco Riani (Statistica).

L’iniziativa, che testimonia un approccio didattico fortemente orientato all’apprendimento esperienziale e all’innovazione, è stata resa possibile grazie a un progetto di sviluppo curriculare finanziato da MathWorks, con un contributo determinante di Paolo Panarese di MathWorks Italia. Da segnalare anche il supporto dei docenti Aldo Corbellini (Statistica economica) e Gianluca Morelli (Statistica) per la programmazione per l’uso dei dispositivi.

Per quanto a conoscenza dei promotori, si tratta di una delle prime esperienze di questo tipo realizzate all’interno di un Dipartimento di Economia a livello internazionale, a conferma del ruolo dell’Università di Parma come realtà all’avanguardia nella formazione interdisciplinare.

Il progetto rappresenta concretamente lo spirito del corso in Data Science for Management Unipr: integrare competenze analitiche, strumenti tecnologici avanzati e applicazioni pratiche per affrontare le sfide contemporanee.

Dopo l’impiego in questa iniziativa, i microcomputer saranno ora passati a studentesse e studenti di Ingegneria per l’utilizzo nell’ambito dei loro corsi.