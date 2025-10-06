Dal TTG alle celebrazioni di San Gaudenzo: tutti gli eventi della settimana a Rimini

RIMINI – La settimana tra il 6 e il 14 ottobre trasforma Rimini in un palcoscenico che coniuga l’avanguardia del settore turistico internazionale con le tradizioni intorno alla celebrazione del Patrono San Gaudenzo: un programma che unisce alle fiere internazionali, la cultura, gli spettacoli, lo sport.

Rimini Capitale dell’Ospitalità: TTG, InOut e Hospitality Day

Il cuore pulsante della settimana è alla Fiera e al Palacongressi, dove Rimini si conferma un hub strategico per il turismo e l’ospitalità globale. L’apertura è affidata a Hospitality Day (martedì 7 ottobre al Palacongressi), un evento annuale di formazione e networking che concentra l’attenzione sull’innovazione alberghiera e le nuove tendenze del settore. La scena si sposta poi al Quartiere Fieristico, da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre, con manifestazioni fieristiche B2B: TTG Travel Experience, la fiera di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia, che quest’anno invita a entrare in una nuova era tra sostenibilità, innovazione e nuove abitudini di viaggio, con presenza di enti turistici, tour operator, agenzie, compagnie aeree e servizi correlati. In contemporanea si tiene InOut | The Hospitality Community, un grande contenitore fieristico dedicato all’ospitalità a 360°, che include aree specializzate come SIA Hospitality Design, SUN Beach & Outdoor Style e wellness.

La Tradizione e la Festa del Patrono San Gaudenzo

La seconda metà della settimana è dedicata al Patrono, con un ricco calendario di eventi che coinvolgono tutta la città. La Festa del Borgo Sant’Andrea (da sabato 11 a martedì 14 ottobre) anima il Borgo e le vie limitrofe con la sua XIII edizione intitolata “Le Radici del Borgo – Tra Natura e Tradizione”, offrendo un percorso tra mostre, spettacoli, mercatini e gastronomia tipica. Il momento di maggiore solennità è il Concerto Solenne in onore di San Gaudenzo che si tiene domenica 12 ottobre al Tempio Malatestiano, con l’Orchestra e il Coro della Cappella Malatestiana. Le celebrazioni si concludono martedì 14 ottobre con la tradizionale Tombola di San Gaudenzo in Piazza Cavour, un popolare evento benefico a favore della Croce Rossa Italiana, accompagnato da musica e intrattenimento. Per l’occasione, il centro storico si colora con la Fiera d’Autunno (domenica 12 ottobre) e il mercato di artigianato Artigiani al Centro (martedì 14 ottobre). Nel giorno del Santo Patrono è possibile deliziarsi con un Aperitivo al Teatro Galli nella splendida cornice del Bar del Grifone, per un’esperienza esclusiva tra bollicine, vini e stuzzichini vari.

Musica, Cultura, Spettacolo e Sport

Parallelamente Rimini propone un cartellone culturale di spessore. Il Teatro Galli ospita l’opera lirica con “La cambiale di matrimonio” una produzione giovanile di Rossini, farsa musicale di un atto, con regia di Alfonso Antoniozzi (martedì 7 e mercoledì 8 ottobre), mentre il Teatro degli Atti accoglie il festival “Le voci dell’anima” (dal 9 al 14 ottobre), una rassegna di spettacoli, reading di poesia e incontri, giunta alla XXIII edizione.

La musica sinfonica è protagonista venerdì 10 ottobre al Teatro Galli con il Concerto sinfonico dell’Orchestra Senzaspine, un affascinante viaggio nel cinema di Hollywood sotto la direzione di Tommaso Ussardi, all’interno della 76° Sagra Musicale Malatestiana.

La giornata di mercoledì 8 ottobre è dedicata alla celebrazione del Bicentenario dell’Istituto Lettimi (ora parte del Conservatorio Maderna-Lettimi), con una serie di eventi musicali che si terranno in vari luoghi della città per onorare la storia di questa prestigiosa istituzione.

Per gli amanti dell’arte contemporanea e della sperimentazione, prosegue la rassegna multidisciplinare “Arcipelago di Suono – Il paesaggio ci parla” (fino all’8 novembre). Tra gli appuntamenti della settimana, a Viserbella, il laboratorio di ascolto e cammino “Walking Through The Sounds” sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre il concerto di musica concreta “SOURCE – Listening Session” di Roberto Rettura, a cui seguirà una grigliata di pesce offerta al pubblico.

La Cineteca comunale ospita, invece, gli incontri di “Libri da queste parti” per dialogare con autori locali: venerdì 10 ottobre è la volta di Francesco Bianchi in dialogo con Stefano Pivato, mentre sabato 11 ottobre avremo Carlo Dolcini in dialogo con Marco Leonetti e Stefano Pivato.

Spazio al cinema martedì 7 ottobre con Curatori per un giorno alla Cineteca comunale: la proiezione del primo di dieci film proposti da giovani curatori under 30: ‘Lazzaro felice’ di Alice Rohrwacher (2018), proposto e presentato da Diego Gessi e Raffaello Pari.

A partire da mercoledì 8 ottobre, la Cineteca Comunale di Rimini ospita la nuova edizione del Premio Burdlaz a cura di Amarcort Film Festival, una rassegna dedicata al cinema giovane. L’iniziativa si rivolge a registi under 40 che presentano il loro primo lungometraggio e, in omaggio alla città natale del Maestro, che contenga suggestioni felliniane.

Protagonisti i motori, giovedì 9 ottobre, con il passaggio della Modena Cento Ore, la storica corsa automobilistica per auto d’epoca, con passaggio a Rimini e prove al Misano World Circuit. Una cornice di eleganza e sport, parte di un percorso che da Roma si conclude a Modena.

Per gli appassionati di corsa, sabato 11 ottobre la Piazza sull’Acqua è il punto di partenza della River Run, un Trail di 15 km che si snoda lungo il fiume Marecchia, parte della Rimini Marathon.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

martedì 7 ottobre 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Hospitality Day

L’evento annuale di formazione e networking dedicato al mondo dell’ospitalità, con relatori e testimonial d’eccezione e le migliori aziende di prodotti e servizi per il settore turistico alberghiero.

Orario: 9.30 – 18.30 Iscrizione gratuita sul sito ufficiale Info: 0541 57474 www.hospitalityday.it

da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre 2025

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

TTG Travel Experience

La manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Per 3 giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.​

Laboratorio di idee per operatori turistici di tutto il mondo, fonte di informazione in cui intercettare nuove tendenze e innovazioni, format turistici e ispirazioni dei consumatori. TTG Travel Experience è sinonimo di turismo.

Come ogni edizione, viene presentato un tema portante che guida il programma eventi della manifestazione: ‘AWAKE to a new era’ nasce dalla consapevolezza che non siamo più davanti al cambiamento, ma dentro il cambiamento e la necessità di leggerlo in ogni sua sfumatura per poterlo trasformare nell’alba di una nuova era, trasformandola in un’occasione di avanzamento e trasformazione positiva. Info: 0541 744555 www.ttgexpo.it/

da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre 2025

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

InOut | The Hospitality Community

InOut è l’evento B2B di riferimento in Italia per progettare, arredare e innovare il mondo dell’ospitalità: l’evento in cui tutte le strutture ricettive e il balneare incontrano i migliori fornitori di tecnologie, servizi, arredi e soluzioni wellness.

Le aree espositive di InOut: SIA Hospitality Design (unica fiera in Italia dedicata esclusivamente all’ospitalità e ai nuovi concept per l’accoglienza), SUN Beach & Outdoor Style (tutto il mondo del balneare in un unico evento: la vetrina più completa in Italia per l’intera filiera), Greenscape, the garden and outdoor contract fair, dove trovano spazio aziende e professionisti della progettazione e realizzazione dei giardini.

Tra le novità e trend che saranno al centro di InOut ci sono le principali innovazioni del mondo dell’intelligenza artificiale ad uso e consumo degli operatori turistici. Oltre alla tecnologia le novità riguarderanno anche il well-being, con un approccio olistico che integra wellness, rigenerazione fisica e mentale, sport e food, Infine, l’area sport & fitness, sempre più presente nell’esperienza turistica moderna: a InOut il focus sarà principalmente su attrezzature professionali indoor e outdoor e proposte ricreative, tra campi polifunzionali ed aree per intrattenimento all’aperto.

La fiera torna in contemporanea a TTG Travel Experience. L’unione strategica di TTG e InOut vuole creare una completa circolarità nel marketplace del turismo e dell’ospitalità in Italia.

Mentre TTG continuerà ad attrarre il mondo del turismo organizzato, InOut è l’appuntamento per il mondo dell’ospitalità allargata, che incontra la contract community.

Info:0541 744 555 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13:00) www.inoutexpo.it/

mercoledì 8 ottobre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La cambiale di matrimonio

Stagione lirica e danza al teatro Galli

Produzione interamente affidata ai giovani è il nuovo allestimento de La cambiale di matrimonio, farsa musicale in un atto che segnò l’esordio a teatro di un giovanissimo Rossini.

Si tratta di una delle opere più vivaci e meno convenzionali del giovane compositore, che ora viene trasposta in uno spettacolo che legge Rossini come un precursore della cultura pop: la sua musica incalzante, piena di trovate e capace di ridere delle convenzioni, si intreccia con un immaginario visivo e culturale che richiama lo spirito creativo e iconoclasta degli anni ’60. Non una semplice trasposizione d’epoca, ma un’operazione teatrale che amplifica il messaggio di libertà sotteso all’opera.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra il Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena e Rimini con l’Accademia delle Belle Arti di Bologna nello spettacolo che conta sulla direzione di Paolo Manetti e la regia di Alfonso Antoniozzi.

Lo spettacolo è preceduto martedì 7 ottobre da una recita dedicata alle scuole.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

giovedì 9 ottobre 2025

Rimini, Piazzale Fellini

Modena Cento Ore

Ritorna la Modena Cento Ore, la classica competizione internazionale per auto storiche che richiama concorrenti dal mondo intero, quest’anno alla sua 25° edizione.

La Modena Cento Ore è un rally di regolarità sport per auto storiche. Un viaggio attraverso l’Italia con gare in pista e prove speciali in salita su strada chiusa al traffico. L’evento è a numero chiuso, con un massimo di 100 partecipanti provenienti dal mondo intero. Le auto ammesse, suddivise in diversi periodi e prodotte dal 1919 al 1981, possono iscriversi per la sezione Velocità o Regolarità e devono, se iscritte nella sezione Velocità, rispondere alle regole di sicurezza previste dalla Federazione Internazionale dell’Automobile.

L’edizione che quest’anno celebra i 25 anni dell’evento prevede cinque giorni di guida tra strade mozzafiato e cinque circuiti leggendari: Vallelunga, Magione, Mugello, Misano e Imola.

Rimini si prepara ad accogliere la storica parata della Modena Cento Ore giovedì 9 ottobre. Dopo la partenza da Roma e le tappe ad Assisi e Firenze, le auto d’epoca arriveranno a Rimini, città natale di Fellini, dove la dolce vita prende vita tra mare e sogno, sfilando per le vie del centro, passando in Piazza Tre Martiri per un controllo timbro a partire dalle ore 8:00. Poi si dirigeranno verso San Marino e affrontare prove libere e gare al Misano World Circuit nel pomeriggio. Un’occasione unica per ammirare da vicino queste meraviglie a quattro ruote, che uniscono eleganza, storia e velocità. Il percorso continuerà lungo la Motor Valley, concludendosi come da tradizione a Modena, la città che dà il nome alla manifestazione. Info: 0522 421096 www.modenacentooreclassic.it/defaultit.aspx

dal 9 al 14 ottobre 2025

Teatro degli Atti, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Le voci dell’anima

Festival di teatro e danza – XXIII edizione ‘Anche Meno’

Il Festival di teatro e danza “Voci dell’Anima”, a cura di Teatro della Centena e Resextensa, è una rassegna di spettacoli teatrali e danza, diretta da Maurizio Argan e Alessandro Carli.

Il tema di quest’anno porta il titolo ‘Anche meno’, con sei giornate al Teatro degli Atti fra spettacoli di teatro e danza, selezionati su una serie di candidature ricevute, reading di poesia, incontri che offrono nuovi e differenti sguardi sulla realtà arricchendo la proposta teatrale di Rimini.

Tutte le serate hanno inizio alle ore 20.30 con Animali da Palco, i reading di Loredana Scianna e Teresio Troll. Gli appuntamenti della settimana:

Giovedì 9 ottobre, ore 21 Scuola elementare del Teatro/conservatorio popolare per le arti della scena/Davide Iodice ROSARIA – Vol1 del progetto Esclusi-Antologia Scenica di vite di scarto

venerdì 10 ottobre, ore 21 Compagnia Veronica Parlagreco St(r)ati; ore 21.40 Compagnia Mind in Movement Beyond 26; ore 22.30 Hunt Danza Contemporanea Whisper

sabato 11 ottobre, ore 21.15 Compagnia AMAranta Indoors / A.M.A.Factory Quell’attimo di Beatitudine; ore 22.30 Compagnia Franco Ferrante The Lost King – Riccardo III

domenica 12 ottobre, ore 21 AlphaZTL Viola(ta); ore 21.40 Collettivo Nanouk Dive; ore 22 Veronika Aguglia/Compagnia Il Tempo Favorevole Al tempo stesso. Solo di Danza e parola

lunedì 13 ottobre, Teatro dei Cipis Non è stata la mano di Dio, ore 10.30 matinè per le scuole + ore 21 serale + incontro

martedì 14 ottobre, ore 21.15 Compagnia Teatro Macondo Il canto sulla polvere. Invocazione a Ingeborg Bachmann; ore 22.15 Compagnia Spazio 51 Salvate i Bambini

Orario spettacoli: dalle ore 20.30 alle 23.00 Ingresso a pagamento

Info: 333 8870576 – 0541 793824 (teatro Atti) www.facebook.com/people/Voci-dellAnima

venerdì 10 ottobre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Orchestra Senzaspine – Tommaso Ussardi. Da Gershwin a Zimmer. Un viaggio sinfonico nel cinema di Hollywood

76° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti sinfonici

All’interno del cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, l’Orchestra Senzaspine propone un affascinante percorso musicale che attraversa quasi un secolo di storia del cinema, esplorando il profondo legame tra musica sinfonica e immaginario cinematografico.

Sotto la direzione di Tommaso Ussardi, il programma celebra alcuni dei più grandi compositori che hanno saputo coniugare scrittura orchestrale e potenza evocativa.

In apertura, la suite orchestrale tratta da The Sea Hawk (1940) di Erich Wolfgang Korngold – figura chiave nella nascita del grande sinfonismo hollywoodiano – evoca l’epica delle avventure cinematografiche con un linguaggio musicale che affonda le radici nella grande tradizione tardo-romantica europea.

Segue Rhapsody in Blue di George Gershwin, interpretata dall’eclettico pianista Pietro Beltrani. Composta nel 1924 e divenuta ben presto simbolo della musica americana, l’opera fu consacrata anche dal cinema, grazie al film omonimo del 1945 – Rhapsody in Blue, biopic dedicato allo stesso Gershwin – che contribuì a fissarne l’immagine nel cuore del grande pubblico. Inserita nel programma non solo per la sua rilevanza musicale, ma anche per la sua forte associazione con la storia di Hollywood, la Rhapsody rappresenta un ponte ideale tra la sala da concerto e il mondo del cinema.

La seconda parte della serata si addentra nei paesaggi sonori delle grandi produzioni hollywoodiane contemporanee: la Star Wars Suite di John Williams, emblema della fantascienza epica e della scrittura tematica cinematografica; la Suite dal Signore degli Anelli di Howard Shore, che restituisce l’intensità emotiva e il respiro mitologico dell’opera tolkieniana; e infine la Suite da Pirates of the Caribbean di Hans Zimmer, in cui il ritmo incalzante e l’orchestrazione poderosa incarnano la spettacolarità dell’azione moderna.

L’Orchestra Senzaspine, innovativa e affermata realtà del panorama sinfonico italiano, riafferma la propria vocazione nell’indagine delle connessioni tra musica colta e cultura popolare, in un progetto che celebra la musica da film come espressione artistica di assoluto rilievo.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



SAN GAUDENZO

da sabato 11 a martedì 14 ottobre 2025

Rimini, Borgo Sant’Andrea – piazza Mazzini, via Saffi, via Covignano (scuole Toti), via Montefeltro, via delle Fosse, via Cignani, via Melozzo da Forlì e strade limitrofe

Festa del Borgo Sant’Andrea e di San Gaudenzo

XIII edizione – Le Radici del Borgo – Tra Natura e Tradizione

Dall’ 11 al 14 ottobre 2025, il suggestivo Borgo Sant’Andrea, nel cuore del centro storico di Rimini, ospita la tradizionale Festa del Borgo Sant’Andrea. Questa celebrazione, profondamente radicata nella storia locale, rappresenta un tributo al legame autentico tra una delle comunità più antiche della città e il suo territorio.

L’appuntamento, che unisce tradizione, creatività e sostenibilità, conferma il format degli anni scorsi unendo passato e futuro, cultura e ambiente, con mostre, spettacoli, mercatini, gastronomia, iniziative per bambini e appuntamenti culturali, tutti a ingresso libero.

Il tema di quest’anno, “Le Radici del Borgo – Tra Natura e Tradizione”, celebra il profondo legame tra la comunità e il suo territorio, trasformando il borgo in un vero e proprio palcoscenico vivente. Installazioni artistiche e performance ispirate alla natura animeranno le strade, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra creatività e identità locale.

La festa diventa anche un momento di confronto e consapevolezza, con incontri e dibattiti dedicati alla sostenibilità e all’ecologia urbana, promuovendo l’impegno condiviso della comunità per un quartiere più unito e armonioso.

Non mancheranno i sapori del territorio, protagonisti di degustazioni e mercati a km zero, per riscoprire ricette autentiche e prodotti locali che raccontano la storia del Borgo.

Le strade del borgo si animano trasformando ogni angolo in un’esperienza visiva e sensoriale.

Orario: apertura degli stand gastronomici dall’ora di pranzo, iniziative e spettacoli dal pomeriggio a sera Ingresso libero e gratuito Info: 0541 784193 www.borgosantandrea.net

domenica 12 ottobre 2025

Tempio Malatestiano, via IV novembre, 35 – rimini centro storico

Concerto solennità di San Gaudenzo – Mozart exultate jubilate

Nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini si terrà il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto ormai al suo diciottesimo anno promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con la Cappella Musicale Malatestiana alla presenza del nostro Vescovo Nicolò Anselmi.

Diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza ad esibirsi saranno:

Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini

Federica Livi (soprano)

Isabella Orazietti (soprano)

Daniela Bertozzi (contralto)

Marco Mustaro (tenore)

Li Shuxin (basso)

Il concerto prevede l’esecuzione del seguente programma:

Exultate Jubilate Kv 165d/158a per soprano e orchestra di W.A. Mozart

Sub Tuum Praesidium Kv 198/158b per due soprani, archi e organo di W.A. Mozart

Missa Brevis Kv 194/186h per 4 solisti, coro e orchestra di W.A. Mozart

Ore 21 Ingresso gratuito www.facebook.com/DiocesidiRimini?

martedì 14 ottobre 2025

Piazza Cavour – Rimini centro storico

Tombola di San Gaudenzo

Musica e intrattenimento in occasione della festa del Patrono – 68° edizione

In occasione della festa in onore di San Gaudenzo, Patrono di Rimini, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Tombola di San Gaudenzo, un evento che da anni riunisce la cittadinanza e i visitatori in Piazza Cavour. Questa festa popolare va oltre il semplice gioco: è un importante momento di beneficenza a favore dei progetti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini. Acquistando una cartella, si contribuisce attivamente a sostenere attività cruciali per la comunità. Le cartelle sono disponibili per l’acquisto nel punto vendita allestito in piazza a partire dalle ore 14:30.

Il programma della festa inizia alle ore 15:00 con la performance della banda cittadina, seguita da musica e intrattenimento. L’atteso momento dell’estrazione della Tombola è fissato per le ore 16:30. La festa si concluderà alle ore 18:00.

Quest’anno, l’impegno solidale si arricchisce con un mercatino di vestiti, per fare un po’ di shopping sostenibile a fini benefici. Tutti i proventi raccolti dalla vendita dei vestiti, infatti, andranno interamente a supportare le attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini.

Orario: dalle ore 15:00 Info: 0541.29788 www.cririmini.it