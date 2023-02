Dal 9 febbraio in tutti gli UCI Cinemas arriva Titanic in 3D

MILANO – Siete pronti a tornare sul Titanic? Dal 9 febbraio torna sui grandi schermi di UCI Cinemas il celebre lungometraggio diretto da James Cameron che, in occasione del 25° anniversario, sarà riproposto in una versione completamente rimasterizzata in 3D. Le prevendite dei biglietti per assistere alle proiezioni di questa nuova versione di Titanic negli UCI Cinemas sono aperte. Distribuito da The Walt Disney Company Italia, Titanic 3D sarà in programmazione nelle multisala del Circuito UCI per tutto il periodo di San Valentino.

Un’occasione imperdibile per rivivere la storia d’amore tra Jack e Rose, interpretati dagli allora giovanissimi Leonardo di Caprio e Kate Winslet, attraverso l’esperienza cinematografica in 3D che il Circuito UCI propone agli spettatori, con particolare riferimento a quella che è possibile vivere nelle sale IMAX di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio, che combinano una risoluzione senza precedenti con una conformazione speciale della sala, uno schermo curvo e più grande di quelli classici e altoparlanti allineati a laser; e nelle sale iSense di UCI Fiumara, UCI Luxe Maximo, UCI Parco Leonardo, UCI Casoria, UCI Catania, UCI Lissone e UCI RomaEst, progettate appositamente per dare ai film la massima qualità del suono e dell’immagine grazie a proiettori 4K e a altoparlanti Dolby Atmos®.

Titanic ha vinto 11 Academy Award®, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d’incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale.

Titanic sarà proiettato a partire dal 9 febbraio in tutte le multisala del Circuito: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FR), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il costo del biglietto è pari alla tariffa prevista per il giorno per le proiezioni 3D. È possibile acquistare i biglietti per l’anteprima presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 425 schermi.