Dal 14 al 16 giugno negli UCI Cinemas arriva “Extraliscio – Punk da Balera ” di Elisabetta Sgarbi

EMILIA ROMAGNA – Dal 14 al 16 giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Extraliscio – Punk da Balera, il film di Elisabetta Sgarbi, distribuito da Nexo Digital, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola. Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali e distribuito da Sony.

Dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi), continua la missione di Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara di contaminare la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto. Prodotti da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana, gli Extraliscio fanno incontrare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.

Le multisale che proietteranno Extraliscio – Punk da Balera dal 14 al 16 giugno sono UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Molfetta (BA), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Reggio Emilia (RE) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN).

UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI MilanoFiori, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Roma Est proietteranno il contenuto il 14 e 15 giugno.

UCI Showville Bari e UCI Certosa (MI) proietteranno il contenuto il 14 giugno.

UCI Casoria, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Showville Bari e UCI Molfetta applicheranno la tariffa di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale il costo del biglietto è 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

“EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” è una produzione Betty Wrong con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del MiC e sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYMovies.it e Rockol.it.

Da giugno a settembre gli EXTRALISCIO saranno in tour in tutta Italia con “È BELLO PERDERSI – TOUR D’ITALIE”, una serie di imperdibili e imprevedibili concerti fuori dagli schemi che contaminano la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto. Per ben 5 volte gli Extraliscio incroceranno la ventiduesima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, alla quale fanno anche da colonna sonora con il brano “Il ballo della Rosa” e “Milanesiana di Riviera”.