Dal 13 marzo negli UCI Cinemas arriva la rassegna Oscar 2023 con The Whale ed Everything Everywhere All at Once

MILANO – Il 13 e 14 marzo nelle multisala del Circuito UCI Cinemas prosegue la speciale rassegna Oscar 2023, dedicata ai lungometraggi candidati alla 95ª edizione degli Academy Awards, che si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 12 marzo 2023. Al prezzo ridotto di 4,90 euro (6,90 euro nelle multisala Luxe) i fan del cinema di qualità potranno assistere alle proiezione dei film più apprezzati dal pubblico e dalla critica nel 2022 nelle multisala del Circuito UCI, in grado di offrire un’esperienza cinematografica all’avanguardia in termini di qualità e confort.

Il prossimo appuntamento sarà il 13 marzo con The Whale, il film diretto da Darren Aronofsky e distribuito da I Wonder Pictures. Il protagonista Brendan Fraser, che per questo ruolo si è aggiudicato una candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista, interpreta un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità, Charlie, che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente per un’ultima possibilità di redenzione. Candidata agli Oscar come Miglior attrice non protagonista anche Hong Chau, che indossa i panni di Liz, infermiera e amica di Charlie. L’appuntamento conclusivo sarà invece il 14 marzo con Everything Everywhere All at Once – La Vita, il Multiverso e Tutto Quanto, il fenomeno cinematografico del 2022 che ha ottenuto 11 candidature agli Oscar 2023, tra cui Miglior Film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista per Michelle Yeoh, Miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan e Miglior attrice non protagonista sia per Jamie Lee Curtis che per Stephanie Hsu. Il capolavoro distribuito da I Wonder Pictures e diretto dal geniale duo Daniels racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere

Le multisala che proietteranno la rassegna Oscar 2023 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FR), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il costo del biglietto è di 4,90 euro, 6,90 euro nelle multisala Luxe. È possibile acquistare i biglietti per l’anteprima presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 425 schermi.