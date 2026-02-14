Da Modena il gusto che premia con Gruppo Fini

Al via il nuovo concorso Senza Lattosio 2026 che rafforza il dialogo con il consumatore e il supporto al canale distributivo attraverso un’iniziativa capace di coniugare valore di marca, chiarezza e coinvolgimento

MODENA – Il Gruppo Fini presenta “Il Gusto che ti Premia”, il nuovo concorso dedicato alla linea di pasta ripiena Senza Lattosio FINI, un’iniziativa che unisce attenzione alle esigenze alimentari, qualità di prodotto e un’esperienza di acquisto ancora più coinvolgente. Attivo dal 16 febbraio al 26 aprile 2026, il concorso offre ai consumatori numerose occasioni di vincita, con premi assegnati ogni settimana e una prestigiosa estrazione finale. Durante il periodo promozionale sarà possibile vincere settimanalmente una gift card Decathlon del valore di 100 euro, mentre al termine del concorso un fortunato partecipante si aggiudicherà un weekend benessere del valore di 1.000 euro.

La partecipazione è semplice e immediata: è sufficiente acquistare almeno una confezione di pasta ripiena Senza Lattosio FINI, collegarsi al sito www.senzalattosioilgustochetipremia.it e inserire i dati dello scontrino di acquisto per scoprire subito l’eventuale vincita. Il concorso è supportato da una comunicazione integrata e ben visibile sul punto vendita. Le confezioni coinvolte saranno contraddistinte da un bollino on-pack che illustra in modo chiaro la meccanica di partecipazione, affiancato da locandine e stopper a scaffale pensati per accompagnare il consumatore lungo tutto il percorso d’acquisto e valorizzare l’iniziativa a scaffale.

FINI, marchio simbolo della tradizione e della qualità nella pasta fresca ripiena, rafforza così la propria leadership nel segmento lactose free, confermando il successo della prima linea dedicata a chi è intollerante o ha difficoltà a digerire il lattosio, con ricette gustose e fedeli alla tradizione emiliana. La gamma comprende quattro referenze: Tortellini al prosciutto crudo, Ravioli ricotta e spinaci, Ravioli mozzarella e pomodoro, Girasoli Robiola e Speck, realizzate con farine e uova 100% italiane, uova da galline allevate a terra e formaggi delattosati, rispondendo alle esigenze di un mercato in forte evoluzione e fino a oggi con opzioni limitate nell’ambito delle intolleranze, con prodotti di qualità che coniugano gusto e tradizione per tutti.

Il Gruppo Fini SpA, società 100% italiana di proprietà di Holding Carisma, è una storica realtà produttiva dell’alimentare. FINI è un marchio di pasta fresca che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Dal 1912 ad oggi l’originaria salumeria-gastronomia di Modena si è trasformata in un moderno pastificio che conta oltre 100 dipendenti ed esporta i suoi prodotti in 30 Paesi nel mondo, sempre all’insegna di tradizione, territorio e qualità. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre passate, sughi, condimenti e confetture preparate secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.