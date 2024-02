“Cyrano de Bergerac” il 6 e 7 febbraio al Teatro Municipale di Piacenza

PIACENZA – Ritorna la Prosa al Teatro Municipale di Piacenza con “Cyrano de Bergerac”, adattato, diretto e interpretato da Arturo Cirillo: un teatro canzone per raccontare l’intreccio d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano. Appuntamento martedì 6 e mercoledì 7 febbraio alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2023/2024, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, MIC e Regione Emilia-Romagna.

Un viaggio nella memoria, uno sguardo intimo, personale, di Arturo Cirillo su Cyrano. E così abbiamo il Cyrano de Bergerac, ma anche Pinocchio e Domenico Modugno. In scena un cast eccellente con Arturo Cirillo (Cyrano) affiancato da Irene Ciani (Rossana) e Giacomo Vigentini (Cristiano), oltre a Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta.

Un Cyrano che nasce da un ricordo personale di Cirillo: un musical visto da ragazzino a Napoli, nell’ancora esistente Teatro Politeama. «Lo spettacolo – spiega l’attore e regista – non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno) ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac, accentuandone più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato».

Atteso il ritorno di Arturo Cirillo al Teatro Municipale di Piacenza, dove abbiamo applaudito i suoi “Orgoglio e pregiudizio” nel 2022 e “La scuola delle mogli” nel 2019.

“TRE PER TE” Stagione di prosa 2023/2024 del TEATRO MUNICIPALE di Piacenza

direzione artistica Diego Maj

è una rassegna di

TEATRO GIOCO VITA

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA

in collaborazione con

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

e IREN

con il contributo di

MIC

REGIONE EMILIA – ROMAGNA

Teatro Municipale di Piacenza (Via Verdi 41)

martedì 6 e mercoledì 7 febbraio 2024 – ore 21 – PROSA

CYRANO DE BERGERAC

da Edmond Rostand

adattamento e regia Arturo Cirillo

personaggi e interpreti:

Cyrano di Bergerac Arturo Cirillo

Rossana Irene Ciani

Cristiano Giacomo Vigentini

De Guiche Francesco Petruzzelli

Raguenau Rosario Giglio

Governante Giulia Trippetta

Ligniere Giulia Trippetta

Montfleury Rosario Giglio

Cadetto 1 Giulia Trippetta

Cadetto 2 Irene Ciani

Cappuccino Rosario Giglio

Assassini Giacomo Vigentini, Francesco Petruzzelli

Portiere Rosario Giglio

Primo Cavaliere Giacomo Vigentini

Secondo Cavaliere Francesco Petruzzelli

Distributrice Irene Ciani

Dame Irene Ciani, Giulia Trippetta, Rosario Giglio, Giacomo Vigentini

Pasticcieri Giulia Trippetta, Irene Ciani, Giacomo Vigentini, Francesco Petruzzelli

scene Dario Gessati

costumi Gianluca Falaschi

luci Paolo Manti

musica originale e rielaborazioni Federico Odling

costumista collaboratrice Nika Campisi

assistente alla regia Mario Scandale

assistente alle scene Eleonora Ticca

produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova,

Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

durata 1h 45′

Biglietti

Platea € 30 (intero) 28 (convenzioni) 26 (ridotto)

Posto Palco € 28 (intero) 26 (convenzioni) 24 (ridotto)

Ingresso Palchi € 17 (intero) 16 (convenzioni) 15 (ridotto)

Galleria numerata € 23 (intero) 22 (convenzioni) 21 (ridotto)

Loggione numerato € 14 (intero) 13 (convenzioni) 12 (ridotto)

Studenti € 13 (posto in Galleria)

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza. Dal martedì al venerdì ore 10-16. Tel. 0523.315578, e-mail info@teatrogiocovita.it. Vendita online su vivaticket. Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

