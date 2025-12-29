Corsi di fumetto a Forli con Laura Fuzzi

3 corsi diversi per imparare divertendosi la nona arte
FORLÌ – Il fumetto non è solo disegno: è racconto, immaginazione, osservazione e tanta voglia di sperimentare. Da gennaio partono tre nuovi percorsi dedicati a bambini e ragazzi che vogliono entrare nel mondo delle storie illustrate in modo serio, ma sempre divertente. Non è necessario saper disegnare! Il corso ti guiderà attraverso tutto il processo creativo, dalla scrittura della sceneggiatura alla creazione dei personaggi, fino alla stampa del fumetto. Alla fine del percorso, i partecipanti porteranno a casa le loro opere stampate.
I laboratori sono condotti da Laura Fuzzi, fumettista e animatrice, che da oltre dieci anni realizza corsi artistici in tutta Italia, portando nei laboratori materiali professionali, metodo e passione per questo lavoro. Ha collaborato a film nazionali e internazionali e realizzato, coma autrice, diverse animazioni per lo Zecchini d’oro. Ha pubblicato libri a fumetti e curato illustrazioni per diverse edizioni.
Ogni percorso è diverso dagli altri ed è pensato per età e interessi specifici: mondi fantastici, personaggi, fumetto e narrazione. In comune hanno un obiettivo chiaro: accompagnare i partecipanti dalla prima idea fino alla creazione di un vero manufatto finale, che sia una storia a fumetti o un libro illustrato. Non solo lezioni, ma vere esperienze creative, dove si impara facendo, sbagliando, riprovando e soprattutto divertendosi. Tutti i laboratori sono comprensivi di materiale, fornito direttamente durante gli incontri.
LUNEDÌ
NUVOLETTE (LABORATORIO DI FUMETTO BREVE)
Dal 12 Gennaio ogni Lunedì
Orario: 16.15 – 17.30
Età: 8 – 11 anni
Un percorso di 10 incontri pensato per chi ama disegnare personaggi e raccontare storie. Impareremo pose espressive, vestiti e accessori, diverse tipologie di personaggi. Dallo storyboard alla storia personale finale, ogni partecipante realizzerà una storia a fumetti.
Indirizzo: Scuola Primaria R. Follerau, Grisignano
Info e iscrizioni: Associazione Genitori Scuola Primaria R. Follerau – 345.34.55.267
MARTEDÌ
IL VILLAGGIO DEL FANTASTICO
Dal 13 Gennaio ogni Martedì
Orario: 17.30 – 18.45
Età: 7 – 12 anni
Un laboratorio di disegno per creare mondi fantastici. Disegneremo forme, mappe dei regni, personaggi, creature magiche, magia, linee del destino e colori, fino a realizzare il grande libro illustrato finale. Un misto tra illustrazione e fumetto!
Indirizzo: Alle Casefranche, Via il Sentiero 25, San Martino in Villafranca
Info e iscrizioni: 350.19.61.988
GIOVEDì
FUMBINI ESPLOSIVI – Non solo un CORSO DI FUMETTO OTTAVA EDIZIONE
Età: 8 – 10 anni – Orario: 17.00 – 18.15
Età: 11 – 18 anni – Orario: 18.20 – 19.45
Un corso completo dedicato al linguaggio del fumetto e della narrazione. Si esplorano generi diversi – dal mistero all’avventura, fino alla storia libera – imparando come nasce una storia, come si costruisce e come si trasforma in un vero albo a fumetti. Ogni partecipante realizzerà fumetti personali, sviluppando fiducia nelle proprie idee e capacità narrative e il proprio stile personale.
Info e iscrizioni: Laura Fuzzi – 329.18.91.637
Luogo: Rebù, Via Giorgio Regnoli 52, Forlì
I posti sono limitati e si accede solo su prenotazione. Non perdere questa occasione per immergerti nel mondo del fumetto e scoprire nuove modalità espressive!Trallalaura –
LAURA FUZZI
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TRALLALAURA Laura Fuzzi | Cinema di animazione e Illustrazioni
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