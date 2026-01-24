Contro Cantù sarà “Kobe Day” al PalaBigi

Priftis: “Gara importante da entrambi i lati, Cantù squadra che non molla mai”

REGGIO EMILIA – Reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di FIBA Europe Cup, la UNA Hotels Reggio Emilia torna a concentrarsi sul campionato: la 2ª giornata di ritorno di Serie A Unipol mette infatti di fronte ai biancorossi il match casalingo contro Cantù.

La palla a due è fissata per domenica 25 gennaio alle ore 18:00 al PalaBigi.

Lunedì saranno passati sei anni dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, il campione NBA che ha un indissolubile legame con la città di Reggio Emilia. Per ricordarlo ed omaggiarlo, la partita di domenica sarà un vero e proprio “Kobe Day”, con un risvolto benefico che possa associare il suo ricordo ad un gesto di solidarietà.

Nel foyer del PalaBigi sarà infatti possibile acquistare un’edizione speciale di una delle stampa firmate “The Reggianer” (foto in allegato), dedicata a Kobe Bryant e disponibile in due formati (40×30 e cartolina).

L’illustrazione sarà poi reperibile anche allo stoRE biancorosso in piazza Prampolini a partire da martedì 27 gennaio.

Parte del ricavato verrà poi devoluto, nell’ambito del progetto We CaRE, per l’allestimento e la personalizzazione di una stanza del reparto di neuropsichiatria pediatrica del futuro MIRE.

A presentare la sfida è stato coach Dimitris Priftis, che ha dichiarato: “Sarà una gara importante per entrambe. Cantù è una squadra che non molla mai, lo dimostra il fatto di aver perso le ultime gare nei possessi finali. Le aggiunte di Green e Chiozza hanno aggiunto scoring e playmaking, mentre il cambio di allenatore avrà portato un’extra motivazione dal punto di vista psicologico. Noi dovremo mettere il massimo livello di energia ed attenzione, sicuramente siamo in fiducia dopo esserci sbloccati anche lontano dal PalaBigi ma proprio per questo non va abbassata la guardia. Tatticamente sarà una gara differente dalle ultime due, specialmente sotto canestro dove la fisicità di Cantù è qualcosa da tenere in considerazione”.

Il match sponsor di giornata sarà GME Montascale, co-sponsor di Pallacanestro Reggiana, che scenderà in campo rappresentata dal titolare Gianluca Basso insieme a tre associazioni protagoniste del filone We CaRE dedicato alla “Assistenza nel mondo”: Emergency, Croce Rossa e RTM – Volontari nel Mondo