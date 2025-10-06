Consiglio comunale, gli interventi di inizio seduta di lunedì 6 ottobre

BOLOGNA – In apertura della seduta odierna del Consiglio comunale, sono intervenuti le consigliere e i consiglieri indicati in elenco.

Il video della diretta è disponibile sulla piattaforma Digital for Democracy del Comune di Bologna a questo link:

https://www.digital4democracy.com/seduteonline/bologna/play.php?flv=BLGN_116000_136849_001_20251006

Di seguito gli interventi di inizio seduta e il minuto a cui è possibile riascoltarli:

Siid Negash (Lepore sindaco): “La memoria diventa denuncia e poi resistenza” 00:02:26

Roberto Iovine (Partito democratico): “Lo IOR riduce l’attività nel periodo Natalizio” 00:05:55

Giancarlo Pizza (Fratelli d’Italia): “Istituto Rizzoli, stop di 25 giorni agli interventi: quale impatto sulla città?” 00:10:32

Nicola Stanzani (Forza Italia): “Disordini e strade bloccate a Bologna: non paghino (ancora) i cittadini” 00:12:25

Nicola Stanzani (Forza Italia)“Adesione del Comune di Bologna alla Piattaforma CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo)” 00:15:24

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Guerriglia in città” 00:17:55

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Manifestazione 7 Ottobre” 00:20:00

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Una panchina per ricordare” 00:21:02

Filippo Diaco (anche tu conti): “La salute è un diritto per tutti?” 00:22:34

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Sul Pontelungo arriva il tram” 00:26:13

Davide Celli (Verdi): “Gatti scomparsi in crescita esponenziale” 00:27:12

Rita Monticelli (Partito democratico): “Lampedusa: il dovere della memoria” 00:32:45

Cristina Ceretti (Partito democratico): “La Giornata dei Risvegli” 00:37:30

Detjon Begaj (Coalizione civica) : “Affitti brevi” 00:41:31

Elena Foresti (Fratelli d’Italia): “Cantieri tram e fermate bus: verificare sicurezza e accessibilità” 00:46:42

Manuela Zuntini (Fratelli d’Italia): “Teatro comunale: servono certezze per il suo futuro” 00:48:50

Giulia Bernagozzi (Partito democratico): “Si possono spostare voli a Forlì” 00:51:58

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Manovra: ancora tagli per la popolazione e aumento esorbitante delle spese per armamenti” 00:55:12

Simona Larghetti (Coalizione civica): “Impatto politico e viabilistico delle manifestazioni” 00:56:23

Giulia Bernagozzi (Partito democratico): “Gender gap nel mondo del lavoro ancora troppo alto” 01:01:17

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Via Rimesse, interramento della Veneta: come ridurre i disagi” 01:03:38

Giulio Venturi (Forza Italia): “Ordini del giorno votati all’unanimità e non attuati ed a rimetterci sono i disabili: il caso della piattaforma CUDE” 01:05:11

Manuela Zuntini (Fratelli d’Italia): “Pontelungo: arriva il cantiere per il tram e proseguono i disagi” 01:10:21

Felice Caracciolo (Forza Italia): “Stretta sugli affitti brevi – anche per i vecchi gestori che non sono a norma” 01:12:30

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Il ritorno dei partecipanti della Flotilla: enorme partecipazione popolare per la pace in Palestina” 01:16:55

Paola Francesca Scarano (Fratelli d’Italia): “La manifestazione che inneggia al massacro è una vergogna inaccettabile” 01:19:59

Giorgia De Giacomi (Partito democratico): “Manifestazione per Gaza”. 01:21:57