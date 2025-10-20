Consiglio comunale, gli interventi di inizio seduta di lunedì 20 ottobre

BOLOGNA – In apertura della seduta odierna del Consiglio comunale, sono intervenuti le consigliere e i consiglieri indicati in elenco.

Il video della diretta è disponibile sulla piattaforma Digital for Democracy del Comune di Bologna a questo link:

https://www.digital4democracy.com/seduteonline/bologna/play.php?flv=BLGN_116002_136851_001_20251020

Di seguito gli interventi di inizio seduta e il minuto a cui è possibile riascoltarli:

Giancarlo Pizza: “Tendopoli nel portico: lavoratori senzatetto” 00:09:43

Siid Negash (Lepore sindaco): “Non in nostro nome. Basta con lo stato forte solo con i deboli” 00:13:11

Siid Negash (Lepore sindaco): “Complici consapevoli” 00:16:15

Giacomo Tarsitano (Lepore sindaco): “Un anno dall’alluvione: tra solidarietà e impegno” 00:18:27

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Piano Casa” 00:21:19

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Piazze pro-Pal” 00:23:25

Franco Cima (Partito democratico): “Clima, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore presenta a Bruxelles il parere del Comitato europeo delle Regioni sul Piano di adattamento climatico dell’UE” 00:26:07

Franco Cima (Partito democratico): “La manovra di bilancio ed il suo impatto sugli enti locali” 00:28:19

Simona Larghetti (Coalizione civica): “La cultura e l’educazione sotto attacco” 00:31:21

Simona Larghetti (Coalizione civica): “IL ricordo commosso per Michele e la violenza rimossa” 00:34:48

Antonella Di Pietro (Partito democratico): “La vita dietro le sbarre, una cella al centro della città” 00:36:40

Detjon Begaj (Coalizione civica): “Aggressione ad una volontaria della Croce Rossa” 00:40:26

Antonella Di Pietro (Partito democratico): “Riforma dei Quartieri” 00:42:51

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Risorse fondo accessorio” 00:43:54

Felice Caracciolo (Fratelli d’Italia): “Chi ci guadagna e quanto dalla manovra” 00:44:51

Antonella Di Pietro (Partito democratico): “Solidarietà a Sigfrido Ranucci” 00:50:09

Detjon Begaj (Coalizione civica): “Governo confuso sugli affitti brevi” 00:50:42

Paola Francesca Scarano (Fratelli d’Italia): “Ravone: chiarezza, competenza e promesse” 00:53:37

Mery De Martino (Partito democratico): “Nessuna prevenzione alla violenza di genere” 00:58:24

Filippo Diaco (Anche tu conti): “La tutela dei minori nell’accesso ai contenuti online” 01:02:20

Rita Monticelli (Partito democratico): “81° anniversario della Battaglia dell’Università: in memoria degli studenti partigiani” 01:06:07

Mery De Martino (Partito democratico): “Bologna in piazza per la scuola” 01:10:35

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “La legge finanziaria 2026 e pesanti tagli alle enti locali” 01:11:57

Giulia Bernagozzi (Partito democratico): “Femminicidio a Bologna, nessun passo indietro sul tema della violenza” 01:13:52

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Cambiamenti climatici, alluvione e il torrente Ravone” 01:19:03

Cristina Ceretti (Partito democratico): “Il carcere è un pezzo della nostra città” 01:21:02

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Spaccio e rischio a Corticella e al mercato di Via Albani: quando manderà il Ministro Piantedosi gli agenti promessi?” 01:25:25

Marco Piazza (Partito democratico): “L’emergenza carcere in Piazza Maggiore” 01:27:06

Giorgia De Giacomi (Partito democratico): “Buona notizie per l’economia circolare da Bologna” 01:32:16

Giorgia De Giacomi (Partito democratico): “Adeguamento retributivo dipendenti comunali” 01:35:55