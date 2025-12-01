Consiglio comunale, approvato all’unanimità il conferimento dell’Archiginnasio d’Oro al professore Ivano Dionigi

BOLOGNA – Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il conferimento dell’Archiginnasio d’Oro al professore Ivano Dionigi.

“Bolognese di adozione – si legge nella delibera – , Ivano Dionigi è un accademico e un intellettuale che ha saputo interpretare la storia e l’anima di Bologna, coniugando cultura e politica, università e città, studio e passione civile;

nato a Pesaro il 20 febbraio 1948, è Professore Emerito dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, di cui è stato Magnifico Rettore dal 2009 al 2015”.

Si legge ancora nelle motivazioni: “È un latinista di fama internazionale, studioso di Lucrezio e Seneca. Le sue ricerche intrecciano filosofia, politica, religione, etica e scienza. Autore di oltre duecento pubblicazioni, ha scritto opere come “Il presente non basta”, “Osa sapere”, “Segui il tuo demone”, “Parole che allungano la vita”, da ultimo “Magister. La scuola la fanno i maestri, non i ministri”.

Nel 1999 fonda il Centro Studi “La permanenza del Classico” e nel 2002 crea Il maggio dei Classici, ciclo ventennale di incontri di grande successo nell’Aula Magna di Santa Lucia.

Dionigi è stato consigliere comunale di Bologna per tre mandati (dal 1990 al 2004) e delegato del Consiglio comunale di Bologna ai rapporti con l’Università dal 1995 al 1999.

Presiede il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea dal 2015 e, a livello internazionale, ha guidato la Pontificia Accademia di Latinità, per nomina di Papa Benedetto XVI e Papa Francesco”.

L’Archiginnasio d’oro è il maggior riconoscimento civico del Comune di Bologna a personalità del mondo dell’arte, della cultura e della scienza e consiste in una riproduzione dorata della facciata del Palazzo dell’Archiginnasio. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, come in questo caso, o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali.