Consiglio comunale, approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Bologna alla Brigata Aeromobile Friuli

BOLOGNA – Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Bologna alla Brigata Aeromobile Friuli. Come si legge nelle motivazioni: “Il 21 aprile 1945, l’87º Reparto “Friuli” fu la prima Unità dell’Esercito Regolare Italiano ad entrare in Bologna, segnando un momento storico e simbolico: l’inizio della Liberazione della città dal nazifascismo. Quel gesto, compiuto in una delle fasi cruciali della Seconda Guerra Mondiale, ha inciso in modo indelebile nella memoria collettiva della nostra comunità, rappresentando un punto di svolta nella riconquista della libertà e della democrazia”.