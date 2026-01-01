Confermata la forza del Capodanno di Rimini

Città piena, sog

Giorni più lunghi e uno sguardo già rivolto a un 2026 di grandi eventi

RIMINI – Il ballo al mare e i deejay set in centro illuminati da un incendio al castello mai così potente e suggestivo: Rimini archivia le novità del Capodanno 2025 con un bilancio estremamente positivo, che conferma la bontà di una formula capace di rinnovarsi di anno in anno e di distribuire la festa su più giorni, ampliare gli spazi e il pubblico e allungare la permanenza media dei visitatori in città.

Complice il bel tempo e un programma diffuso e diversificato che ha preso il via già dal 29 dicembre, Rimini ieri ha offerto un colpo d’occhio da “ferragosto invernale”, con alberghi pieni e una presenza turistica costante non solo a cavallo della notte di San Silvestro, ma anche nei giorni successivi. I primi riscontri di Visit Rimini confermano una media di soggiorno più alta rispetto agli anni precedenti, con molti ospiti arrivati già dal 29 dicembre e una città ancora animata il 2, 3 e 4 gennaio.

Una conferma importante per un format che, dopo l’esperimento riuscito dello scorso anno, si è consolidato ulteriormente: non un unico grande evento, ma un Capodanno articolato su più giornate e più luoghi, capace di tenere insieme musica, cultura e identità.

A inaugurare il “Capodanno più lungo” sono state le anteprime dei due concerti gratuiti in piazza Malatesta: Edoardo Bennato il 29 dicembre e Francesca Michielin il 30 dicembre hanno portato migliaia di persone nel cuore della città. Per arrivare nel migliore dei modi alla notte del 31 dicembre, quando Rimini si è trasformata in una gigantesca piazza diffusa di festa, con dj set e appuntamenti musicali in ogni angolo del centro storico e sul lungomare.

“Il bilancio di questo Capodanno – commenta il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – è molto chiaro: la formula del Capodanno spalmato su più giorni è vincente e oggi possiamo dirlo con ancora più convinzione. I numeri delle presenze, il colpo d’occhio di una città piena già dal 29 dicembre e viva fino ai primi giorni di gennaio, ci dicono che Rimini è sempre più scelta non per una sola notte, ma per una vera vacanza di fine anno. Abbiamo confermato l’intuizione dello scorso anno, rafforzandola e variando il racconto: due grandi concerti di anteprima che hanno fatto il pieno, una notte di San Silvestro con una città intera trasformata in un’unica grande festa diffusa, e una novità come la Liscio Street Parade al mare che ha saputo unire identità, tradizione e contemporaneità. Oggi, con l’Opera di Capodanno, apriamo idealmente un anno eccezionale, il 2026, con uno sguardo ottimista e sempre più internazionale. Il calendario degli eventi già programmati – dal ritorno di Vasco Rossi all’anteprima di Achille Lauro, da Routes Europe 2026 all’Adunata nazionale dei Carabinieri, fino a Velocity – racconta una città che continua a crescere, a osare e a proporsi come protagonista sulla scena nazionale e internazionale. Rimini dimostra ancora una volta di saper lavorare sul lungo periodo, costruendo attrattività, qualità e visione.”

Tra le novità più apprezzate, la Liscio Street Parade – New Year Edition al mare, che ha portato il folklore romagnolo e le sue evoluzioni contemporanee in piazzale Kennedy. Una prima edizione che è stata un successo, con il pubblico che ha riempito Piazzale Kennedy già a partire dalle 21 e 30 riempiendo la pista da ballo fin da subito. Alle 23 il Sindaco di Rimini ha portato il suo saluto al Popolo del Liscio convenuto un po’ da tutte le principali regioni del Centro Nord Italia confermando anche il traino turistico di grandi eventi di liscio e di ballo. A mezzanotte saluto del nuovo anno con il sold out.

In centro storico la festa è entrata subito nel vivo con tutti i contenitori culturali aperti con musica, balli e proposte uniche che hanno accolto un flusso fra Domus del chirurgo, Palazzo del Fulgor che ha ospitato il fotoset di Risomania, il Museo della città per il brindisi d’arte, il cortile della Biblioteca, i balli latini al teatro degli Atti, le atmosfere in stile Cotton club al Teatro Galli, la musica elettronica nel giardino dell’Ala Moderna che si è trasformato in uno spazio di musica elettronica, arte e cultura con RIMINI ELECTRIQUE, la Serra Sonora nei giardini dei palazzi dell’arte.

Gremite le due piazze con la Deejay Rotation e il dj set di RDS 100% GRANDI SUCCESSI in un flusso continuo di persone, fino al momento del brindisi di mezzanotte in piazza Cavour con Roberta Lanfranchi insieme al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a fare gli auguri di buon inizio d’anno con le hit più ritmate dal ’90 del Discoradio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari, mentre sulle altre consolle proseguiva la staffetta dei deejay della scena musicale delle discoteche della Riviera con Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier, accompagnati dal violinista Mark Lanzetta.

A mezzanotte e mezza piazza Malatesta si è riempita in ogni anfratto per il momento più atteso e magico, quello dello spettacolo dell’incendio al Castello che si è presentato nella nuova versione potenziata dall’incontro fra gli effetti luminosi e lo spettacolo di fuochi artificiali (a volume depotenziato) che ha incantato il pubblico per dodici minuti immergendolo nel sogno fuori dal tempo con 10mila effetti di fuochi e scie luminose che hanno raggiunto 20 metri di altezza.

La festa prosegue nei prossimi giorni con gli appuntamenti culturali e musicali che accompagneranno la città fino all’Epifania, confermando Rimini come una delle destinazioni italiane più attrattive per le festività di fine anno.

Il 2026 di Rimini si apre il 1° gennaio con il duplice richiamo della tradizione e dell’arte: mentre i più audaci sfidano l’Adriatico con il tradizionale Bagno di Capodanno a Marina Centro e a Torre Pedrera, il Teatro Galli rinnova la tradizione di aprire il nuovo anno in lirica alzando il sipario sulla grande Opera con l’Aida di Giuseppe Verdi. Per chi preferisce il benessere all’aria aperta, la Camminata della Salute offre un percorso rigenerante di 10 km sulla battigia tra Rimini e Riccione.

L’attesa per l’Epifania è scandita da momenti di grande suggestione collettiva, come quello del 5 gennaio, quando la città accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. La staffetta attraverserà Rimini dal mare al centro storico, culminando il percorso in Piazza Malatesta con l’accensione del braciere celebrativo da parte della campionessa azzurra Nicole Piomboni.

La magia dell’Epifania, il 6 gennaio, trasforma la città con l’arrivo dei Re Magi, una parata multiculturale e musicale che parte dal Ponte di Tiberio per raggiungere il Tempio Malatestiano.

Ecco tutti gli appuntamenti dell’inizio del nuovo anno:

1, 3 e 4 gennaio 2026

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Opera lirica di Capodanno: Aida

Al Teatro Galli di Rimini, come da tradizione, il nuovo anno si apre nel segno della grande lirica, con l’AIDA di Giuseppe Verdi. Giovedì 1 gennaio, alle ore 17:30, il sipario si alza sul melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni. L’allestimento, curato dal Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli in collaborazione con il Comune di Rimini, vedrà sul podio il M° Jacopo Rivani alla conduzione dell’Orchestra La Corelli di Ravenna, con la regia di Paolo Panizza e la direzione del coro affidata al M° Marcello Mancini. Tra storia e leggenda, Aida nacque dal desiderio del Viceré d’Egitto, Ismail Pascià, di celebrare l’apertura del Canale di Suez con un’opera grandiosa. Dopo un primo rifiuto, Verdi accettò la sfida e nel 1871 diede vita a un capolavoro che da allora continua a incantare il mondo. Un appuntamento imperdibile per iniziare il 2026 avvolti nella magia del melodramma italiano.

Orario: 1 gennaio ore 17.30 / 3 gennaio ore 20.30 / 4 gennaio ore 17.30

Biglietti acquistabili presso Palazzi dell’Arte Rimini, Piazza Cavour 26.

Info: www.corogallirimini.it

giovedì 1° gennaio 2025

Rimini, Bagno Luca 66 a Torre Pedrera e Piazzale Boscovich Marina Centro

Bagno di Capodanno

Bagno ghiacciato, bagno fortunato: un bel tuffo nelle acque del mare Adriatico è diventato uno degli appuntamenti sulla spiaggia tra i più attesi delle festività natalizie e ormai sono sempre di più gli ardimentosi che vogliono partecipare al tuffo tra le onde gelate del mare d’inverno. A Torre Pedrera davanti al bagno 66 la spiaggia si anima in collaborazione con Fluxo. Il ritrovo è previsto alle ore 11:00 al Tombola Park per la preparazione al tuffo di Capodanno con il metodo Warm Inside. Dopo gli esercizi di respirazione, un trenino condurrà i partecipanti al Bagno 66 per il bagno collettivo delle ore 12:00.. A Marina Centro il ritrovo è alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, davanti al presepe di sabbia. Qui alle ore 11:30 si esibirà il Tenore Mauro Montanari che durante la fase di preparazione del Bagno canterà alcune arie davanti al Presepe.

Tutti coloro che vogliono condividere questo momento sono i benvenuti. Ritrovo intorno alle ore 12.00.

giovedì 1 gennaio 2026

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini Marina Centro

Camminata della Salute

Una camminata sulla spiaggia è rigenerante per iniziare l’anno con leggerezza, relax e benessere e dimenticare gli eccessi della notte di festa. È il modo ideale per resettare corpo e mente e inaugurare il nuovo anno con l’energia giusta e una promessa di salute. Si affronterà un percorso panoramico di 10 kmche da Rimini porta a Riccione con una camminata a ritmo sostenuto, accessibile e adatta a tutti, guidata dal team professionale di Elen Souza. Ritrovo in spiaggia alle ore 11.

Info: 348 0981594 – info@elensouza.com

5 gennaio 2026

Rimini, lungomare e centro storico

Rimini protagonista nel percorso della Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026

A Rimini, le festività si arricchiscono di un evento di risonanza nazionale con l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. L’emozionante staffetta della Fiamma Olimpica fa tappa il 5 gennaio 2026, interessando l’intera città, dal mare al centro storico, dove si svolgeranno le attività celebrative che culmineranno intorno alle 19:30 in Piazza Malatesta con l’accensione del braciere da parte dell’ultimo tedoforo, la giocatrice riminese della nazionale di Volley under 21 Nicole Piomboni, grande protagonista della vittoria della medaglia d’oro in Indonesia. Un momento di forte partecipazione collettiva che renderà Rimini parte integrante e vivace di questa emozionante esperienza nazionale di celebrazione dei valori olimpici, proprio nel pieno dell’atmosfera festiva.

Info: www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/staffetta-della-torcia-olimpica/tappe/emilia-romagna

martedì 6 gennaio 2026

Rimini centro storico, dal Ponte di Tiberio, piazza sull’Acqua, al Tempio Malatestiano

In viaggio con i Re Magi

Nel giorno dell’Epifania, a Rimini un grande evento che racconta l’arrivo dei Magi, una grande parata multiculturale e musicale che vede la partecipazione di comunità di diverse nazionalità, in un momento di festa e incontro tra culture. Grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini e provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal, Romania, Filippine, Cina ecc., un ricco corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali si snoderà nei luoghi simbolo del centro storico di Rimini per festeggiare l’arrivo dei misteriosi Re da Oriente, coinvolgendo tutti i presenti in un momento di festa.

L’arrivo dei Re Magi è una ricorrenza celebrata in tanti paesi del mondo che i più piccoli attendono per vedere dal vivo Baldassarre, Melchiorre e Gasparre, così affascinanti nei loro sfavillanti vestiti, attorniati da una corte di curiosi animali esotici e sempre gentili di doni verso i bambini.

Il corteo parte dal Ponte di Tiberio con l’arrivo dei Re Magi a bordo di scialuppe. Qui avviene l’incontro con Re Erode. I Re Magi mirano la Stella Cometa, poi il corteo continua attraverso il centro storico fermandosi in piazza Cavour ‘sulla piazza di Betlemme’ per poi percorrere via IV Novembre dove ‘I Re Magi presentano i loro doni’ e arrivano infine in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, per ‘adorare il Re dei Re’.

Questa parata riunisce ogni anno centinaia di figuranti, cori e musicisti in uno spettacolo unico. Il vero cuore dell’evento è però l’impegno per l’integrazione e la partecipazione, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, provenienti da scuole, parrocchie, gruppi scout e comunità straniere residenti.

In un’atmosfera di festa particolarmente suggestiva, un segno di unità e fratellanza per tutti i popoli.

Una produzione di Made Officina Creativa, in collaborazione con Comune e Diocesi di Rimini e numerosissime realtà del territorio.

Orario: dalle ore 17 alle 19. Info: www.madeofficinacreativa.com

martedì 6 gennaio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Gran concerto dell’Epifania

Come è ormai tradizione è la Banda città di Rimini, diretta dal m° Jader Abbondanza, con il M° Stefano Serafini alla tromba solista a concludere il caleidoscopio di eventi programmati nell’ambito di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”.

La Banda Città di Rimini al gran completo si esibisce in concerto sul palco del teatro Galli.

Il programma del concerto prevede, oltre ai migliori brani per banda, alcuni arrangiamenti inediti di sicuro impatto musicale. I biglietti sono disponibili sul portale Vivaticket.

Ore 17.30 Info: www.facebook.com/bandacittadirimini

LA BEFANA

martedì 6 gennaio 2026

Rimini, Borgo San Giuliano, ritrovo viale Tiberio, Piazzetta Sergio Zavoli

Befana Borgo Run

La Befana arriva … di corsa nel Borgo San Giuliano e propone una simpatica rivisitazione della tradizione, sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica. Un facile percorso nel dedalo delle stradine del caratteristico Borgo, alla ricerca delle befane pronte ad omaggiarvi di caramelle… (o carbone?).

Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi per l’iscrizione la mattina del 6 gennaio (dalle ore 10:30) presso la Piazzetta Sergio Zavoli, nella zona pedonale di viale Tiberio (di fronte al civico n.11). All’iscrizione si riceverà la speciale calza fatta a mano dalle befane del borgo.

Quota di partecipazione € 5. L’intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza.

Partenza ore 11:15. Al termine della manifestazione sono previsti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano che saranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti e sarà offerto un ristoro.

Orario: 10:30 – 13:00. Info: www.societadeborg.it

martedì 6 gennaio 2026

Rimini, piazza Malatesta

La Befana dei Pompieri

Festa della Befana con i Vigili del Fuoco

Il 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana a Rimini si trasforma in un evento ricco di adrenalina in particolare per i bambini che potranno diventare “pompieri per un giorno” e vivere una mattinata con i Vigili del Fuoco grazie a “Pompieropoli”, un percorso ludico-educativo allestito con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco in quiescenza in collaborazione con il Comando Provinciale VVF Rimini. Chi vuole potrà cimentarsi in vere e proprie sfide da pompiere, da emozionanti postazioni come il ponte tibetano e la teleferica.

Il culmine della festa sarà l’arrivo spettacolare della Befana, che scenderà in piazza con una discesa acrobatica direttamente da Castel Sismondo, regalando meraviglia e calze a tutti i presenti.

Orario: 9 – 13 (con arrivo della befana alle 10.30 circa). Ingresso libero

martedì 6 gennaio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

La Befana al museo!

Racconto animato a cura di Cristina Sedioli

Un viaggio fantastico tra i dipinti per trovare una strana Befana nascosta nel museo.

A seguire i bambini realizzano il “Ritratto stregato della Befana”

Adatto a 3- 8 anni. Durata 1 ora. Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/befanaalmuseo

Ore 16.30 Ingresso gratuito su prenotazione. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

martedì 6 gennaio 2026

Rimini, spiaggia libera e Villaggio di Natale in Piazzale Boscovich

La Befana vien dal Mare

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la Befana che viene dal mare, organizzata dall’Ice Village – Presepe di Sabbia in collaborazione con Marina di Rimini Jet Riders.

L’evento prevede una serie di esibizioni spettacolari nello specchio d’acqua antistante l’imboccatura della Darsena e attività di intrattenimento sulla banchina adiacente alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il programma entra nel vivo alle ore 15:00 con uno show di grande impatto visivo: grazie all’utilizzo del Flyboard, una Befana “volante” emergerà dalle acque del porto sollevandosi in aria, scortata dalle moto d’acqua e dai mezzi del Soccorso Volontari in Mare. Lo spettacolo proseguirà alle 15:30 con il Freestyle di Max Accumulo, vice-campione mondiale ed europeo, che offrirà al pubblico una serie di evoluzioni, piroette e salti acrobatici in sella alla sua moto d’acqua.

Al termine delle acrobazie, la Befana approderà finalmente in banchina per incontrare i più piccoli. Dalle ore 16:00, la festa si sposterà all’interno dell’Ice Village, dove inizierà la distribuzione di caramelle e dolciumi. L’area centrale del villaggio, davanti al Presepe di Sabbia, si animerà con truccabimbi e altre Befane, offrendo a tutte le famiglie l’occasione per scattare foto ricordo e chiudere in allegria il periodo delle festività. Dalle ore 15.00.

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

sabato 3 gennaio 2026

Cinemino e Cineteca Comunale – Rimini centro storico

Cuarón in controcampo

Dopo l’assegnazione del Premio Fellini ad Alfonso Cuarón, uno tra i più apprezzati cineasti contemporanei, continua fino al 17 gennaio la speciale rassegna tra la sala del Cinemino al Palazzo del Fulgor e la Sala della Cineteca, con appuntamenti ad ingresso gratuito.

Sabato 3 gennaio proiezioni di

ore 14:00 – Cinemino di Palazzo del Fulgor: Amarcord di Federico Fellini (Italia/Francia 1973, 123′)

ore 21:00 – Cineteca: Gravity di Alfonso Cuarón (UK/USA 2013, 91′)

Federico Fellini e Alfonso Cuarón: due generazioni, due sguardi sul cinema e sulla realtà, due mondi poetici che si intrecciano, per la prima volta, a Rimini. Una sorta di slalom parallelo per far emergere, attraverso la presenza fantasmatica di Fellini, lo sguardo di Cuarón sulla memoria, la città, il corpo, la famiglia, l’apocalisse, il desiderio. Un omaggio al regista premiato e al suo cinema, capace di tenere insieme spettacolo e profondità emotiva, invenzione formale e attenzione al reale.

Orario: Al cinemino alle ore 14; In Cineteca alle ore 21. Ingresso libero fino esaurimento posti

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/

sabato 3 gennaio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Oscillum….il cacciasfortuna dei Romani

Laboratorio di Natale a cura di Rita Bambini e Angela Marcatelli

Per propiziarsi un bel 2026, cosa c’è di meglio se non crearsi il proprio portafortuna? Partendo dagli oggetti dei romani presenti nella sezione archeologica, si ascoltano aneddoti, curiosità, e si prendono piccoli spunti per poi costruirlo con carta, colla e tanta fantasia.

Da 6 anni. Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/oscillum

Ore 16.30 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

4, 6 gennaio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Junior Cinema

Continua la rassegna Junior Cinema, l’appuntamento domenicale con il cinema riservato alla famiglia.

Domenica 4 gennaio proiezione del film ‘Scirocco e il regno dei venti’. Martedì 6 gennaio è la volta di ‘Il grande Natale degli animali’.

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/junior-cinema/

domenica 4 gennaio 2026

Santuario delle Grazie, via delle Grazie 10 – Covignano di Rimini

Cori sotto l’Albero: Stella Splendens

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO

Il Gruppo Corale Nostra Signora di Fatima si esibisce in un concerto di melodie natalizie, con brani polifonici di epoche e nazionalità diverse.

Ore 17.45 Ingresso libero rimini@aerco.emr.it

domenica 4 gennaio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

La cornice delle Feste

Laboratorio di Natale a cura di Angela Marcatelli

Come si sa, la “Befana tutte le feste porta via” e in queste settimane si sono scattate molte foto a ricordo delle feste. Quindi, perché non costruire una cornice con cui inserire quella che piace di più?

Passeggiando per il Museo, si prende spunto per la decorazione dalle cornici più particolari e dagli stessi quadri. Da 6 anni. Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/cornice

Ore 16.30 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

martedì 6 gennaio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Il torneo dei latrunculi

Laboratorio a cura di Ilaria Balena

Per ragazzi da 9 anni e adulti. L’antico gioco da tavolo dei Romani.

Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/iltorneodeilatruncoli

Ore 10.30 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

lunedì 6 gennaio 2026

Chiesa Istituto Maccolini, Via Massimo d’Azeglio, 5 – Rimini

Cori sotto l’Albero: Incanto di Natale

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO

Un concerto di musiche natalizie con suoni e tradizioni dei paesi del mondo, per concludere insieme le festività con armonia e bellezza.

Ore 15.45 Ingresso gratuito rimini@aerco.emr.it

martedì 6 gennaio 2026

Le Befane Shopping Centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Lotteria di Natale IOR

In occasione della festa dell’Epifania, al Centro Commerciale Le Befane, l’Istituto Oncologico Romagnolo propone la Tradizionale lotteria di Natale, il grande gioco solidale, a sostegno dei progetti di ricerca contro il cancro. Durante il pomeriggio la Befana IOR distribuirà caramelle ai bambini presenti e racconterà loro delle fiabe. Alle ore 17 ci sarà l’estrazione dei 22 premi in palio in questa edizione.

I biglietti sono in vendita il giorno stesso della festa al Centro Commerciale le Befane, al prezzo di 2,50€ l’uno. Inoltre fino al 6 gennaio è possibile acquistarli in tutte le sedi IOR e in tanti punti vendita: https://www.ior-romagna.it/iniziative-ed-eventi/lotteria-solidale-ior-vinci-per-aiutare, e online su: https://shop.ior-romagna.it/natale.html (minimo 4 biglietti). Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con CONAD la Lotteria IOR diventa l’unica in cui o si vince o si recupera quello che si è speso. Infatti, tutti i biglietti non vincenti diventeranno automaticamente un buono sconto per tutto il loro intero valore in tutti i Supermercati Conad della Romagna, dal 7 gennaio fino al 23 febbraio, su una spesa minima di 20 euro e cumulabili tra loro.

I numeri vincenti della lotteria verranno pubblicati sul sito: www.ior-romagna.it e su tutti i canali social dello IOR mercoledì 7 gennaio.

Orario: dalle 15 alle 17. Ingresso libero. Info: www.ior-romagna.it