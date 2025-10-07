REGGIO EMILIA – La fase finale del Concorso Nazionale di Corti Teatrali – Scomposti 25–26 rappresenta l’approdo di un percorso lungo, appassionato e condiviso.

Le 14 compagnie finaliste portano in scena visioni, linguaggi e sensibilità differenti, affrontando temi urgenti e profondi con coraggio, lucidità e poesia.

Si parlerà di religioni, violenza contro le donne, emarginazione, alcolismo, ma anche di memoria e di attualità: dal ricordo di Genova 2001 alle contraddizioni del presente, da ciò che accade lontano – in Sicilia – a ciò che si consuma silenziosamente accanto a noi.

Temi sociali, civili, contemporanei. Argomenti trattati talvolta con leggerezza, sarcasmo e ironia, ma sempre mossi dalla necessità di comunicare ciò che si sente, ciò che vibra dentro chi fa teatro.

La forma artistica è stata centrale nella selezione, ma è il contenuto che continua a risuonare sotto ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio.

Durante la due giorni di spettacoli, il concorso diventa anche luogo d’incontro e di confronto: uno spazio in cui le compagnie dialogano tra loro e con il pubblico, discutendo di teatro, di linguaggi, di differenze di visione.

Il pubblico, da sempre parte attiva di questo progetto, ha risposto con entusiasmo alle edizioni precedenti, e anche quest’anno siamo felici di aprire la stagione con una novità: la sperimentazione di orari non convenzionali, per permettere a pubblici diversi di partecipare e vivere il teatro in momenti nuovi della giornata.