Conclusione a bottino pieno: Bologna guadagna la vittoria 3-1 contro la Benacus Veneto

BOLOGNA – Hokkaido Bologna – Volley Benacus Veneto 3-1

Parziali: 23-25, 25-18, 25-19, 25-16

Hokkaido Bologna: Dalfiume 15, Ronchi 13, Bigozzi 10, Reccavallo 9, Serenari 9, Bernardis 7, Popov 3, Bandieri 2, Tito 2, Tassoni 1, Chiella (L), Falzone 1, Imperato, N.e: Ricci Maccarini.

Volley Veneto Benacus: Polacco 13, De Agostini 12, Dell’osso 7, Cantagalli 7, Cuda 6, Guardavascio 2, Dietre 2, Spagnuolo 1, Antecini 1, Ravelli 1, Viola (1), Gatti (L), Thei.

Ultima partita di campionato e 3 punti a segno per l’Hokkaido Bologna che sabato 10 Maggio ha sfidato la Volley Veneto Benacus e concluso un’annata straordinaria ottenendo gli ultimi 3 punti in palio della stagione.

“Partita a chi si è mostrata subito in salita ma nella quale abbiamo stabilito una dominanza totale a partire dal secondo set”– le dichiarazioni dell’opposto Anton Popov al termine del match- “Tutto l’organico di pallavolo a Bologna è riuscito a trovare spazio all’interno del campo nel corso dei set in coronazione di una stagione coi fiocchi”.

Coach Guarnieri rimescola le carte in gioco schierando Tassoni e Ronchi sulla diagonale di posto 2, Bernardis e Dalfiume in banda, Reccavallo e Bigozzi al centro e Chiella in seconda linea i quali fin dai primi punti riescono ad esprimere un ottimo gioco grazie alla costanza del primo tocco che permette al regista Tassoni di sfruttare tutti i punti rete e allungare 8-5. Nella seconda metà del set la Benacus riesce però a trovare continuità e un break importante che da 16-15 gli permette il sorpasso 18-21 e di chiudere il set 23-25.

Nel secondo parziale è Bologna a scandire da subito il ritmo allungando a +6 nella seconda metà di set, distanza che impedisce alla Benacus di risalire e permette invece all’Hokkaido di pareggiare i conti 25-18.

Nel terzo set un cambio in banda per Bologna: Serenari al posto di Dalfiume, che entra subito in partita realizzando in soli due parziali 9 punti. Nonostante un inizio di set combattuto, nel finale i rossoblù impongono il proprio gioco chiudendo il set 25-19 e conducendo la partita 2-1.

Ultimo set della stagione che vede protagonisti il giovanissimo palleggiatore Luca Falzone, Bandieri e Tito al centro e l’opposto Popov, rientrato dopo un infortunio che gli è costato un riposo forzato. La neo-formazione da subito comanda il set 8-4, distanza che cresce esponenzialmente 21-14 verso il finale. Pochi errori bolognesi, un gioco ordinato e armonioso le permettono di chiudere anche il quarto set 25-16 e la partita 3-1, prendendosi una bella rivincita per la sconfitta 3-2 dell’andata e chiudendo il campionato ancora una volta dimostrando di essersi guadagnata il terzo posto, più che consolidato.

I giovanissimi U19 hanno meritato il campo, dimostrando di poter competere ad alto livello ed ora sono pronti per le fasi di qualificazioni delle finali nazionali che avranno luogo a Termoli a partire da lunedì 12 Maggio.