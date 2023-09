Concerto Ensemble Recherche l’11 settembre a Parma

PARMA – Traiettorie 2023

Lunedì 11 settembre

Centro di Produzione Musicale “A. Toscanini”, ore 20.30

Ensemble recherche

Sarah Heemann, flauto

Shizuyo Oka, clarinetto

Melise Mellinger, violino

Sofia von Atzingen, viola

Åsa Åkerberg, violoncello

Klaus Steffes-Holländer, pianoforte

György Kurtág (1926)

Hommage à R. Sch., op.15/d (1990)

per clarinetto, viola e pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)

Märchenerzählungen, op. 132 (1853)

per clarinetto, viola e pianoforte

Brigitta Muntendorf (1982)

shivers on speed (2013)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

Wolfgang Rihm (1952)

Chiffre IV (1983-1984)

per clarinetto, violoncello e pianoforte

Arnold Schönberg (1874-1951)

Kammersymphonie, op. 9 (1906-1907)

trascrizione per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte di Anton Webern (1923)

Finita la pausa estiva, torna la XXXIII edizione della rassegna di musica moderna e contemporanea Traiettorie con dieci dei diciannove concerti previsti dal cartellone di quest’anno. Dieci concerti di grande densità qualitativa nella scelta dei programmi e degli interpreti, accumunati dalla focalizzazione sulla musica mitteleuropea, e con ensemble come Recherche, Prometeo e Neue Vocalsolisten, solisti del calibro di Florent Boffard, Peter Pichler e Hae-Sun Kang, giovani di talento come il pianista Pietro Ceresini, formazioni cameristiche che vanno dalle percussioni di Simone Beneventi, a Minguet Quartett e al duo di fiati Laura Faoro e Roberta Gottardi, che chiuderà la rassegna in novembre.

Si comincia lunedì 11 settembre alle ore 20:30 nel Centro di Produzione Musicale «A. Toscanini» di Parma (di fronte all’Auditorium Paganini) proprio con Ensemble Recherche, che torna per la diciottesima volta a Traiettorie, dove aveva debuttato nel 1995. A quell’epoca l’ensemble di Friburgo era stato fondato da appena dieci anni: da allora ha realizzato un migliaio di prime assolute e una sessantina di registrazioni, posizionandosi fra i gruppi leader del suono contemporaneo, ormai regolarmente presente in tutte le maggiori rassegne internazionali. È anzi fra quei gruppi che ha saputo storicizzare il suono e la prassi esecutiva del secondo XX secolo, grazie anche allo stretto rapporto personale con alcuni compositori come Lachenmann, Rihm, Sciarrino, Grisey, Henze.

A Traiettorie 2023 Recherche porta sei dei suoi otto strumentisti (Sarah Heemann, flauto; Shizuyo Oka, clarinetto, Melise Mellinger, violino; Sofia von Atzingen, viola; Åsa Åkerberg, violoncello e Klaus Steffes-Holländer, pianoforte) e un programma che approfondisce la linea tematica della «risonanza» nella musica tedesca: partendo dal capostipite della risonanza dell’inconscio, Robert Schumann, di cui saranno eseguite le «Märchenerzählungen» per clarinetto, viola e pianoforte, del 1853, per proseguire con l’«Hommage à R. Sch.» (1990) per clarinetto, viola e pianoforte di György Kurtág, che quella risonanza la cerca nell’ascoltatore, e con «Chiffre IV» (1983-1984) di Wolfgang Rihm, per clarinetto, violoncello e pianoforte, un vero e proprio studio di risonanze, ce ne sono più di centotrenta. Dopo «shivers on speed» (2013) per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte della giovane Brigitta Muntendorf, che punta ad acuire la fragilità psicologica dell’ascolto con suoni acuti, salti improvvisi, tremolii e stridori, si chiude con uno dei grandi pezzi del primo Novecento, la «Kammersymphonie» op. 9 (1906-1907) di Arnold Schönberg, nella trascrizione per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte scritta un secolo esatto fa da Anton Webern.

La realizzazione di Traiettorie, partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma – Casa della Musica, Complesso Monumentale della Pilotta, Università degli Studi di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Ernst von Siemens Music Foundation, Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco italiana di sostegno alla creazione contemporanea, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, MACROCOOP – Servizi per la comunicazione. Rinnovata anche la collaborazione con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner.

Biglietteria

È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito VIVATICKET o – il giorno del concerto, a partire dalle ore 19.30 – presso la biglietteria del Centro di Produzione Musicale “A. Toscanini” (Via Toscana 5/a – 43121 Parma).

Costo dei biglietti

Intero: € 15

Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI, dipendenti Chiesi)

Ridotto scuole: € 5 (studenti universitari, studenti e insegnanti del Conservatorio)

Omaggio: under 18

Abbonamento per tre concerti alla Casa della Musica e al CPM Toscanini: € 30