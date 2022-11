CONAN il ragazzo del futuro (“The incredible tide”) di Alexander Key

EMILIA ROMAGNA – In libreria a novembre:

CONAN IL RAGAZZO DEL FUTURO

(“The Incredible Tide”)

il romanzo originale trasposto nell’omonima serie tv dal Premio Oscar Hayao Miyazaki!

Alexander Key

CONAN IL RAGAZZO DEL FUTURO

160 pagine, 15 €, codice isbn 9788885457461

Kappalab

In un futuro non troppo remoto, una guerra planetaria ha causato un cataclisma e la civiltà è stata quasi del tutto spazzata via da inondazioni e maremoti, e come conseguenza le acque degli oceani si sono innalzate fino a sommergere i continenti. In un mondo in cui le sole terre emerse sono quelle che un tempo erano vette e altipiani, i pochi sopravvissuti cercano così di riorganizzarsi e di riprendere i contatti coi loro simili.

Il giovanissimo Conan, rimasto solo su una minuscola isola perduta nell’immenso oceano, è destinato a giocare un ruolo chiave per la rinascita della civiltà umana: inizia cosi la sua appassionante avventura, alla ricerca della dolce Lanna e di suo nonno, luminare della scienza braccato dagli emissari della grigia città di Industria, che sembrano non aver imparato nulla dal cataclisma.

Intanto, là in mezzo al mare, la verde isola di High Harbor è pronta ad accogliere a braccia aperte chiunque desideri far ritorno alla vita semplice di un tempo, abbandonando le armi, la tecnologia inquinante e l’egoismo.

Da questo indimenticabile romanzo per ragazzi la serie animata

CONAN IL RAGAZZO DEL FUTURO

diretta dal Premio Oscar™ HAYAO MIYAZAKI

L’autore:

ALEXANDER KEY (1904–1979) ha iniziato la sua carriera come artista, per poi diventare un affermato autore di libri per ragazzi. Dopo aver intrapreso la carriera di scrittore, si è trasferito con la sua famiglia in una casa sperduta tra le montagne del North Carolina, dove ha composto diversi tra i più acclamati e popolari libri per ragazzi del Novecento, molti dei quali divenuti letture consigliate dalle biblioteche scolastiche.

I suoi romanzi spaziano dal fantasy alla fantascienza, dall’avventura al mito, e sono capaci di stimolare e avvincere qualsiasi lettore. Fra questi, “The Golden Enemy” ha fatto parte della selezione della Junior Literary Guild; “The Forgotten Door” è stato libro di testo per corsi d’inglese e d’insegnamento presso la Winsconsin State University, è stato trasposto in uno sceneggiato tv e ha vinto il Lewis Carrol Award; “Escape to witch mountain” e “Return from the witch mountain” sono stati ripetutamente trasposti in film dalla Disney; “The incredible tide” è stato adattato in una serie animata (appunto, “Conan il ragazzo del futuro”) da Hayao Miyazaki, fondatore dello Studio Ghibli.

Per maggiori informazioni (e acquisto online):

https://www.kappalab.it/libri/conan-il-ragazzo-del-futuro/