“Comunità e contadini”: indagini sulla costruzione e difesa del territorio fra tardo Medioevo ed Età moderna

Lunedì 10 marzo 2025 alle 17 incontro in sala Agnelli

FERRARA – Raccoglie studi e indagini sul ruolo di “Comunità e contadini” nella “Costruzione e difesa del territorio” fra il XIII e il XVIII secolo il volume curato da Franco Cazzola, Matteo Provasi e Rossella Rinaldi (Bologna, Clueb, 2024) che lunedì 10 marzo 2025 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Ne parleranno con i curatori: Massimo Montanari (Professore Emerito, Università di Bologna) e Andrea Caracausi (Professore Ordinario di Storia Economica, Università di Padova).

L’incontro, che potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web, è a cura della Deputazione provinciale ferrarese di Storia patria, con il contributo della Giunta centrale per gli studi storici (Ministero della Cultura) nell’ambito di un Progetto biennale interdeputazionale che ha coinvolto le Deputazioni di Storia patria della Toscana e dell’Umbria.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L’opera miscellanea riunisce studi e indagini presentati nell’ambito del Convegno La costruzione del paesaggio agrario e la manutenzione del territorio: il ruolo dei contadini e delle comunità rurali (tardo Medioevo – età moderna) tenutosi a Ferrara nel novembre 2023, e alcune riflessioni successive scaturite dall’incontro. Sulla base di una consolidata storiografia, si sono messi a fuoco e approfonditi aspetti specifici del mondo contadino, ovvero le caratteristiche e le dinamiche del lavoro agricolo, e i processi trasformativi del paesaggio e delle società che esse hanno promosso. L’arco cronologico di lungo periodo tratteggiato, dal tardo Medioevo fino all’Unità, permette di apprezzare le singolarità delle varie ‘Italie’ prima che l’unificazione dello Stato nazionale producesse un fenomeno di uniformazione delle tradizioni locali. Sul versante geografico, è stato scelto un approccio dichiaratamente comparativo, puntando in particolare sul confronto tra l’area cosiddetta mezzadrile della Toscana e dell’Umbria, e le terre padane dell’Emilia e del Veneto, caratterizzate da forme di conduzione diversificate e complesse. Il combinato disposto dei vari contributi, tutti solidamente interessati a far parlare le fonti primarie, delinea un affascinante affresco diacronico del territorio della Penisola, in cui il paesaggio, le istituzioni, le comunità locali interagiscono e dialogano su vari piani.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara

canale youtube Archibiblio web