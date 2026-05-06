‘Come ti difendi’, il giornalista e scrittore cesenate Francesco Zani presenta il suo ultimo libro in Biblioteca Malatestiana (FOTO)

Appuntamento a giovedì 7 maggio, alle ore 17:30. Ingresso gratuito

CESENA – Giovedì 7 maggio, alle ore 17:00, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani ‘Come ti difendi’ (Mondadori, 2026). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Stefano Maldini, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire i temi e le suggestioni di un’opera che intreccia memoria, identità e destino. L’evento è a cura della Libreria Giunti al Punto di Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana.

Come ti difendi racconta le vite parallele di Sergio e Armando, due uomini legati da un senso profondo di responsabilità verso il proprio destino familiare. Li incontriamo da giovani, negli anni Settanta, in un borgo di pescatori affacciato sull’Adriatico, e li seguiamo fino ai primi anni Duemila, mentre cercano di costruire una propria identità. Sergio è l’ultimo erede di una dinastia di pescatori di tonni e sente il peso di una tradizione inevitabile; Armando, invece, è una promessa del tennis, alla ricerca di uno spazio di libertà lontano dalle aspettative. Le loro esistenze si sviluppano in parallelo, immerse in una provincia vivace e corale, popolata da personaggi e voci che ricordano un affresco quasi felliniano. Su tutto si staglia la figura di Messico, personaggio memorabile che attraversa le vicende ponendo una domanda essenziale: «Ma tu, come ti difendi?».

Con una scrittura capace di essere insieme ruvida e incantata, l’autore costruisce un mondo narrativo denso e originale, in cui un piccolo paese si trasforma in un universo complesso e universale.

Nato a Cesena nel 1991, Francesco Zani ha studiato Filosofia ed Editoria e Scrittura. Ha lavorato per televisione e teatro, e oggi collabora con il podcast Tintoria. Scrive per “La Stampa”, “Rivista Studio” e “Rivista Undici”, oltre a curare programmi per festival culturali. Nel 2023 ha esordito con il romanzo Parlami (Fazi Editore).