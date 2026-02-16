Come ogni anno, anche Piacenza “s’illumina di meno”

PIACENZA – Si è svolta stamani in Municipio la conferenza stampa di presentazione – a cura dell’assessora all’Ambiente, Serena Groppelli – delle attività legate all’edizione 2026 della campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico “M’illumino di meno”.

Nell’occasione, sono stati illustrati anche gli esiti del monitoraggio sul Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc). Nelle foto, accanto all’assessora Groppelli, i colleghi del Servizio Ambiente, Alessandra Bonomini responsabile Infoambiente e Giacomo Cerri referente del monitoraggio sul Paesc.

“M’illumino di meno”, edizione 2026

Dal 2007 il Comune di Piacenza aderisce a “M’illumino di meno”, campagna di sensibilizzazione che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 e che dal 2023 fissa la data stabile del 16 febbraio (anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto) riconosciuta nel 2022 quale “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”.

Il Comune tradizionalmente aderisce con lo spegnimento simbolico delle luci artistiche dei suoi monumenti, la predisposizione di scaffale e bibliografia a tema a cura della biblioteca Passerini Landi, l’invito alla cittadinanza – anche attraverso i canali social – a ridurre gli sprechi, attività promosse con le scuole e le associazioni dal Ceas comunale e Infoambiente (concerti acustici al buio e semibuio, laboratori didattici sul tema del risparmio energetico e delle risorse, riflessioni guidate su inquinamento luminoso delle nostre città ed esplorazioni del cielo notturno, moduli sulla crisi climatica in atto, buone pratiche di economia circolare, mobilità sostenibile e sani stili di vita).

Il sottotema 2026 “Ascolta, si fa scienza” è dedicato a valorizzare il contributo della ricerca e della comunicazione scientifica.

Questo l’elenco in sintesi di quel che succederà a Piacenza fra il 16 e il 19 febbraio:

16 febbraio

– concerti al buio presso le scuole primarie De Gasperi (coro) e Taverna (selezione Orchestra 5/4)

– pedibus illuminanti

– spegnimento simbolico dell’illuminazione artistica di Palazzo Gotico e Palazzo Farnese

– ore 18 il bicibus della scuola primaria Vittorino da Feltre partecipa a una pedalata notturna con associazione Fiab Amolabici

– ore 18 il gruppo di lettura “Besurica, il giardino delle parole” legge brani scelti sul tema

– Infoambiente videointervista Alessandro Sisti, sceneggiatore Disney e giornalista, sul tema “La scienza a fumetti”

– la biblioteca comunale Passerini Landi allestisce vetrine e scaffali dedicati al tema e propone una bibliografia specifica pubblicata sul proprio sito internet

18 febbraio

– mattina il Liceo Colombini propone a tutta la scuola la visione di tre brevi video a tema, con espressione di voto di preferenza per ciascuna classe

19 febbraio

– concerto al semibuio presso la scuola primaria Due Giugno – 100 bambini/e cantano una selezione di brani di Beethoven. Progetto “Bambini all’opera!” con la direzione del maestro Corrado Casati. Segue attività sui supereroi del risparmio energetico