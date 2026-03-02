Cinema d’argento, mercoledì 4 marzo in cartellone “A complete unknown” diretto da James Mangold

PIACENZA – Nuovo appuntamento mercoledì 4 marzo alle 15, alla Multisala Politeama, con “Cinema d’argento”, la rassegna di film dedicata alla terza età promossa dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. In cartellone questa settimana, con ingresso gratuito, “A complete unknown” (Usa, 2024) diretto da James Mangold. Nel cast, Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook.

Ispirato al libro di Elijah Wald, “Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica”, il film di James Mangold ricostruisce i quattro anni tra il 1961 e il 1965 in cui l’arruffato e apparentemente mite diciannovenne Robert Allen Zimmerman arriva nel West Village di New York dal natio Minnesota con la sua chitarra e una valigia piena di canzoni e idee sconvolgenti, sbalordisce la scena musicale e culturale dell’epoca e ascende repentinamente alla fama. Ma poi, rifiutando di venire incasellato nel movimento folk, fa una scelta controversa destinata a cambiare per sempre il corso della musica e la cultura non solo rock e non solo americana: Dylan infatti suona al Festival di Newport con un gruppo rock elettrico e abbandona i testi impregnati di messaggi politici in favore di un lirismo surreale tra Rimbaud e Dylan Thomas. La comunità di Greenwich Village lo considera un traditore, ma il mondo è ormai ai suoi piedi.

Seppur non radicale quanto il trattamento di Todd Haynes in “Io non sono qui” – che scomponeva Dylan in personaggi multipli, interpretati da attori differenti tra loro per età o etnia di appartenenza – l’operazione di Mangold è abbastanza accorta da evitare l’approccio più tradizionale alla materia biografica. Molto del peso del film è sulle spalle di Timothée Chalamet, ma anche Edward Norton è straordinario nei panni di Pete Seeger, il mentore disilluso, che si rende conto da subito che Dylan lo tradirà come Giuda e che lo surclasserà quanto a talento, ma non può fare a meno di credere in lui.