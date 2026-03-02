Teatro Diego Fabbri, Forlì: dal 6 all’ 8 marzo Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio in “Otello”

FORLÌ – Teatro Diego Fabbri, Forlì

PROSA

Venerdì 6, sabato 7 marzo ore 21 – domenica 8 marzo ore 16

Teatro Stabile d’Abruzzo, Marche Teatro, Stefano Francioni Produzioni

in collaborazione con Teatro Maria Caniglia

GIACOMO GIORGIO GIORGIO PASOTTI

OTELLO

di William Shakespeare

drammaturgia di Dacia Maraini

e con Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni,

Salvatore Rancatore, Andrea Papale, Dalia Aly

adattamento scenico Antonio Prisco – musiche Patrizio Maria D’Artista

scena Giovanni Cunsolo – immagini Thierry Lechanteur – costumi Sabrina Beretta

regia Giorgio Pasotti

Appuntamento conclusivo con la Stagione di Prosa 2025/26 del Teatro Diego Fabbri di Forlì: venerdì 6 e sabato 7 marzo alle ore 21 e domenica 8 marzo alle ore 16, GIACOMO GIORGIO e GIORGIO PASOTTI saranno protagonisti di OTELLO di William Shakespeare, spettacolo con la drammaturgia di Dacia Maraini, interpretato anche da Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalia Aly. Giorgio Pasotti firma anche la regia per questa co-produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, Marche Teatro e Stefano Francioni Produzioni con la collaborazione del Teatro Maria Caniglia.

La drammaturgia di Dacia Maraini muove attraverso il filo conduttore di una violenza che cresce senza motivo alcuno, l’illusione del possesso, il delitto e il suicidio per stupidità. Lui, Otello, incapace di gestire le emozioni, capitano coraggioso e leale, ma marito insicuro e geloso, forse lei era troppo, troppo bella e troppo ingenua, troppo sicura del suo amore e dell’amore di lui. Lui la uccide e poi mette fine alla sua stessa vita, per gelosia e per possesso, come i lui di oggi e come i lui di domani se non si educano le nuove generazioni. Ed è qui l’urgenza dello spettacolo: Giorgio Pasotti si interroga sulla forza di un grande classico come il testo shakespeariano di parlare alle giovani coscienze, di insegnare attraverso la morale, dimostrare senza mediazioni tecnologiche il dolore e lo sgomento per le vite non rispettate. “Dopo cinque secoli quest’opera ci mette ancora di fronte a una realtà malata e incattivita – dice Pasotti – l’Otello è tragicamente attuale.”

Incontro con gli Artisti al Ridotto: gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico, sabato 7 marzo alle ore 18, in un dialogo condotto e moderato dallo scrittore e giornalista Pietro Caruso.

L’ingresso all’Incontro è gratuito fino a esaurimento posti.

Biglietti: 30 euro (Platea file 1-17); 28 euro (Platea file 18-25 e Galleria)

Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro.

Nei giorni di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.

Biglietti online: Vivaticket.

Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio.

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it