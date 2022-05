Ciclismo: Trofeo Città di Meldola e Memorial Monica Bandini

Svelati i percorsi e i team al via delle due gare ciclistiche internazionali in programma a Meldola (Fc) domenica 5 giugno 2022

MELDOLA (FC) – Ospitata nella Sala consiliare del Comune a Meldola la presentazione ufficiale dei percorsi e dei team che prenderanno parte domenica 5 giugno 2022 a una vera e propria domenica di sport di livello internazionale sulle strade di Meldola.

In quella giornata infatti il ciclismo sarà protagonista con due importanti manifestazioni, organizzate dal gruppo AWC Event, in collaborazione con ExtraGiro, con il patrocinio del Comune di Meldola e della Federciclismo e con l’importante contributo di tutti gli sponsor. Una giornata simbolica per il supporto al movimento ciclistico italiano, in particolare a due sue componenti: le donne e i giovani.

Si partirà al mattino con l’inedito «Memorial Monica Bandini – Un giorno per Monica», gara internazionale per Donne Elite, cioè la categoria professionistica femminile, in omaggio all’atleta scomparsa nel 2021.

Nel pomeriggio tornerà in scena per la seconda volta il «Trofeo Città di Meldola – GP Awc Event», gara maschile per Elite e Under 23 che si è svolta con successo per la prima volta lo scorso 18 aprile 2021, con la vittoria del giovane Alessandro Verre, oggi già sbarcato nel ciclismo professionistico con il team Arkea-Samsic, e con soddisfazione da parte di pubblico, team e addetti ai lavori.

È un ritorno importante per il ciclismo Elite e U23 sulle strade del Comune di Meldola, ancora una volta con l’obiettivo di promuovere le bellezze dell’entroterra romagnolo con due gare suggestive e molto impegnative, che consentiranno agli atleti di mettersi alla prova e al pubblico di godere di uno spettacolo sportivo di alto livello.

Fondamentale il supporto degli sponsor Sefran, Verlicchi, CNA Forlì-Cesena, Ridolfi, General System, Tikedo, Ortholab, AEB Group, Cosmogas, De Lorenzi Ceramiche, Italproget, 3D System, IperPneus, CM Rappresentanza Edili, Panificio Castellucci, Conad Meldola, Cantina Predappio, Alexander, Global Service, San Benedetto, Scatenati, Eco Escavazioni 2000 e Ruffilli Trasporti.

L’ORGANIZZAZIONE

A curare l’organizzazione della gara è AWC Event, il gruppo di Academy Woman Cycling coordinato dal presidente Andrea Silvagni e dal team manager Fausto Nanni che, dopo 12 anni di attività con team di ciclismo femminile giovanile che hanno portato in dote un campionato europeo, ventuno titoli italiani e svariati riconoscimenti in campo nazionale e internazionale, ha deciso a partire dal 2021 di dedicarsi all’attività organizzativa, prima con gli Under 23 e poi approdando nel 2022 anche al mondo delle Donne Elite.

AWC Event si avvale della collaborazione di ExtraGiro, gruppo organizzativo coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini che ha messo al centro delle proprie attività la bicicletta come motore di sviluppo e di rilancio per i territori e per il turismo sostenibile. Oltre ad aver organizzato negli ultimi anni eventi di risonanza planetaria come i Campionati del Mondo di ciclismo a Imola nel 2020, i Campionati Italiani professionisti nel 2021 e il Giro d’Italia Giovani Under 23 (che ne 2022 si svolgerà dall’8 al 18 giugno), tra i progetti di ExtraGiro figurano anche la formazione sul tema del mobility management, forniture di flotte e-bike, progetti di mappatura e toponomastica per la valorizzazione delle piste ciclabili e l’app Museo Digitale Diffuso del Ciclismo (MDD), nato dalla volontà di salvaguardare il patrimonio narrativo ed immateriale del ciclismo.

LA GARA

Al via, sia nella prova maschile che in quella femminile, sono attesi i principali team italiani e importanti formazioni straniere, fino ad arrivare a 176 partecipanti, il numero limite posto dall’Unione Ciclistica Internazionale per ogni gara in queste categorie.

Al momento sono già 14 (11 italiani più 3 stranieri) i team confermati per la gara delle Donne Elite, categoria che vede crescere sempre più l’interesse di pubblico e aziende, mentre tra gli uomini i team dovrebbero essere 29 (14 stranieri e 15 italiani) con grandi nomi per la categoria, anche grazie alla sinergia con gli organizzatori di Strade Bianche di Romagna, 50° Coppa della Pace, 67° Trofeo Alcide De Gasperi e Giro d’Italia Giovani Under 23.

PERCORSO

Con partenza e arrivo a Meldola, rispettivamente da Piazza Felice Orsini a via Cavour, entrambe le gare si svilupperanno affrontando due circuiti: prima il percorso “cittadino” di 5,2 km a Meldola (con gli ultimi 500 metri in lastricato), poi un altro circuito di circa 20,8 km che comprende la salita che porta al borgo di Teodorano (scalata di 4,5 km, pendenza media 5,6%, max 8%).

PERCORSO E TEAM – “MEMORIAL MONICA BANDINI – UN GIORNO PER MONICA” DONNE ELITE

Le Donne Elite percorreranno complessivamente 114,2 km, frutto di 10 giri del circuito cittadino di 5,2 km e di due giri del circuito “lungo” di 20,8 km da ripetere due volte. Usciti dal centro abitato di Meldola si sale subito verso il borgo di Teodorano: la salita viene così affrontata per tre volte.

La partenza è in programma da piazza Orsini a Meldola alle ore 9, arrivo in via Cavour previsto alle ore 12 circa.

TEAM ITALIANI

Aromitalia Basso Bikes Vaiano

ASD Zhiraf Guerciotti

Born to Win G20 Ambedo

GB Team Pool Cantù

Isolmant – Premac – Vittoria

Rappresentativa Veneto

Team Bepink

Team Gauss Fiorin

Team Mendelspeck

Top Girls Fassa Bortolo

Team Valcar & Service

TEAM INTERNAZIONALI

Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano Woman | Colombia

Tashkent City Cycling Team | Uzbekistan

Nazionale Ucraina | Ucraina

PERCORSO E TEAM – “TROFEO CITTA’ DI MELDOLA – GP AWC EVENT” UOMINI U23

Per gli Uomini U23, la gara misura 155,6 km, con 6 giri del circuito locale e 5 giri completi del circuito lungo con salita di Teodorano (che sarà così affrontata per 6 volte). Partenza da piazza Orsini a Meldola alle ore 14.10, arrivo in via Cavour previsto alle ore 17.50 circa.

TEAM ITALIANI

#inEmiliaRomagna Cycling Team | Emilia-Romagna

Biesse Carrera | Lombardia

Calzaturieri Montegranaro Marini S. | Marche

Carnovali Rime Sias | Lombardia

Sissio Team | Veneto

Solme – Olmo | Veneto

Team Beltrami Tsa Tre Colli | Emilia-Romagna

Team Colpack Ballan | Lombardia

General Store – Essegibi – F.lli Curia | Veneto

Hopplà Petroli Firenze Don Camillo | Toscana

Team Qhubeka | Toscana

Zalf Euromobil Désirée Fior | Veneto

Ciclistica Rostese | Piemonte

Bardiani CSF Faizané | Emilia-Romagna

S.C. Reda Mokador | Emilia-Romagna

ASD Cattoli Andrea | Emilia-Romagna

TEAM INTERNAZIONALI

Bingoal Pauwels Sauces Wb Dev. Team | Belgio

Astana Qazaqstan Developmente Team | Kazakistan

Elevate P/B Home SOlution-Soenens | Belgio

Hagens Berman Axeon Cycling Team | USA

Israel Cycling Academy | Israele

Laboral Kutxa Sub23 Fundacion Euskadi | Spagna

Team Lotto Kern-Haus | Germania

Lotto Soudal Development Team | Belgio

Velo Club Mendrisio | Svizzera

Colombia Tierra De Atletas Gw Bicicletas | Colombia

Tirol KTM Cycling Team | Austria

Zappi Racing Team | Inghilterra

Uno-X Dare Development Team | Norvegia

Nella foto: Fausto Nanni, team manager di AWC Event (Academy Woman Cycling); Roberto Cavallucci, sindaco del Comune di Meldola; Marco Selleri, direttore ExtraGiro; Simona Zuccherelli, assessore del Comune di Meldola con delega a Attività produttive e sviluppo economico, Turismo, Affari Generali, Legalità e Trasparenza